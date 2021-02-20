Марсоход в озере: как ровер Perseverance будет искать жизнь на Красной планете — видео

"Месседж" новой миссии NASA примерно таков: если жизни на Марсе и нет, то она наверняка была и уж точно будет.

"Семь минут ужаса"

Так в NASA называют временной промежуток между вхождением космического аппарата в плотные слои марсианской атмосферы и собственно контактом с поверхностью. У нового ровера Perseverance ("Настойчивость") 18 февраля 2021 года это было практически так же, как в 2012 году у Curiosity ("Любопытство"): аппарат мчался со сверхзвуковой скоростью (48 тысяч километров в час) и его огнеупорный щит нагрелся до тысячи с лишним градусов по Цельсию. На высоте примерно 12 километров над поверхностью Perseverance раскрыл парашют, а потом сбросил щит, словно крышку от объектива.

Замедляться помогали тормозные двигатели, но ситуация такова, что их нельзя было установить на самом ровере — слишком опасно для чувствительной аппаратуры. Поэтому, когда до Марса оставалось буквально 20 метров, аппарат проделал хитрую манипуляцию под названием sky crane maneuver — "манёвр небесного крана": спустил марсоход на специальных тросах, а сам отлетел подальше и сел на безопасном расстоянии от своего ценного груза.

Фото © NASA

Когда в NASA ещё продолжалось ликование, ровер уже начал присылать первые фото. Снимки сделаны на специальные камеры, которые служат марсоходу "глазами" — помогают передвигаться и ориентироваться в пространстве: Hazcams, или Hazard Cams, — "камеры обнаружения опасности". Таких у "Персеверанса" шесть: четыре впереди и две сзади. А в общей сложности на борту марсохода 23 всевозможные камеры для разных целей: одни для приземления, другие будут выполнять научные задачи. А задачи в целом такие: поиск следов древней жизни на Красной планете и возможностей для жизни человеческой. Учёные уверены: если на Марсе кто-либо обитал, то совершенно точно обитал здесь.

Это почти 50-километровый ударный кратер, который назвали Езеро (Jezero) — в честь одноимённого посёлка в Боснии и Герцеговине. Дело в том, что в переводе с нескольких славянских языков это слово значит "озеро". Планетологи сочли, что оно идеально подходит для этого кратера, поскольку у них есть весьма веские основания считать, что это действительно бывшее озеро. C ним соединены пересохшие русла рек, и вообще это место напоминает учёным долину Миссисипи.

Фото © NASA

Более того, ещё около 15 лет назад появились научные данные о том, что в Езере есть глинистые минералы. А глина может образовываться только в присутствии воды в жидком состоянии.

Это определённо дно водного резервуара, где когда-то на ранних этапах Марса была вода. Марсоход фактически находится на дне высохшего озера. Это просто видно по рельефу. И если в этом озере были какие-то микроорганизмы, то на высохшем дне этого озера могли остаться их фрагменты Игорь Митрофанов Глава отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН

Как найти жизнь на Марсе?

По мнению учёного, важнейшая часть миссии — это сбор образцов марсианского грунта для его последующей доставки на Землю.

Фото © Wikipedia

Вот в такие герметичные тубусы "настойчивый" ровер будет собирать реголит. Предполагается, что это станет первым этапом амбициозной программы Mars Sample Return Mission — миссии по возвращению марсианских образцов. Она предусматривает сложную схему действий. Предстоит отправить к Марсу ещё два аппарата: орбитальный Earth Return Orbiter плюс спускаемый Sample Retrieval Lander с планетоходом и собственной небольшой ракетой. Планетоход заберёт грунт у "Персеверанса" и сложит его в ракету, та стартует с ним с поверхности, долетит до околомарсианской орбиты и перегрузит образцы туда, а орбитальный аппарат полетит с ними обратно к Земле. Запуск обоих аппаратов запланирован на 2026 год. По расчётам, марсианский грунт будет в руках учёных через пять лет после этого.

