Курс биткоина уже перевалил за 50 тыс.: сколько стоит оборудование, чтобы майнить самому

Начать добывать криптовалюту не так сложно, как кажется. Но даже при высоком курсе биткоина это занятие будет рискованным и трудным.

Майнинг-ферма на подоконнике

12 февраля в одно из отделений полиции в Москве обратился житель столицы по имени Александр. Мужчина утверждал, что хотел купить несколько мощных игровых видеокарт, однако после перевода суммы за комплектующие через интернет-магазин остался без денег и видеокарт. Александр — не единственная жертва мошенников, которые пользуются повышенным интересом россиян к криптовалютам. Но сколько на самом деле стоит хорошая майнинг-ферма и можно ли на ней заработать?

Покупка игровых видеокарт для майнинга — один из самых простых способов начать добывать криптовалюту. Ретейлеры и небольшие компании даже предлагают специальную услугу — сборку майнинг-фермы под ключ. Всё, что останется покупателю, — подключить оборудование к сети, ввести адрес кошелька и ждать, когда электроника начнёт зарабатывать деньги на отпуск в тёплых странах или оплату ипотеки. Звучит неплохо, правда? Но, как вы уже могли догадаться, не всё так просто.

Во-первых, бум майнинга, вызванный ростом стоимости биткоина (а следом и ростом курса большинства криптовалют), спровоцировал дефицит видеокарт, и во многих крупных магазинах выдают всего по одному экземпляру в руки, притом что цена на графические процессоры увеличилась минимум на 20–30 процентов.

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Во-вторых, цены на уже готовые решения (майнинг-фермы под ключ) выросли вдвое, а в некоторых случаях втрое. Если эти сложности не пугают, можно посчитать, сколько денег приносит майнинг криптовалют. На таких ресурсах, как Kryptex или Nicehash, можно узнать доходность майнинг-фермы в определённой конфигурации. Вбиваем стоимость электричества, устанавливаем количество аппаратов и считаем. Для наглядности приведём пример: майнинг-ферма из шести бюджетных (такими они были год назад) видеокарт NVidia GeForce GTX 1660 с учётом расходов на электроэнергию может приносить около 740–750 рублей в день — это чуть более 25 тысяч в месяц.

Ключевые преимущества такой фермы — тишина, компактность (её можно установить в квартире), удобные и понятные инструменты для управления, редкие отказы, относительно низкая стоимость, отсутствие перегрева, гарантия магазина (если карта перегорит, её можно вернуть обратно). Фактически недостаток у майнинг-фермы на видеокартах лишь один — невысокий доход. Если надоест следить за курсами криптовалют, то эти карты можно продать — и, скорее всего, по более высокой цене, чем в день покупки.

Asic Antminer, или Бизнес на все деньги

Если финансы позволяют рискнуть и вложиться по-крупному, то можно рассмотреть добычу биткоина с помощью Asic Miner — специального компьютера, мощность которого в разы больше, чем у фермы на видеокартах. Однако и тут важно понимать кое-что о принципах работы криптовалютных технологий: чем больше хешрейт (единица объёма вычислительных мощностей), тем дороже сам компьютер.

Есть и другие особенности. "Асики" требуют гораздо большей подготовки и приносят больше хлопот, чем майнинг-ферма на видеокартах. Для их размещения потребуется специальное место — полка в центре обработки данных или просторный склад. Ставить такое устройство дома небезопасно: Asic Miner потребляет гораздо больше электричества, чем ферма на шесть и даже двенадцать видеокарт (примерно 3 кВт вместо 0,9–1,5 кВт). Другой недостаток — чудовищный гул громкостью до 80–100 дБ, который совершенно точно не одобрят соседи.

