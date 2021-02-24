Мама думала, что у дочки коронавирус, но настоящий диагноз оказался ещё страшнее

Кирсти Бартон из Манчестера, Англия, думала, что её маленькая дочка заразилась коронавирусом. Три недели она страдала от головных болей и рвоты по утрам. Однако, когда тест на ковид оказался отрицательным, врачи решили тщательно обследовать пациентку и обнаружили у неё страшную болезнь, пишет The Sun.

Фото © Facebook / Kirsty Barton

Девочку направили на компьютерную томографию, после которой выяснилось, что у малышки редкий вид рака — атипичная тератоидно-рабдоидная опухоль, агрессивная и быстрорастущая. Прогнозы оказались неутешительными. Пациентка перенесла восьмичасовую операцию и уже прошла пять сеансов химиотерапии. Ей также предстоит пройти лучевую терапию, и близкие надеются, что это хоть как-то облегчит её состояние.

Сейчас у девочки серьёзные проблемы с иммунитетом, и она не может выходить из дома, чтобы поиграть. Рядом с малышкой также находится семилетний братик, у которого аутизм. Родители обратились к общественности, чтобы собрать деньги на помощь детям.

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