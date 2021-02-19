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Категорий: 18

"Как развал СССР": эксперты объяснили крах энергосистемы США на фоне экстремальных морозов

19 февраля 2021, 21:40

Фото © Ron Jenkins / Getty Images

<p>Фото © Ron Jenkins / Getty Images</p>

Дело не только в том, что южные штаты не привыкли к суровой зиме: в последние десятилетия в энергетике страны наметились специфические тенденции.

Более четырёх миллионов человек остались без тепла и света в США. Весь юго-восток страны сковали аномальные морозы. В двух десятках городов побиты температурные антирекорды. В Норт-Платте (это штат Небраска) зафиксировали -31. Такого не было с 1881 года. По последним данным, несколько десятков человек погибли. Ранее сообщалось, что десятилетний мальчик в Теннесси провалился под лёд, 50-летний житель Луизианы поскользнулся и ударился головой, а ещё двое погибли в аварии на обледенелой дороге в Кентукки.

16 февраля, ночь, Даллас. Люди спят в машинах. Это единственное отопление, которое у них есть. Как писали в Associated Press, накануне в городе было -15 по Цельсию.

— У этих людей нет электричества уже тринадцать часов, и им больше некуда идти. У них нет друзей, все места в отелях и мотелях заняты. Посмотрите на это: это не страна третьего мира, это США, это Техас, — сокрушается автор видеоролика.

У кого остаётся хоть какой-то источник электричества, смотрят в Интернете лайфхаки, как спасаться. Некоторые, к примеру, пытаются отапливать дома от машин.

Фото © dallasnews.com / Juan Figueroa

Фото © dallasnews.com / Juan Figueroa

В Техасе, да и вообще на всём юго-востоке США, до сих пор с трудом представляли себе, что такое минус по Цельсию. В том же Далласе самое страшное, что могло присниться людям в феврале, — это +5 тёмной ночью. Как объяснил в интервью Лайфу научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд, Соединённые Штаты накрыло так называемое арктическое колебание, при котором атмосфера делает всё с точностью до наоборот.

Вместо нормального переноса воздушных масс с запада на восток происходит заброс очень холодных воздушных масс с северо-востока на юго-запад. Кстати говоря, такие забросы сейчас прогнозируются и на Урале, и на европейской территории России, — предупредил метеоролог.

Это крайне редкая ситуация, подчеркнул он. По его словам, если такое и случается в Северной Америке, то, как правило, где-то в Канаде и граничащих с ней американских штатах.

— Помните, несколько лет тому назад подряд два года Ниагара замерзала? Это было связано именно с забросами холодных воздушных масс. Но это в первый или во второй раз за всю историю наблюдений, что вот такие холодные массы проникли далеко на юг и даже в Мексику, — отметил Роман Вильфанд.

Коллапс нарастал как снежный ком. Во-первых, после похолодания резко подскочило энергопотребление. Как следствие, взлёт тарифов — электричество подорожало более чем вдвое. А главное — система электроснабжения просто не справилась с такой нагрузкой.

Дело в том, что на юге довольно широко распространено использование электрообогревателей, но самым главным пожирателем киловатт-часов стали кондиционеры, которые начали переводить в режим обогрева. В этих регионах кондиционер всегда считался куда более важной вещью, чем радиатор: здесь блэкауты бывают не от холода, а от жары.

Во-вторых, снежный шторм с порывами ветра до 80 километров в час стал обрывать провода. В-третьих, элементарное обледенение на электростанциях. Взять хотя бы АЭС "Южный Техас" к юго-западу от Хьюстона: датчики давления замёрзли и дали неверный сигнал. Отключился насос, а вслед за ним весь энергоблок.

В Техасе объявлен третий — самый высокий — уровень энергетической опасности. Производителям электроэнергии разрешили работать на пределе возможностей, без оглядки на экологию, а при необходимости на время отключать подачу электричества в качестве крайней меры. В итоге временные отключения стали перманентными.

Это не волна отключений. Мы имеем дело с общесистемным отключением энергии по всему штату, заявил мэр Далласа Сильвестр Тёрнер.

Есть ещё несколько важных моментов, которые касаются прежде всего Техаса. Отметим, что именно на долю этого штата пришлись самые масштабные отключения.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Для сравнения, в Техасе без света 4 миллиона человек, в Орегоне — 230 тысяч, в Луизиане — 113 тысяч. Сам штат — второй в США по численности населения после Калифорнии, почти 29 миллионов жителей. И первый в стране по производству и потреблению электричества. Большинство электростанций штата работают на природном газе. На втором месте уголь, но в последние десятилетия Техас всячески старается от него избавиться, чтобы смыть с себя репутацию крупнейшего производителя парниковых газов. Ради улучшения имиджа в штате активно развивают ветроэнергетику. В 2019 году она обеспечивала электричеством около 17% техасцев. Сейчас, как пишут СМИ, уже 23%. Вообще, большинство новых электростанций в штате за последние десять лет либо газовые, либо ветряные. Но стремление к экологичности в данном случае подвело: за считаные дни ветряки либо сломались, либо оказались скованы льдом. Либо и то и другое.

Стоит отметить и то, что Техас — единственный американский штат с автономной электросетью. Это означает, что она не подлежит федеральному надзору и полностью зависит только от собственных ресурсов. Сеть называется Советом по надёжности электроснабжения Техаса — Electric Reliability Council of Texas (ERCOT). Эта организация заявлена как некоммерческая корпорация, в неё входят потребители, производители электричества, муниципальные энергокомпании. Именно ERCOT снабжает электричеством около 90% территории штата. И сейчас к ней появились большие вопросы. Как подчеркнул эксперт из Университета Хьюстона Эд Хирс, корпорация, с одной стороны, управляет компаниями – генераторами электричества, а с другой — никак не может их контролировать и применять к ним какие-либо санкции. Кроме того, по его словам, ERCOT не заботится об инвестициях в поддержание и развитие электростанций.

— Сеть ERCOT коллапсировала в той же манере, что и Советский Союз. Она долго хромала из-за нехватки инвестиций и пренебрежения, пока в конце концов не разрушилась при непредсказуемых обстоятельствах, — цитирует специалиста Houston Chronicles.

Он добавил, что электростанции Техаса совершенно не приспособлены к зиме. По мнению эксперта, подобные катастрофы будут повторяться до тех пор, пока штат не реструктурирует свой энергетический рынок. С тем, что этот блэкаут — отнюдь не разовый случай, совершенно согласен и Роман Вильфанд.

Фото © Ron Jenkins / Getty Images

Фото © Ron Jenkins / Getty Images

— В мире происходят ситуации, которые раньше почти не наблюдались. За последние восемь лет в Сахаре четыре раза выпадал снег. Четыре раза. Раньше это случалось дважды за сто лет. И связано это с глобальным потеплением, — уверен он.

В мировом масштабе температура воздуха постепенно повышается, как средняя температура по больнице, шутит научный руководитель Росгидромета, но на самом деле процессы климатических изменений намного сложнее.

— В условиях потепления климата, которое происходит неравномерно — полюс теплеет быстрее, чем экватор, — увеличивается число событий, которые способствуют интенсификации переноса воздушных масс с юга на север и с севера на юг. Именно поэтому снег в Сахаре или на юге США — невероятное похолодание, а в Якутии, если помните, летом был установлен рекорд: температура превышала 30 градусов, — напомнил метеоролог.

По мнению Романа Вильфанда, субтропическим регионам не помешает на всякий случай утеплиться и запастись антифризом: погоду со временем будет всё чаще бросать из крайности в крайность, так что пора привыкать.

Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова

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