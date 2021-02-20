Угодить защитнику: что дарить мужчинам на 23 Февраля, а от чего лучше отказаться

С начала февраля в магазинах увеличились продажи товаров для мужчин. Россиянки уже готовятся к предстоящему мужскому празднику. В крупнейшем онлайн-ретейлере России Wildberries рассказали, что в этом году наибольшей популярностью пользуются традиционные подарки: носки, трусы и пена для бритья. Однако стоимость этих вещей может достигать восьми тысяч рублей — это цена наиболее дорогой покупки к 23 Февраля — нижнего белья премиум-класса.

— Ещё один рекордный заказ за 6600 рублей — набор из 30 пар "дышащих" носков из бамбука. У выбирающих в качестве подарка носки россиянок также востребованы антибактериальные и ароматизированные модели, — отметили в компании.

Помимо традиционных презентов спрос наблюдается на ремни, галстуки и кошельки. Популярным выбором остаются и мужские рубашки. Однако для друзей и коллег женщины выбирают недорогие и оригинальные подарки, например "брутальные" подарочные сладости. Хитом продаж стал фигурный шоколад в форме воблы и набора "гаечных ключей".

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Для близких родственников выбор подарков пал на дорогостоящие игровые консоли, игровые пульты, планшеты, смартфоны, фитнес-браслеты и музыкальные наушники. В онлайн-ретейлере отмечают, что недорогими и востребованными подарками стали многофункциональные ручные инструменты, спрос на которые взлетел на 197%. Продажи же наборов инструментов увеличились на 94%, отвёрток — на 77%, а дрелей — на 55%.

Эксперт крупной мультибрендовой компании BRADEX Николай Агишев наблюдает повышенный интерес к спортивным товарам по сравнению с прошлым годом: упоры для отжимания, коврики для фитнеса, турники, гимнастические ролики.

— Мужчины привыкли к домашним тренировкам, и у них появился определённый запрос. Средний чек такого подарка, как правило, не превышает 2000 рублей. В прошлые годы в приоритете были мужские средства для ухода: крем для бритья, дезодоранты, парфюм, — рассказал Николай Агишев.

Что дарить, а от чего отказаться?

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Психолог Ольга Торлецкая считает, что выбор подарка зависит от уровня общения. Если пара уже долго состоит в отношениях, то важна наблюдательность. Женщина уже хорошо знает своего партнёра и может догадаться, чего он хочет. Но, если отношения не очень долгие, удовлетворить потребности мужчины сложнее.

— На мой взгляд, в таких случаях подойдёт неформальный подарок. Современное поколение очень креативное, которое может сделать подарок не только интересным, но и незабываемым. Например, прыжок с парашютом или полёт в аэротрубе. Это эмоции, которые никогда не забываются. Такой подарок подсознательно даёт мужчине сигнал о том, что для него старались, продумывали всё до мелочей. Это вызывает восхищение, уважение и благодарность женщине, — рассказала Ольга Торлецкая.

Психолог также отметила, что после пережитого карантина у людей колоссальная нехватка положительных эмоций и гормонов счастья. Поэтому дарить впечатления не только приятно, но и полезно.

Чтобы точно не разочаровать мужчину подарком, стоит избежать формальностей. Не стоит дарить предметы, связанные с бытом: носки, трусы, лосьон или пену для бритья, рабочие инструменты или зажигалки и оружие. По словам психолога, всё это приземляет человека и навязывает примитивность праздника. Допустимо будет подарить интересную книгу. Если женщина обладает уникальным вкусом, она может порадовать мужчину одеждой.

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Семейный и личностный психолог Дмитрий Соболев рассказал, что сильному полу важны внимание и понимание. Мужчине будет приятно, что любимая женщина угадывает желания, уделяет внимание ему и интересующим его темам. Что она знает, что его беспокоит или интересует.

— Если женщина дарит какой-то незначительный подарок, купленный на скорую руку, то в этом случае мужчина чувствует, что его любимая не думает о нём, не знает, что ему нравится и что ему интересно. В целом не знает его, — говорит Дмитрий Соболев.

Психолог подчеркнул, что вовсе не деньги играют важную роль при выборе подарка. Мужчина оценит старание и потраченное женщиной время для него.

По мнению PR-директора Acer в России Екатерины Коньковой, большинство мужчин любят практичные подарки, которые могут пригодиться в работе и на отдыхе. Выбирая презент, стоит учитывать его профессию и увлечения. Например, если мужчина много времени проводит в разъездах, то стоит присмотреться к вещам, которые пригодятся ему в дороге, будь то термос для крепкого кофе, наушники или даже компактный ноутбук — тонкий и лёгкий, который удобно брать везде с собой. Екатерина Конькова отметила, что такой подарок будет полезен тем, кто работает удалённо или предпочитает совмещать путешествия и работу.

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