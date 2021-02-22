Трюки полиглотов: 10 способов выучить язык при помощи подсознания

Лайф выяснял, как быстро выучить любой язык и каковы основные секреты полиглотов.

Не сложнее таблицы умножения

Оказывается, чтобы свободно комбинировать слова и фразы, а значит, и более-менее сносно говорить на любом языке, достаточно выучить наизусть объём информации, примерно равный таблице умножения. Об этом в одной из своих лекций рассказал российский синхронный переводчик и ведущий программы "Полиглот" на телеканале "Культура" Дмитрий Петров.

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— 90 процентов слов, которые мы используем в разговорной речи на любом языке, на любую тему, — это приблизительно 350 слов. Согласитесь, это не требует каких-то феноменальных усилий, талантов и памяти. Речь идёт о тех словах, которые встречаются максимально часто, — отметил Петров, которому приписывают знание более 30 иностранных языков. — Конечно, эти 350 слов — это первый набор слов. За ними — путь к бесконечности.

Однако, утверждает Петров, простое зазубривание 350 начальных слов ещё не залог успеха — "требуется ещё набор алгоритмов, которые позволяют включить самый важный механизм владения языком — комбинаторику".

— Даже зная несколько десятков слов, мы можем получить огромное количество комбинаций. В разных языках количество этих алгоритмов, которые позволяют слова собирать в словосочетания, в предложения, в тексты, разное. Есть языки посложнее, в которых может быть пятнадцать и даже больше алгоритмов. Есть языки среднего уровня, как, например русский, где порядка 5–7 основных алгоритмов. Есть языки совсем примитивные, как английский. Там пять основных алгоритмов, — утверждает Петров.

Как найти свой "рецепт"

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Что касается так называемых способностей к языкам, то есть несколько факторов, которые существенно замедляют обучение, а то и вовсе могут нас превратить в "неспособных" к языкам, и будет казаться, что шанса у нас уже нет... Самый распространённый из них — языковой барьер. Они бывают самые разные. Как правило, их причина — негативный опыт обучения в целом и языку в частности. Иногда уже малышам, не говоря про школу и университет, чудесные педагоги (или родители) умудряются "отформатировать" мозг так, что потом им просто разговаривать не хочется даже на родном языке. Изучать иностранный язык в группе с таким опытом — сущая пытка: сосредоточиться невозможно, говорить страшно, ошибаться прилюдно стыдно, быть самым слабым в группе зазорно, задавать вопросы преподавателю равносильно признанию в собственной глупости. В этом случае лучше найти хорошего преподавателя, подходящего именно тебе, который, по крайней мере на первых порах, поможет посмотреть в глаза страху и научит учиться. Универсальных рецептов нет.

— Процесс обучения очень индивидуален, и в каждом случае методику приходится подстраивать под учащегося, исходя из его возможностей и трудностей. Но поскольку язык — это система, нужно подходить к изучению языка системно. В этом плане интересно посмотреть на опыт полиглотов, которые нашли для себя способы выучить не один, а несколько языков. Это те люди, которые мастерски овладели навыками изучения языка. У каждого из них есть свой набор трюков, который не будет универсальным для всех, но в том, что они говорят, есть много общих вещей, — отметила преподаватель испанского языка Инга Вандель.

Об одном из таких методов рассказала во время своей конференции TED полиглот из Словакии Лидия Махова (Lýdia Machová). Один из её друзей-полиглотов — Лукас из Бразилии — открыл для себя весьма интересный способ изучения иностранного языка.

— Он просто добавил в друзья в скайпе сотню разных русскоговорящих людей, — рассказала она. — Затем он открывает окно чата с одним из них и пишет: "Привет". Собеседник отвечает: "Привет, как дела?" Лукас копирует это и вставляет в чат с другим человеком. Собеседник отвечает: "Хорошо, а у тебя?" Лукас скопировал это сообщение и отправил первому собеседнику. Таким образом, у него было два человека, которые беседовали друг с другом, даже не подозревая об этом. И вскоре он начал печатать по-русски сам, потому что у него накопилось так много подобных разговоров, что он стал понимать, как начинается разговор на русском.

Залог успеха — наслаждение

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Сама Лидия, которая говорит по меньшей мере на восьми иностранных языках, утверждает, что полиглоты "никакие не гении". Изучая секреты успеха полиглотов, она сталкивалась с самыми разными подходами. Кто-то предпочитал развешивать по дому стикеры с названием предметов на иностранном языке. Другие составляли цветные грамматические схемы. Кто-то показывал статистику использования обучающих приложений. Были даже те, кто рассказывал, что выучить язык им помогала… готовка: люди учили язык, готовя любимые блюда по рецептам кулинарных книг на иностранных языках.

— Что нас всех объединяет, — отмечает Лидия, — это то, что мы попросту нашли способы наслаждаться изучением языка. Мы не гении, и у нас нет быстрого и простого метода изучения языка. Мы просто нашли способ, как получать удовольствие от процесса, как превратить изучение языка из скучного школьного предмета в приятную активность, которой ты не прочь заниматься каждый день.

Однако поиск удовлетворения от процесса лишь одна из составляющих успеха. Лидия считает, что помимо наслаждения изучением языка нужно обратить внимание ещё на три важных фактора.

