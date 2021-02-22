Ад под землёй: как в Южной Корее заживо сгорело 200 человек

В метро города Тэгу зашёл мужчина 56 лет с небольшим бумажным пакетом. Спустя всего несколько часов его вывезли на карете скорой помощи с лёгкими ожогами. А в метро осталось 198 трупов, ещё почти две сотни человек отправились в больницы города. Причиной одной из самых масштабных трагедий в современной истории Южной Кореи стал не только сумасшедший, но и чудовищная неподготовленность персонала метрополитена.

Эта драма разыгралась 18 февраля 2003 года в южнокорейском городе Тэгу, когда безработный Ким Дэ Хан, ранее занимавшийся извозом на такси, решил, что он хочет расстаться с жизнью, но не уверен, что должен делать это в одиночестве. Тогда Ким взял с собой легковоспламеняющуюся жидкость и отправился в городское метро в утренний час пик.

Надо заметить, что Дэ Хан находился под наблюдением врачей и сам неоднократно обращался за психиатрической помощью, а после перенесённого инсульта его состояние ухудшилось. Он был недоволен тем, как его лечат, и не был удовлетворён жизнью настолько, что просил полицейских и врачей убить его.

Всё это, впрочем, никак не оправдывает последовавшего затем преступления со стороны Дэ Хана и ошибок со стороны служб и руководства метро Тэгу.

Итак, Дэ Хан зашёл в вагон поезда 1079 и практически сразу попытался осуществить самоподжог. Несмотря на попытки других пассажиров предотвратить трагедию, ему всё-таки удалось задуманное и вагон метро вспыхнул как спичка.

Фото © Chung Sung-Jun / Getty Images

А вот дальше трагедия начала разрастаться до непомерных масштабов исключительно по вине создателей метрополитена и его работников. Во-первых, вагоны метро не были оборудованы огнетушителями, более того, системы пожаротушения и аварийной вентиляции находились в плачевном состоянии и не справились с возложенной на них задачей.

Один вагон в огне, горит поезд, об этом становится известно диспетчерам и другим аварийным службам метро, и в это же самое время навстречу поезду 1079 выезжает поезд 1080, машинист которого тоже оценивает ситуацию, мягко говоря, неправильно, что становится причиной удвоения числа жертв.

Фото © Chung Sung-Jun / Getty Images

Диспетчеры видели дым на станции Jungangno, но не сочли это достаточным поводом для того, чтобы прекратить движение второго поезда. В итоге 1079-й и 1080-й встретились, чтобы уже не расстаться. Машинист прибывшего поезда сначала открыл двери, затем в панике захлопнул их, чтобы предотвратить попадание дыма внутрь поезда, а затем линии метро наконец-то обесточили аварийные системы. Ловушка захлопнулась для пассажиров уже двух поездов.

Машинист Чхве Сан Ёль, управлявший поездом 1080, получил распоряжение от руководства метрополитена покинуть поезд, вынул главный ключ и сбежал. Но забыл, что главный ключ обесточивает весь поезд и отключает аккумуляторные батареи, отвечающие за управление дверьми поезда, в итоге пассажиры 1080-го оказались в том же положении, что и пассажиры злополучного 1079-го.

Вы можете себе представить, к чему приводит горение множества различных пластиков и прочих синтетических материалов под землёй в обесточенных вагонах в лишённых вентиляции помещениях. Люди выбирались из вагонов, но оказывались в западне станции, на которой уже не было света, а всё её пространство было заполнено ядовитым дымом.

Фото © Chung Sung-Jun / Getty Images

Спасательные службы не могли спуститься, для того чтобы начать оказывать помощь, и спустя несколько часов после начала возгорания.

Причастность руководства метро к трагедии удалось установить почти сразу, точнее десять часов спустя, когда полиция смогла найти сбежавшего машиниста, ключ от поезда 1080 в другом депо, а также обнаружила, что из записей разговоров диспетчеров исчезли целые куски.

Однако в итоге руководство метрополитена никакого наказания не понесло. Машинистов поездов 1079 и 1080 приговорили к четырём и пяти годам лишения свободы за преступную халатность.

Фото © Chung Sung-Jun / Getty Images

А виновник происшествия, в котором погибли в основном студенты и молодые женщины, ехавшие на работу, практически не пострадал. Хотя прокуратура настаивала на смертной казни, он получил пожизненную каторгу, которой, впрочем, избежал благодаря хронической болезни, из-за которой скончался 31 августа 2004 года.

Ещё одним важным последствием трагедии стало взаимодействие властей с операторами сотовой связи. Многие жертвы пожара обгорели практически до костей, и опознать их было почти невозможно. Однако на станции работала сотовая связь, люди в поездах звонили своим близким. В итоге сотовые компании предоставили полиции и другим службам доступ к биллингу без дополнительных условий, что помогло идентифицировать неопознанных ранее погибших.

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