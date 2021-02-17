Экс-губернатор Хабаровского края Ишаев получил условный срок по делу о растрате
Прокуратура же запрашивала для него семь лет колонии.
Экс-губернатор Хабаровского края Ишаев получил условный срок по делу о растрате. Фото © Пресс-служба Замоскворецкого суда
Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев получил условный срок по делу о растрате 7,5 миллиона рублей компании "Роснефть". Ему установлен пятилетний срок наказания. Испытательный срок составит также пять лет. Кроме того, Ишаеву назначили штраф в размере 800 тысяч рублей.
Другой фигурант дела — Геннадий Кондратов — также признан виновным в совершении преступления по статье 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Он получил три года условно с трёхлетним испытательным сроком. Кондратов должен выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.
Суд также постановил взыскать с них солидарно более 7,5 миллиона рублей в пользу "Роснефти". Арест на имущество пока сохраняется.
Как рассказывал Лайф, Ишаева задержали в конце марта прошлого года в Москве. Он обвинялся в хищении средств у "Роснефти" в 2014–2017 годах. По версии следствия, вместе с сообщником он завысил стоимость аренды офиса, где расположилось представительство компании. Прокуратура запрашивала для экс-чиновника семь лет колонии.
Выбор редакции
Экс-губернатор Хабаровского края признан виновным в растрате
Крушит заправки и сдувает крыши: под Хабаровском ввели режим ЧС из-за мощного циклона — видео
Девятая жертва мультика смерти: упавшая с 13-го этажа школьница оказалась фанаткой аниме
Матвиенко раскрыла размер своей пенсии: не 450 тысяч
Украина покинула ещё одно соглашение по СНГ
Комментариев: 0