"Орский потрошитель": почему самого опасного маньяка в мире не могут поймать уже 15 лет

Местонахождение "орского потрошителя" по-прежнему неизвестно, его ищут российские силовики и даже Интерпол, но убивавший женщин мужчина всё ещё на свободе.

Опасная трасса

В середине нулевых по России прокатилась волна убийств. Недалеко от трасс Оренбург — Челябинск и Самара — Оренбург начали находить женские трупы. На представительниц древнейшей профессии, против которых в те годы часто совершались преступления, погибшие похожи не были — кто-то пытался добраться домой, у других не было денег, чтобы уехать в поисках лучшей жизни. Почерк у всех преступлений был примерно одинаков — трупы находили в лесу, а на теле оставались следы изнасилований.

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В 2012 году, когда делом о серийных убийствах уже занимались следователи, случилась новая трагедия. Недалеко от трассы Оренбург — Челябинск один из рабочих обнаружил тело 18-летней Ольги Журавлёвой. Попытка отследить путь девушки до места убийства привела сыщиков к паре любопытных зацепок. Главная из них указывала, что незадолго до исчезновения и убийства девушка садилась в белый кроссовер SsangYong. Следователям в буквальном смысле повезло — таких автомобилей в Оренбургской области оказалось всего два. Один из них принадлежал дальнобойщику Валерию Андрееву. Быстро проведённые оперативниками мероприятия позволили установить, что телефон, оформленный на Андреева, и телефон погибшей незадолго до исчезновения девушки оказались в одном районе и долгое время находились в "непосредственной близости" друг от друга.

Добрый дедушка-убийца

Фото © ТАСС / Александр Овчинников

На работе к Валерию Андрееву, которому на момент убийства последней жертвы было 55 лет, никогда не было претензий. Спиртное он употреблял редко, не курил, не имел других вредных привычек. Правда, в последние несколько лет коллеги по грузоперевозкам стали отмечать, что Андреев отстранился и стал замкнутым, перестал общаться с коллегами и всегда работал один. Даже в дальние поездки он отправлялся один — специально обгонял или, наоборот, отставал от караванов грузовых машин, ночевал вдалеке от мест, популярных у коллег.

В портрет маньяка тихий и доброжелательный мужчина не вписывался — жена, двое сыновей, работа, машина... в общем, всё как у всех. Однако после того, как данные контроля биллинга дали следователям повод задержать Андреева, его почти сразу доставили на допрос. В убийстве Журавлёвой, как и в других преступлениях, Андреев не признался. Арест на основании обычного совпадения казался маловероятным, но через пару дней следователи обыскали личный автомобиль предполагаемого маньяка, его гараж и служебную машину. Там удалось найти замытые следы крови и несколько предметов, явно предназначенных для женщин: расчёски, простенькие украшения.

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Судебный эксперт-психолог Олег Долгицкий рассказал, что "феномен нормальности" — частая проблема при поиске маньяков, и люди, которые могли бы попасть в оперативную разработку, часто находятся далеко от поля зрения следователей.

Главная проблема в том, что человек может имитировать нормальность. У психики есть для этого множество механизмов. Продолжаться это может довольно долго. У Сергея Ткача [известного маньяка, на счету которого — не менее 37 убийств] это продолжалось около 20 лет. Джека Потрошителя, одного из самых известных серийных убийц, так и не нашли. Это косвенно говорит о том, что имитация нормальности там тоже могла присутствовать. У Андреева этот механизм может действовать и сегодня. Он может жить среди обычных людей и ничем не будет выделяться Олег Долгицкий Судебный эксперт-психолог

Сразу после обысков следователи приняли решение допросить коллег Валерия, которые вспомнили, что в его служебной машине случайно часто находились разные вещи — женское нижнее бельё, средства контрацепции и многое другое. Вопросов коллеги ему не задавали — некоторые дальнобойщики действительно пользуются услугами проституток, поэтому особенного значения обнаружению вещей придавать не стали. Для следствия такие данные стали поводом к новому допросу Андреева, однако задержать его оперативники не успели — 6 июля 2012 года он в последний раз позвонил жене и скрылся в неизвестном направлении.

Экстрасенсы, флешбеки и полторы сотни трупов

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Когда история "орского потрошителя" стала достоянием общественности, на его поиски были брошены все силы. Однако найти его не получалось даже у опытных следователей, а для "прояснения ситуации" к месту убийства последней жертвы прибыли даже экстрасенсы. Маньяка заочно обвинили в восьми убийствах и объявили в федеральный розыск, но никаких результатов многолетний поиск пока так и не принёс. Главный результат российских следователей и МВД за эти годы — включение Валерия Андреева в список самых разыскиваемых маньяков Европы. Российские правоохранители по-прежнему готовы выплатить миллион рублей за информацию о местонахождении Валерия Андреева.

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Ориентировки на Андреева были отправлены во все регионы России, и в течение последних нескольких лет его (или людей, похожих на него) периодически встречали в Самаре, Новосибирске, Карелии и в Воронеже. Летом 2020 года стало известно, что "орский потрошитель" может находиться в Красноярске. Однако и в этот раз задержать Андреева не удалось — после появления в одном из дачных посёлков его больше никто не видел. Олег Долгицкий пояснил, что, возможно, имел место срыв, который у маньяков проявляется нечасто, а случайное появление Андреева (если это действительно был он) как раз произошло во время прогулки молодой женщины с коляской, приехавшей вместе с мужем и друзьями на дачу.

Основной фактор срыва — это напряжение, разрядка которого у маньяков возможна только в рамках извращённых практик. Допустим, если в норме объектом любви выступает девушка у парня, то у Джеффри Дамера [маньяка из США] это были гомосексуалисты, которые не могли себя контролировать. У Василия Кулика это были бабушки, которые не могли двигаться, у Чикатило — дети Олег Долгицкий Судебный эксперт-психолог

Источники в МВД, опрошенные Лайфом эксперты по психиатрии и бывшие следователи, принимавшие участие в поисках серийных убийц, отмечают, что восемь убийств, за которые Андреева разыскивают и сегодня, могут быть лишь отправной точкой в его криминальной истории. Реальное количество жертв "орского потрошителя" может приближаться к сотне — примерно столько женщин пропало с начала нулевых в двух областях, между которыми совершал рейсы дальнобойщик-убийца.

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