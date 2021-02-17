Экс-губернатор Хабаровского края Ишаев получил условный срок по делу о растрате. Фото © Пресс-служба Замоскворецкого суда

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев получил условный срок по делу о растрате 7,5 миллиона рублей компании "Роснефть". Ему установлен пятилетний срок наказания. Испытательный срок составит также пять лет. Кроме того, Ишаеву назначили штраф в размере 800 тысяч рублей.

Другой фигурант дела — Геннадий Кондратов — также признан виновным в совершении преступления по статье 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Он получил три года условно с трёхлетним испытательным сроком. Кондратов должен выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

Суд также постановил взыскать с них солидарно более 7,5 миллиона рублей в пользу "Роснефти". Арест на имущество пока сохраняется.

Как рассказывал Лайф, Ишаева задержали в конце марта прошлого года в Москве. Он обвинялся в хищении средств у "Роснефти" в 2014–2017 годах. По версии следствия, вместе с сообщником он завысил стоимость аренды офиса, где расположилось представительство компании. Прокуратура запрашивала для экс-чиновника семь лет колонии.

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