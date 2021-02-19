"Как развал СССР": эксперты объяснили крах энергосистемы США на фоне экстремальных морозов

Дело не только в том, что южные штаты не привыкли к суровой зиме: в последние десятилетия в энергетике страны наметились специфические тенденции.

Более четырёх миллионов человек остались без тепла и света в США. Весь юго-восток страны сковали аномальные морозы. В двух десятках городов побиты температурные антирекорды. В Норт-Платте (это штат Небраска) зафиксировали -31. Такого не было с 1881 года. По последним данным, несколько десятков человек погибли. Ранее сообщалось, что десятилетний мальчик в Теннесси провалился под лёд, 50-летний житель Луизианы поскользнулся и ударился головой, а ещё двое погибли в аварии на обледенелой дороге в Кентукки.

16 февраля, ночь, Даллас. Люди спят в машинах. Это единственное отопление, которое у них есть. Как писали в Associated Press, накануне в городе было -15 по Цельсию.

— У этих людей нет электричества уже тринадцать часов, и им больше некуда идти. У них нет друзей, все места в отелях и мотелях заняты. Посмотрите на это: это не страна третьего мира, это США, это Техас, — сокрушается автор видеоролика.

У кого остаётся хоть какой-то источник электричества, смотрят в Интернете лайфхаки, как спасаться. Некоторые, к примеру, пытаются отапливать дома от машин.

В Техасе, да и вообще на всём юго-востоке США, до сих пор с трудом представляли себе, что такое минус по Цельсию. В том же Далласе самое страшное, что могло присниться людям в феврале, — это +5 тёмной ночью. Как объяснил в интервью Лайфу научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд, Соединённые Штаты накрыло так называемое арктическое колебание, при котором атмосфера делает всё с точностью до наоборот.

— Вместо нормального переноса воздушных масс с запада на восток происходит заброс очень холодных воздушных масс с северо-востока на юго-запад. Кстати говоря, такие забросы сейчас прогнозируются и на Урале, и на европейской территории России, — предупредил метеоролог.

This map provides a view of the extreme cold associated with the Arctic air mass. Data for the map were derived from the Goddard Earth Observing System model. pic.twitter.com/aujdm3eDK8 — NASA Earth (@NASAEarth) February 17, 2021

Это крайне редкая ситуация, подчеркнул он. По его словам, если такое и случается в Северной Америке, то, как правило, где-то в Канаде и граничащих с ней американских штатах.

— Помните, несколько лет тому назад подряд два года Ниагара замерзала? Это было связано именно с забросами холодных воздушных масс. Но это в первый или во второй раз за всю историю наблюдений, что вот такие холодные массы проникли далеко на юг и даже в Мексику, — отметил Роман Вильфанд.

Drone footage shows a snow-covered community on Galveston Bay as dangerous winter storm slams Texas. https://t.co/svvCG15nfp pic.twitter.com/j4KV3Io1jg — ABC News (@ABC) February 17, 2021

Коллапс нарастал как снежный ком. Во-первых, после похолодания резко подскочило энергопотребление. Как следствие, взлёт тарифов — электричество подорожало более чем вдвое. А главное — система электроснабжения просто не справилась с такой нагрузкой.

Дело в том, что на юге довольно широко распространено использование электрообогревателей, но самым главным пожирателем киловатт-часов стали кондиционеры, которые начали переводить в режим обогрева. В этих регионах кондиционер всегда считался куда более важной вещью, чем радиатор: здесь блэкауты бывают не от холода, а от жары.

Во-вторых, снежный шторм с порывами ветра до 80 километров в час стал обрывать провода. В-третьих, элементарное обледенение на электростанциях. Взять хотя бы АЭС "Южный Техас" к юго-западу от Хьюстона: датчики давления замёрзли и дали неверный сигнал. Отключился насос, а вслед за ним весь энергоблок.

