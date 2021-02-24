Мама думала, что у дочки коронавирус, но настоящий диагноз оказался ещё страшнее
Родителям остаётся надеяться на чудо.
Кирсти Бартон из Манчестера, Англия, думала, что её маленькая дочка заразилась коронавирусом. Три недели она страдала от головных болей и рвоты по утрам. Однако, когда тест на ковид оказался отрицательным, врачи решили тщательно обследовать пациентку и обнаружили у неё страшную болезнь, пишет The Sun.
Девочку направили на компьютерную томографию, после которой выяснилось, что у малышки редкий вид рака — атипичная тератоидно-рабдоидная опухоль, агрессивная и быстрорастущая. Прогнозы оказались неутешительными. Пациентка перенесла восьмичасовую операцию и уже прошла пять сеансов химиотерапии. Ей также предстоит пройти лучевую терапию, и близкие надеются, что это хоть как-то облегчит её состояние.
Сейчас у девочки серьёзные проблемы с иммунитетом, и она не может выходить из дома, чтобы поиграть. Рядом с малышкой также находится семилетний братик, у которого аутизм. Родители обратились к общественности, чтобы собрать деньги на помощь детям.
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