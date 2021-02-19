Дипломаты ЕС и суды: зачем Европе педофил Дмитриев

Третий кассационный суд оставил без изменений приговор Юрию Дмитриеву, активисту "Мемориала". На судебное заседание явились европейские дипломаты, пояснить причину своего визита журналистам они отказались. Напомню, в прошлом году историка и руководителя карельского отделения НКО "Мемориал" Юрия Дмитриева приговорили к 13 годам колонии за изготовление детской порнографии и незаконное хранение оружия. После этого осуждённый подал кассационную жалобу на приговор. Но давайте всё же разбираться, что происходит на самом деле и за что осуждён Юрий Дмитриев.

В либеральных кругах считается, что дело это — полностью политическое, сфабрикованное кровавым режимом, чтобы остановить работу историка. Каждый тезис в приведённой позиции лично мне кажется диким. Во-первых, Дмитриев никакой не историк по образованию. Да, он вёл фактические раскопки, но работу эту трудно назвать научной. Что же он такое там откопал, что власти готовы посадить его на 13 лет?

Вскрыл преступления сталинского режима, оказывается! Да-да, того самого, который вот уже семь десятков лет не обличают разве что из утюга, причём само государство — официальная неповоротливая политическая машина — не в меньшей степени, чем те, кто называет себя диссидентами.

Является ли Дмитриев оппозиционером, источником информационной опасности? Да нет же! Больше того, у него даже есть государственные награды. То есть в этом "политическом" деле нет двух составляющих: собственно политического интереса и интересантов.

А есть что? Тонны фотографий обнажённой девочки, причём часть из них обнародованы полицейскими. На фото человек с глазами увидит абсолютно однозначные позы, которые невозможно трактовать как-то, кроме как порнографию. Фотографий в деле — более сотни, то есть даже очень сомневающиеся в виновности лишаются любых аргументов.

Но нет! Российская либеральная интеллигенция уверяет, что фото делались в медицинских целях. То есть буквально — смотрит на развратную фотографию маленькой девочки и хором радостно кричит: "Видите? Видите? Он невиновен!" И зрелище это, ей-богу, изумительное. Но в этом было бы ещё полбеды! В материалах фигурируют показания самой девочки! Где она чётко и недвусмысленно объясняет, что развратные действия имели место. Зачем ей? Чтобы что? Следователи надавили, фабрикуя материалы?

Я хочу задать только один вопрос. Все, кто пишет о давлении, могут себе вообразить маленькую девочку, которая жила с человеком под одной крышей долгое время, привыкла к нему, общалась с ним, а потом на голубом глазу произнесла: "Лез в трусы, было неприятно"? Это какой силы должно быть давление! Не следователи, а мастера НЛП, ей-богу.

В трёх инстанциях суд изучал представленные доказательства. И это не только фото и показания, это и видеоматериалы, найденные в компьютере Дмитриева и признанные порнографическими. Казалось бы, может человек в здравом уме сомневаться в однозначности происходящего? Нет, не может.

Но что я вижу вокруг? Либералы, заломив руки, продолжают вопить о сфабрикованности, и вот пожалуйста — европейские дипломаты являются на процесс. Вряд ли осудить педофила. Скорее, в очередной раз констатировать, что российский режим кровав. Но что выходит на деле? Против чьих интересов выступают все эти свободолюбивые граждане? Президента? Полицейских? Судей?

Как бы не так! Это только им кажется, что против них. А на самом деле они, вооружившись флагами и транспарантами, ведут войну с растлённым ребёнком. С девочкой, которой и дела нет ни до какой политики. Которая и так пережила ужас (одна только процедура допроса травматична для любого, а тут — годы под одной крышей с растлителем и бесконечная тяжба).

И глядя на всё это, я задаю себе только один-единственный вопрос: до каких пределов морального падения может дойти наша революционная общественность, если для неё жизнь и искалеченная психика ребёнка — пустое место? Есть ли дно? Дна нет.

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