Склонен к побегу. Как красная полоса в личном деле Навального может осложнить ему жизнь

"Склонен к побегу" — вид профилактического учёта спецконтингента в следственных изоляторах и исправительных учреждениях. Формально человека имеют право поставить на учёт, если, например, он уже находился в розыске, обсуждал с кем-то варианты побега или даже бросил такую фразу ради шутки. Для напоминания персоналу СИЗО и колонии об этом нюансе в личном деле арестанта ставят соответствующую отметку в виде красной полоски.

Председатель координационного совета Центрального штаба ОНК Ольга Дружинина сообщила Лайфу, что причины постановки Навального на спецучёт пока не известны.

— При решении вопроса о постановке на учёт рассматривается мнение психологов, режимников, медиков и воспитателей, — пояснила Дружинина.

Фото © ТАСС / Круглякова Марина

Особые отметки в личных делах осуждённых не регламентируются законами или нормами, скорее это такая неформальная традиция. Причём красный и синий цвета одинаковы для всех, а остальные могут различаться в зависимости от региона. Стандартная гамма выглядит так: красная полоса — склонен к побегу, синяя — к самоубийству или членовредительству, зелёная — к организации массовых беспорядков, жёлтая — к насилию по отношению к сотрудникам правопорядка или экстремизму.

Навальный сейчас дожидается этапирования в колонию, где он должен провести два года и восемь месяцев. Уже в СИЗО он заметит перемены: надзиратели усилят за ним контроль. В колонии красная полоса в деле — это серьёзные ограничения. Например, каждые два-три часа зэку нужно отмечаться в дежурной части или появиться перед камерой видеонаблюдения. Нагрудный знак оппозиционера и прикроватная табличка будут перечёркнуты по диагонали красной полосой. Если администрация решит проявить дополнительное внимание к заключённому, его могут поднять на проверку и ночью.

Фото © ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда

Также пункт 25-й инструкции по профилактике ФСИН предусматривает право сотрудников УИС изолировать "осуждённого от связей и условий, оказывающих на него негативное влияние". Под изоляцией в данном случае может подразумеваться что угодно, в том числе и запрет на переписку, получение газет и журналов и множество других ограничений, не предусмотренных Уголовно-исполнительным кодексом. К тому же, если Навальный окажется в колонии и подаст ходатайство об условно-досрочном освобождении, наличие красной полосы в деле будет считаться негативным фактором для суда.

Напомним, что 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН, требовавшей заменить Алексею Навальному условное наказание на реальное. С учётом времени, проведённого им под домашним арестом, он должен отсидеть ещё два года и восемь месяцев. В настоящее время Навального судят по делу о клевете на ветерана Игната Артёменко. И прокуратура запросила для него три года и шесть месяцев заключения с учётом предыдущего наказания.

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