Ещё одна проблема Asic Miner — тепловыделение. Устройства для расшифровки блокчейна требуют поддержания постоянной температуры около пяти-шести градусов тепла. Владельцы ферм с "асиками" отмечают, что зимой с этим нет никаких проблем — достаточно грамотно установить приточную вентиляцию. Летом же начинаются настоящие приключения, решить проблему охлаждения в ряде случаев не получается даже с помощью специально купленного кондиционера. Кроме того, проблемность некоторых популярных в России Asic Antminer признал и сам производитель: у клиентов с большими фермами в разное время вышло из строя до трети майнеров. Просто вернуть в магазин Asic Miner будет очень сложно: на большинство устройств нет и не было российского сертификата, а если компьютеры привезли напрямую из КНР, то о возврате денег придётся договариваться с китайскими поставщиками.

Владелец майнинг-фермы на десять Asic Miner S17 Владимир Рыков пояснил: чем больше "асиков" работает, тем быстрее окупается весь проект.

Нужно быть готовым к тому, что примерно 20–30 процентов устройств за год выйдет из строя. Поэтому, как только появится стабильный доход, нужно модернизировать "производство" — закупить новые устройства, желательно мощнее тех, что используются в данный момент. Таким образом получится компенсировать вложения, если старые устройства выйдут из строя Владимир Рыков Владелец майнинг-фермы

К этому стоит добавить, что Asic Miner подвержены перегрузкам и малейшие колебания напряжения в сети могут отключить их, поэтому кроме самого оборудования, вентиляции и охлаждения потребуется серьёзный (лучше всего выбрать серверный) источник бесперебойного питания (ИБП) и стабилизатор напряжения. А это ещё примерно 40–60 тысяч рублей сверху.

Наконец, стоимость. Самое важное в майнинге криптовалют через Asic Miner — это проверка доходности. Необходимо учитывать, что на заработок майнера влияет не только биржевой курс биткоина, но и настройки самой сети. Если произойдёт "халвинг" (уменьшение в два раза размера вознаграждения майнерам за добавление нового блока в цепочку), то некоторые майнеры, которые продают как "доступное и эффективное решение", могут превратиться... в тыкву.

Точно так же, как в "Золушке". Создатель биткоина Сатоши Накамото программно заложил "халвинги" в сети биткоина через каждые 210 тысяч блоков, то есть примерно раз в четыре года. Именно по этой причине большинство майнеров продаёт оборудование для добычи криптовалют уже сейчас — их устройства просто перестали приносить прежнюю прибыль, поэтому перед покупкой фермы нужно тщательно просчитать её рентабельность.

Но все пережитые стрессы и бессонные ночи могут окупиться с лихвой. Например, один Asic Miner S17 после установки и настройки будет приносить 2100 рублей чистого дохода, а четыре таких устройства будут зарабатывать 237 тысяч рублей в месяц. Проверить расходы на электроэнергию и прибыльность Asic Miner можно здесь.

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С Asic Miner (равно как и с другими устройствами этого типа) связана ещё одна интересная история. Найти эти майнеры в наличии у российских продавцов практически невозможно. Самый ходовой товар 2020 года — восстановленные "асики", однажды перегретые или сгоревшие. Правда, их стоимость всё равно превышает цену на новые майнеры с доставкой из Китая. Российские продавцы майнеров в этом смысле ничем не отличаются от своих коллег из-за рубежа: вслед за ростом биткоина и других криптовалют, например Etherium, дорожает и оборудование для его добычи.

Попытка отобрать все деньги у начинающих майнеров обернулась почти трёхкратным ростом цен на всё оборудование, и получить его можно будет не сразу, а частями через пару месяцев ожидания. Такой рост цен оправдывают самыми разными факторами: повышенным спросом, пандемией, вторжением вооружённых сил Юпитера на соседние планеты, но реальная причина одна — желание заработать как можно больше, пока на технологию есть спрос.

При этом внутри Китая всё стабильно даже в условиях пандемии. Как основные производители видеокарт и ключевые игроки на рынке "асиков" китайцы сначала удовлетворяют собственные потребности и насыщают рынки дешёвыми устройствами для майнинга и только потом продают всё за границу. Цены остались на уровне прошлого года: пока в российских магазинах за Asic Miner S17 просят в среднем от 130 тысяч рублей, на Aliexpress найти этот же майнер можно за вменяемые 68 тысяч рублей.

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