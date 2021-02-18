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Суд назначил условный срок активистке "Открытой России" Шевченко

Процесс длился два года, всё это время обвиняемая провела под домашним арестом.

18 февраля 2021, 14:17
<p>Фото © ТАСС / Эрик Романенко</p>

Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Октябрьский суд Ростова-на-Дону приговорил к условному сроку активистку Анастасию Шевченко за сотрудничество с "Открытой Россией". Она стала первой обвиняемой по статье 284.1 УК "Участие в деятельности нежелательной организации".

"Назначить [Шевченко] наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно", — огласила приговор судья.

Процесс длился два года, всё это время обвиняемая провела под домашним арестом. После оглашения приговора осуждённую освободили из-под домашнего ареста. Активистке назначена подписка о невыезде до вступления приговора в законную силу.

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Напомним, в 2017 году Генпрокуратура России признала деятельность "Открытой России" нежелательной. А вслед за ней аналогичное решение принял и Минюст РФ. По мнению надзорного ведомства, ОР была создана по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и через подставных лиц финансировала избирательную деятельность представителей оппозиционных структур в России.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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