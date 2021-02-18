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Категорий: 18

На 20–21 февраля транзит грузовиков свыше 12 тонн решено перевести на ЦКАД

Это разгрузит МКАД и другие дороги столичного региона.

18 февраля 2021, 17:35
<p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

На завтра и послезавтра, 20–21 февраля, транзит грузовиков массой более 12 тонн будет переведён на ЦКАД. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.

Ограничения будут введены с девяти утра 20 февраля до девяти утра 22 февраля. Такая практика будет применяться и впредь.

"В соответствии со статьёй 30 ФЗ от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ, Москва и Московская область приняли совместное решение о переключении транзитного движения грузовиков свыше 12 тонн с дорог Московской области и МКАД на Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД)", — рассказали в ведомстве.

Для грузовиков, которые направляются в Москву на основании действующего пропуска, ситуация не меняется. Проверить пропуск можно на портале transport.mos.ru или же по телефону 3210.

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Ожидается, что перевод грузового трафика на ЦКАД сократит количество транзитных поездок, разгрузит МКАД и другие важные для столичного региона магистрали. То есть добавит комфорта и безопасности для его жителей.

Ранее в Подмосковье открыли самый длинный участок ЦКАД протяжённостью 170 километров.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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