Интервальное повторение. Первый — это использование эффективных методов. Например, чтобы выученные слова остались в памяти надолго, не стоит учить их все списком к завтрашнему дню. Для этого, говорит она, можно использовать методику интервального повторения. Самый простой способ — сделать карточки, на одной стороне которых — фраза на нужном языке, а на другой — на родном. К слову, такую технику раньше использовали и в языковых вузах. Тем же, кому по душе смартфон, можно воспользоваться одним из приложений, основанном на этом методе. Приложения вроде Anki, Memrise, Quizlet доступны на всех мобильных платформах.

Создание системы. В современном мире каждому из нас порой непросто выкроить свободную минутку. Однако именно системный подход к обучению является одним из важнейших критериев успеха. По мнению Лидии, любой желающий может послушать подкаст на изучаемом языке по дороге на работу или выделить 15 минут своего времени на повторение грамматики вместо просмотра ленты соцсетей. "Если вы создадите систему обучения, вы не будете чувствовать нехватку времени на обучение".

Безграничное терпение. Но самый важный и главный секрет успеха — простое терпение. "Невозможно выучить язык за два месяца, но определённо возможно добиться видимого улучшения за эти два месяца, если вы изучаете язык небольшими порциями каждый день и с удовольствием", — отмечает полиглот. При этом каждая маленькая победа, считает она, будет мотивировать вас двигаться всё дальше и дальше.

Секрет на миллион. Об ещё одном и, пожалуй, самом главном секрете рассказала руководитель языковой школы "Трипстепс" Арина Корчкова, которая говорит на шести языках.

— Если ты хочешь выучить несколько языков, доведи сначала один язык до уровня В2, — говорит она. — В2 — это тот уровень, когда твой мозг уже никогда не забудет информацию. Да, он, возможно, будет не таким сильным, но эта нейронная структура у тебя всё равно останется. И затем ты уже можешь брать новый и новый язык.

Хитрости бывалых

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О том, как помочь себе в изучении языка, написала в своей книге "Как я изучаю языки" знаменитая венгерская переводчица Като Ломб. В свои 80 лет она говорила на 20 языках. Помимо советов о системном подходе к изучению языков Като Ломб даёт ещё несколько: — никогда не зубри, не заучивай ничего по отдельности, в отрыве от контекста; — старайся мысленно переводить всё, что только возможно: промелькнувшее рекламное табло, надпись на афише, обрывки случайно услышанных разговоров. Это всегда отдых, даже для уставшей головы; — готовые фразы, идиоматические выражения выписывай и запоминай в первом лице, единственном числе; — не бойся говорить, не бойся возможных ошибок, а проси, чтобы их исправляли. И главное — не расстраивайся и не обижайся, если тебя действительно начнут поправлять; — иностранный язык — это крепость, которую нужно штурмовать со всех сторон одновременно: чтением газет, слушанием радио, просмотром недублированных фильмов, посещением лекций на иностранном языке, проработкой учебника, перепиской, встречами и беседами с друзьями – носителями языка.

Жажда скорости

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Несмотря на то что сами полиглоты советуют запастись терпением в вопросах изучения языка, нетерпеливые ученики могут прибегнуть к методикам быстрого обучения. Часто они касаются не просто иностранных языков, а обучения в целом. Один из таких методов принадлежит американскому коучу Джиму Квику (англ. Jim Kwik). Он называет свою технику обучения чему-либо "быстрой" и обозначает её английской аббревиатурой FAST. В основе методики лежат четыре главные составляющие.

Первое, что нужно сделать при изучении любого предмета, — забыть (от англ. forget — забывать). "Большинство людей не учатся быстро, — рассказывает он в одной из презентаций своей техники, — потому что они думают, что уже это знают. Ваше сознание — это парашют, который работает только тогда, когда он открыт. Именно поэтому при изучении новых вещей и явлений важно погрузиться в состояние новичка, забыв обо всём, что ты знал до этого".

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Второй составляющей быстрого обучения Джим Квик называет активность (от англ. active — активный). "Человеческий мозг и сознание не обучаются, потребляя информацию, они обучаются, создавая её", — говорит он, добавляя, что "обучение — это не спорт наблюдателей". Именно поэтому для успешного обучения человек должен быть активным постоянно, задавая вопросы, создавая заметки, вступая в коммуникацию с другими людьми.

Третьей составляющей методики будет состояние человека (от англ. state — состояние). Для того чтобы эффективно учиться, утверждает он, нужно находиться в правильном состоянии. Так, многие из нас читают книги на ночь попросту для того, чтобы уснуть. Однако мало кто помнит после такого чтения каждую страницу в деталях. Это происходит из-за того, что в этот момент нам скучно.

Наконец, четвёртая составляющая методики быстрого самообучения — преподавание (от англ. teach — учить, обучать). "Если вам нужно изучить что-то с прицелом на то, что впоследствии вам придётся рассказать это своим друзьям, семье или коллегам, вы будете изучать вопрос по-другому. Вы будете делать заметки более тщательно, вы будете более сфокусированы и будете задавать вопросы по-другому". Джим Квик рекомендует учиться с намерением обучать этому кого-то ещё.

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