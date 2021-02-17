Дом раздора: как Аршавин выгоняет дочь и бывшую жену из семейного особняка

Приморский районный суд Санкт-Петербурга постановил выселить из загородного дома Алису Казьмину — бывшую жену звезды российского футбола Андрея Аршавина. Это решение касается и троих её детей, в том числе и совместной дочери. Спортсмен предусмотрительно записал дом на свою мать, поэтому он не попал в список делимого имущества бывших супругов. Казьмина намерена бороться дальше за то, чтобы жить с детьми в этом доме, несмотря на слабые шансы и опасное, изуродовавшее женщину заболевание. Лайф разбирался в обстоятельствах скандальной истории.

Речь идёт об особняке, который находится в посёлке Коломяги под Санкт-Петербургом. Семейное гнёздышко площадью около 300 квадратных метров Андрей и Алиса обустраивали вместе, однако ещё в браке спортсмен переписал дом на свою маму Татьяну Ивановну. Она и подала иск в Приморский райсуд о выселении бывшей невестки с тремя детьми ещё год назад, однако до недавнего времени заседание суда откладывалось из-за пандемии коронавируса.

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Суд удовлетворил иск пенсионерки о выселении бывшей невестки и внучки из семейного особняка. Какое-то время Казьмина вместе с детьми и котом может продолжать жить в доме. Решение суда о выселении пока в законную силу не вступило. Алиса подала краткую апелляционную жалобу, а уже к 12 марта должна подать полную. И только после этого суд будет решать вопрос об отправке материалов в апелляционный Санкт-петербургский городской суд.

Адвокат Казьминой Павел Волошин удивлён тем, что суд постановил выселить и детей. По его словам, его клиентка борется не столько за себя, сколько за право детей жить в нормальных условиях.

— Если Алиса — бывший член семьи собственника, то внучка — нет. Казьмина борется за то, чтобы проживать там с ребёнком. Когда собственник помещения требует выселения действующего члена своей семьи, он должен предоставить жильё где-то в другом месте в условиях, к которым проживающий привык. По крайней мере, так говорит Конституционный суд! Матери и ребёнку нужно где-то жить, и за это право надо побороться. И надежда выиграть это дело всё-таки есть, — заявил Павел Волошин.

В последнее время Казьминой и так хватает проблем: у неё начался аутоимунный некроз лобной пазухи, который разрушает изнутри челюсть, скулы, губы и носогубку. Операции принесли временное облегчение, однако ситуация всё ещё нестабильна. Сама Казьмина грешит на "порчу", однако, возможно, это последствия пластических операций.

Фото © Instagram / arshavina_alisia__mb

Брачная история

Брюнетка Алиса Казьмина познакомилась с Аршавиным в Лондоне в 2016 году, где она работала по контракту с модельным агентством. Модель легко увела футболиста у блондинки Юлии Барановской, с которой тот прожил девять лет, и которая на тот момент была беременна третьим ребёнком.

Свадебная фотография Андрея и Алисы Аршавиных. Фото: © Instagram / Андрей Аршавин

До знакомства со звездой футбола Алиса десять лет была замужем за бизнесменом Алексеем Казьминым, родив ему двоих детей. После развода она осталась с хорошими алиментами. По словам Алисы, бизнесмен помогает ей до сих пор и она очень жалеет, что однажды бросила его ради романа с футболистом.

Казьмина добилась от Аршавина гораздо больше, чем Барановская, сразу забеременев и выйдя за футболиста замуж. На свадьбу спортсмен подарил ей браслеты Cartier за 12 млн рублей, но уже тогда Аршавин находился на закате своей карьеры. С 2016 года он играл за алма-атинский футбольный клуб "Кайрат". К тому же, его любвеобильность никуда не делась. Казьмина реагировала на романы мужа очень резко и порой даже угрожала своим соперницам. Ранее Лайф публиковал переписку Казьминой, где та грозила казахстанской модели Ольге Семёновой "отрезать пальцы" и "подбросить наркотики", представляясь майором ФСБ. Семёновой тогда даже пришлось обратиться в правоохранительные органы с заявлением об угрозах.

Фото © Instagram / alisiaarshavina

Казьмина ещё раз попала в похожий скандал, называя себя майором ФСБ, когда пыталась оказать давление на экипаж самолёта рейса Москва – Алма-Ата. За деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа она вместе с детьми и няней была снята с рейса.

В конечном итоге отношения пары не задались, и уже через два года после свадьбы и официального объявления Аршавина о завершении профессиональной карьеры Андрей и Алиса развелись. Инициатором развода стала сама Казьмина, заявив, что устала от измен мужа.

Битва за жильё и алименты

Иногда супруги расстаются друзьями, но не в этом случае. Характерным примером является ролик, опубликованный изданием Super, где видно, как Аршавин отнял у Алисы Mercedes GL350, не дождавшись процедуры расторжения брака, причём детское кресло футболист оставил женщине.

Самого Аршавина уже нельзя назвать богатым человеком. Лайф писал о его неудачной попытке заняться бизнесом, когда вместо доходов от продаж автомобилей на него повесили кредит в сотню миллионов. На момент развода футболист официально по документам получал $44 тысячи долларов в футбольном клубе "Кайрат", а за рекламу чипсов и работу на "Матч ТВ" якобы не получал ничего. Несмотря на то что 50% от своих доходов Аршавин уже отдаёт алиментами Юлии Барановской, Казьмина наняла звёздного адвоката Добровинского с намерением отсудить у Андрея не только четыре миллиона в месяц алиментами (половина на дочь Е., другая половина — на содержание самой Алисы), но и его имущество. Такие расчёты она объяснила тем, что привыкла жить в роскоши.

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Однако суд обязал бывшего форварда "Арсенала" ежемесячно выплачивать 64 тысячи рублей на содержание Казьминой и 340 тысяч рублей (1/8 часть доходов футболиста) в качестве алиментов на дочь. По закону 50% от заработанных денег Аршавин вынужден поровну делить на всех четверых детей — Барановская также получала по триста тысяч за каждого ребёнка. Казьмину это не устраивало, и она называла бывшего мужа "болезненно жадным до денег своим же детям". В тот период Алиса писала на Аршавина заявление в правоохранительные органы по поводу его угроз — якобы бывший футболист требовал от неё €1 млн, которые он ей когда-то дал. Что это за деньги, при этом не сообщалось.

Сейчас бывшие супруги практически не общаются — футболист даже не принимает участия в воспитании четырёхлетней Е., при этом активно общаясь с детьми Барановской.

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