Чистая прибыль «Газпром нефти» достигла 117,7 млрд рублей в 2020 году

По итогам 2020 года выручка «Газпром нефти» составила 2 трлн руб., скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) — 485 млрд руб. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «Газпром нефть», зафиксирована на уровне 117,7 млрд руб. На финансовые показатели компании в 2020 году оказали влияние снижение цен и спроса на нефть и нефтепродукты на мировом и внутреннем рынках, а также ограничительные меры в условиях COVID-19.

Добыча углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях «Газпром нефти» за 2020 год составила 96,1 млн тонн н. э. — на уровне прошлого года. В 2020 году «Газпром нефть» продолжила активное развитие ресурсной базы. «Газпром нефть» получила права недропользования на 18 новых лицензионных участков в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Для развития технологий добычи «трудной» нефти и освоения участков в Оренбургской области было создано совместное предприятие с компаниями ЛУКОЙЛ и «Татнефть». В партнерстве с «Зарубежнефтью» образовано СП для создания новых подходов к добыче «трудной» нефти и разработки активов в ХМАО-Югре. Кроме того, для объединения ресурсов и компетенций в освоении крупного поискового кластера на северо-востоке полуострова Гыдан в декабре 2020 года было создано совместное предприятие «Газпром нефти» с компанией «Шелл».

Годовой объем переработки на собственных НПЗ «Газпром нефти» и нефтеперерабатывающих активах совместных предприятий составил в 2020 году 40,4 млн тонн. Компания продолжила реализацию программы развития нефтеперерабатывающих заводов с целью повышения глубины и эффективности переработки, дальнейшего снижения воздействия на окружающую среду. Благодаря проектам модернизации НПЗ «Газпром нефти» обеспечили рост производства высокооктановых бензинов на 5,1% и дизельного топлива на 5,7%.

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На Московском НПЗ введен в эксплуатацию уникальный комплекс переработки нефти «ЕВРО+». В рамках реализации нацпроекта по строительству катализаторного завода «Газпром нефть» открыла в Омске отраслевой центр развития катализаторных технологий, который обеспечит исследование и совершенствование технологий производства катализаторов для российской нефтепереработки. На бункерный рынок в 2020 году выведено собственное судовое топливо с содержанием серы менее 0,5% производства Омского НПЗ, которое соответствует строгим экологическим требованиям международной конвенции MARPOL-2020. В конце 2020 года спущен на воду первый в России СПГ-бункеровщик «Дмитрий Менделеев».

В рамках последовательной реализации политики в сфере устойчивого развития «Газпром нефть» в 2020 году присоединилась к Глобальному договору ООН — крупнейшей добровольной международной инициативе в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Также «Газпром нефть» получила самый высокий среди российских нефтяных компаний климатический рейтинг CDP — самого авторитетного международного исследования компаний по показателям климатической ответственности.

Отдельно отмечается, что компания сохранит подход к выплате дивидендов – 50% от чистой прибыли.

"Газпром нефть" достойно справилась с беспрецедентными вызовами 2020 года. Итоги года подтвердили верность нашей ставки на гибкую модель управления компанией. Благодаря этому важные решения принимались вовремя, и «Газпром нефть» быстро адаптировалась под стремительно меняющиеся внешние условия. Мы обеспечили высокий уровень защиты от COVID-19 для сотрудников, партнеров и клиентов, сохранили непрерывность всех операционных и производственных процессов и финансовую устойчивость компании. Мы не только продемонстрировали чистую прибыль по итогам этого сложного года, но и сохранили объем добычи на уровне 2019-го года — за счет эффективного управления активами и роста добычи газа. Александр Дюков председатель Правления "Газпромнефти"

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