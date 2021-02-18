Репортёр оказался под дулом пистолета в прямом эфире, когда перед камерой вдруг появился грабитель
Преступнику удалось спокойно скрыться с места.
В час дня спортивный репортёр Диего Ординола вышел в прямой эфир, стоя у стадиона "Монументаль Исидро Ромеро Карбо" в городе Гуаякиль, Эквадор. Однако произошло то, чего мало кто ожидал. К съёмочной группе подбежал вооружённый парень в маске и кепке и направил пистолет прямо на журналиста, требуя отдать телефон.
Оператор, который сумел заснять происходящее, попытался отвлечь грабителя. В итоге мужчина отдал преступнику телефон и нападавший поспешил к сообщникам, которые ждали неподалёку на мотоцикле, пишет Daily Star.
Пугающими кадрами в "Твиттере" поделился сам журналист. "Мы даже не можем спокойно работать", — отметил он. Видео набрало более 368 тысяч просмотров, и зрители писали Диего слова поддержки. Полиция Эквадора пообещала найти преступников.
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