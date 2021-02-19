Ирония судьбы Жени Лукашина. Какое богатство оставил актёр Андрей Мягков

Мягков работал актёром с 1965 года. Он начинал свою карьеру на сцене московского театра "Современник". На его счету десятки работ в кино. Народную известность ему принесла роль Жени Лукашина в комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", снятой в 1975 году. Мягков запомнился и в роли почтового служащего Карандышева в другом фильме Рязанова — "Жестокий романс".

Фото © Kinopoisk / "Служебный роман"

Артист сыграл роль Новосельцева в комедии Рязанова "Служебный роман", вышедшей в 1977 году. Среди последних работ актёра — роли в фильме "Ирония судьбы. Продолжение", а также сериале "Туман рассеивается", снятом в 2010 году.

Мягков, по его собственному признанию, всего себя отдавал работе. Именно этим он объяснял тот факт, что они с супругой Анастасией Вознесенской за долгие годы брака не завели детей.

Что народный артист оставил в наследство

Как выяснил Лайф, народный артист вёл довольно скромный образ жизни и оставил после себя небольшое наследство: квартиру в Москве и семейный автомобиль.

Квартира неподалёку от центра Москвы

Мягков жил в престижном Дорогомиловском районе Москвы неподалёку от парка Победы. Там он был прописан в доме № 6 по улице Генерала Ермолова. Эта высотка была построена в 1959 году. Квартиры, по размеру сходные с той, где жил артист, продаются на ЦИАНе примерно за 25 млн рублей. Собственно, это и есть главный актив Мягковых.

Дом № 6 на улице Генерала Ермолова

Интересно, что, по данным базы ЕГРЮЛ, квартира находится в долевой собственности. Скорее всего, Мягков владел ею напополам с супругой Анастасией Вознесенской. В любом случае именно ей теперь должна по закону достаться эта квартира, так как других близких родственников у народного артиста просто не осталось: родители умерли, а детей у него не было.

Был верен одной марке автомобиля

Фото © ТАСС / Красильников Станислав