Самое главное, что эти образцы будут собраны с разных участков вдоль движения марсохода. Ясно, что их будут отбирать с точки зрения наибольшего интереса, наибольшей вероятности обнаружения остатков возможной примитивной жизни на раннем этапе эволюции Марса. Если всё это привезти на Землю, то здесь уже подключится вся мощь современной научной аппаратуры, которая позволяет найти признаки наличия ДНК с очень малыми концентрациями, с очень малым числом таких конкретных объектов Игорь Митрофанов Глава отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН

Но многое можно будет узнать, и не дожидаясь доставки. На борту ровера множество сложнейшей техники для химического анализа марсианской поверхности. К примеру, аппарат SHERLOC. Это так называемый рамановский спектрометр — он улавливает эффект, открытый в 1928 году индийским физиком Чандрасекхарой Венкатой Раманом: часть света, проходящего через какое-то вещество, меняет длину волны. Благодаря этому можно выяснить состав вещества, а в случае с грунтом Красной планеты — даже найти признаки её былой обитаемости.

Основные научные инструменты марсохода Perseverance. Фото © NASA

Это хороший прибор как раз для обнаружения сложных структур в веществе. Например, в кометах, в спектрах кометного излучения мы видим признаки простейших аминокислот. Если что-то подобное будет обнаружено в веществе Марса, если там найдут сложные высокомолекулярные соединения предбиологической природы, то это уже просто будет прямое доказательство. Могут быть найдены фрагменты, которые, кроме как живыми организмами, не могут быть созданы Игорь Митрофанов Глава отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН

Стоит упомянуть и SuperCam, оснащённый сразу четырьмя спектрометрами и двумя лазерами. Лазер направляется, скажем, на какой-то марсианский камень, и под действием мощного луча очень маленький фрагмент этого камня испаряется и превращается в плазму. Спектрометр наблюдает за этим процессом и "считывает" химическую структуру камня. Кстати, при этом поднимается отчётливый треск, и учёные намерены его послушать. Специально для этого на SuperCam установлен микрофон. Чем сильнее трещит, тем твёрже вещество. Это тоже может помочь понять, как именно оно тут образовалось: ветрами его нанесло или оно миллиарды лет под водой лежало. Всю эту информацию будут суммировать, чтобы получить намёки или явные признаки былой обитаемости Марса.

Фото © NASA

Ровер питается от радиоизотопного генератора, он получает электричество от распада атомов диоксида плутония. Это гораздо эффективнее, чем просто солнечные панели, — можно работать ночью и даже во время пылевых бурь. Песчаный шторм тоже станет объектом исследования: Perseverance оснащён целым набором сенсоров для анализа скорости и направления ветра, температуры, давления, влажности, уровня радиации и даже формы и размеров пылевых частиц. Всё это крайне необходимо знать, прежде чем замахиваться на колонизацию Красной планеты.

Кстати, Perseverance привёз ещё одно потрясающее устройство, без которого человеческая жизнь на Марсе будет точно невозможна. Это генератор кислорода. Аппарат MOXIE попытается получить его из углекислого газа. Именно из него, напомним, на 96% состоит атмосфера планеты. Кислород будет вырабатываться методом электролиза, то есть под действием тока. Если всё получится, NASA намеревается отправить на Марс ещё одну точно такую же установку, только в сто раз более мощную, чтобы копить кислород в резервуарах для будущих колонистов — для дыхания и в качестве окислителя ракетного топлива.

Генератор кислорода MOXIE, установленный на борту марсохода Perseverance. Фото © Википедия

Невольно становится грустно из-за отложенной на два года российско-европейской миссии "ЭкзоМарс". Это тоже уникальный ровер с бурильной установкой, которая позволяет извлекать образцы с глубины до двух метров, и отечественными приборами для изучения и поверхности, и атмосферы Марса на предмет возможных следов жизни. Обидно будет опоздать на такую вечеринку. Впрочем, планетолог Игорь Митрофанов заверил: "Вечеринка только начинается".

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