Репортёр оказался под дулом пистолета в прямом эфире, когда перед камерой вдруг появился грабитель

В час дня спортивный репортёр Диего Ординола вышел в прямой эфир, стоя у стадиона "Монументаль Исидро Ромеро Карбо" в городе Гуаякиль, Эквадор. Однако произошло то, чего мало кто ожидал. К съёмочной группе подбежал вооружённый парень в маске и кепке и направил пистолет прямо на журналиста, требуя отдать телефон.

Видео © Twitter / Diegordinola

Оператор, который сумел заснять происходящее, попытался отвлечь грабителя. В итоге мужчина отдал преступнику телефон и нападавший поспешил к сообщникам, которые ждали неподалёку на мотоцикле, пишет Daily Star.

Пугающими кадрами в "Твиттере" поделился сам журналист. "Мы даже не можем спокойно работать", — отметил он. Видео набрало более 368 тысяч просмотров, и зрители писали Диего слова поддержки. Полиция Эквадора пообещала найти преступников.

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