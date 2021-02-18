На 20–21 февраля транзит грузовиков свыше 12 тонн решено перевести на ЦКАД

На завтра и послезавтра, 20–21 февраля, транзит грузовиков массой более 12 тонн будет переведён на ЦКАД. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.

Ограничения будут введены с девяти утра 20 февраля до девяти утра 22 февраля. Такая практика будет применяться и впредь.

"В соответствии со статьёй 30 ФЗ от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ, Москва и Московская область приняли совместное решение о переключении транзитного движения грузовиков свыше 12 тонн с дорог Московской области и МКАД на Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД)", — рассказали в ведомстве.

Для грузовиков, которые направляются в Москву на основании действующего пропуска, ситуация не меняется. Проверить пропуск можно на портале transport.mos.ru или же по телефону 3210.

Ожидается, что перевод грузового трафика на ЦКАД сократит количество транзитных поездок, разгрузит МКАД и другие важные для столичного региона магистрали. То есть добавит комфорта и безопасности для его жителей.

Ранее в Подмосковье открыли самый длинный участок ЦКАД протяжённостью 170 километров.

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