В Техасе объявлен третий — самый высокий — уровень энергетической опасности. Производителям электроэнергии разрешили работать на пределе возможностей, без оглядки на экологию, а при необходимости на время отключать подачу электричества в качестве крайней меры. В итоге временные отключения стали перманентными.

— Это не волна отключений. Мы имеем дело с общесистемным отключением энергии по всему штату, — заявил мэр Далласа Сильвестр Тёрнер.

Есть ещё несколько важных моментов, которые касаются прежде всего Техаса. Отметим, что именно на долю этого штата пришлись самые масштабные отключения.

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Для сравнения, в Техасе без света 4 миллиона человек, в Орегоне — 230 тысяч, в Луизиане — 113 тысяч. Сам штат — второй в США по численности населения после Калифорнии, почти 29 миллионов жителей. И первый в стране по производству и потреблению электричества. Большинство электростанций штата работают на природном газе. На втором месте уголь, но в последние десятилетия Техас всячески старается от него избавиться, чтобы смыть с себя репутацию крупнейшего производителя парниковых газов. Ради улучшения имиджа в штате активно развивают ветроэнергетику. В 2019 году она обеспечивала электричеством около 17% техасцев. Сейчас, как пишут СМИ, уже 23%. Вообще, большинство новых электростанций в штате за последние десять лет либо газовые, либо ветряные. Но стремление к экологичности в данном случае подвело: за считаные дни ветряки либо сломались, либо оказались скованы льдом. Либо и то и другое.

Стоит отметить и то, что Техас — единственный американский штат с автономной электросетью. Это означает, что она не подлежит федеральному надзору и полностью зависит только от собственных ресурсов. Сеть называется Советом по надёжности электроснабжения Техаса — Electric Reliability Council of Texas (ERCOT). Эта организация заявлена как некоммерческая корпорация, в неё входят потребители, производители электричества, муниципальные энергокомпании. Именно ERCOT снабжает электричеством около 90% территории штата. И сейчас к ней появились большие вопросы. Как подчеркнул эксперт из Университета Хьюстона Эд Хирс, корпорация, с одной стороны, управляет компаниями – генераторами электричества, а с другой — никак не может их контролировать и применять к ним какие-либо санкции. Кроме того, по его словам, ERCOT не заботится об инвестициях в поддержание и развитие электростанций.

— Сеть ERCOT коллапсировала в той же манере, что и Советский Союз. Она долго хромала из-за нехватки инвестиций и пренебрежения, пока в конце концов не разрушилась при непредсказуемых обстоятельствах, — цитирует специалиста Houston Chronicles.

Он добавил, что электростанции Техаса совершенно не приспособлены к зиме. По мнению эксперта, подобные катастрофы будут повторяться до тех пор, пока штат не реструктурирует свой энергетический рынок. С тем, что этот блэкаут — отнюдь не разовый случай, совершенно согласен и Роман Вильфанд.

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— В мире происходят ситуации, которые раньше почти не наблюдались. За последние восемь лет в Сахаре четыре раза выпадал снег. Четыре раза. Раньше это случалось дважды за сто лет. И связано это с глобальным потеплением, — уверен он.

В мировом масштабе температура воздуха постепенно повышается, как средняя температура по больнице, шутит научный руководитель Росгидромета, но на самом деле процессы климатических изменений намного сложнее.

— В условиях потепления климата, которое происходит неравномерно — полюс теплеет быстрее, чем экватор, — увеличивается число событий, которые способствуют интенсификации переноса воздушных масс с юга на север и с севера на юг. Именно поэтому снег в Сахаре или на юге США — невероятное похолодание, а в Якутии, если помните, летом был установлен рекорд: температура превышала 30 градусов, — напомнил метеоролог.

По мнению Романа Вильфанда, субтропическим регионам не помешает на всякий случай утеплиться и запастись антифризом: погоду со временем будет всё чаще бросать из крайности в крайность, так что пора привыкать.

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