Внезапный поворот: почему ЕСПЧ вписался за Навального

Иногда Европа показывает чудеса по скорости принятия решений и исполнения задуманного. Нет, речь идёт не о вакцинации, которую мадам фон дер Ляйен, забрав на себя все рычаги управления и торговли вакцинами на весь ЕС, провалила полностью. Речь идёт о том, что ЕСПЧ буквально за один день моментально вынес своё решение по Навальному.

Нет, я конечно, понимаю, что Навальный для простого фрица (кстати, в Германии не говорят фриц в смысле рядовой немец, они говорят "микаэль"), стало быть, для них обоих (и фрица, и микаэля) гораздо важнее собственное здоровье. И даже здоровье бабушки — старой нацистки. Вот он спит и видит не страшный коронавирус, которым его потчуют день и ночь газеты, он видит во сне, как страдает миллионер-блогер Навальный. Так страдает, что на суде чуть ли не по матушке посылает и судью, и прокурора, то есть ведёт себя так, как не позволит себе вести самый отмороженный вор в законе.

Но люди, которых ни один европеец себе в начальники не выбирал, очень переживают за Анатолия Алексеевича. Брюссельская капуста с пивом встаёт поперёк горла — как переживают. И за один короткий световой февральский день суд в трёх тысячах километрах от московского суда решает: "Навального срочно освободить, отпустить", разве что не наградить.

Этому предшествовала, как водится, пропагандистская кампания — когда в том числе и немецкий адвокат Навального выступил с надеждой, что Совет Европы вынесет арест его клиента на повестку дня заседания комитета министров. Он даже обратился к властям ФРГ с просьбой начать разбирательство в отношении России в соответствии со статьёй 46 Европейской конвенции по правам человека.

Беда сытого европейского и очень дорогого адвоката Навального в том, что он даже не слышал, что в России приняли новую редакцию конституции, где чёрным по белому написано о приоритете национального права над международным (это просто в качестве красноречивой детали). От сотрудничества с ЕСПЧ Россия и не думала отказываться.

Просто все немного обалдели, когда от ЕСПЧ пришло указание: "Срочно освободить".

Погодите, а как вы себе это представляете, наши молниеносные? Вот тут, между прочим, идёт суд, уже второй. По первому арестованный едет гарантированно на зону за многочисленные нарушения условия прохождения условного наказания. Которых у него — единственного в стране — сразу два. Чего обычным людям, один раз оступившимся, просто не светит никогда, потому что такой нормы в УК РФ нет. В том-то и смысл условного наказания, что за повторное нарушение во время прохождения условного гарантированно светит реальное тюремное заключение. Но Родина-мать удивительно добра к Навальному. Этого не понимают всего два человека — сам Навальный и глава ЕСПЧ. Что ж, бывает. Иногда и камни плачут.

Нам всё равно не очень понятно, как они видят освобождение Навального здесь и сейчас. Тут идёт процесс, сидят прокуроры, судьи, охрана, вокруг суда — всё по плану, пенитенциарная система чистит пёрышки, чтобы ненароком Навального не обидеть ничем. И тут нам говорят, что всё закончилось и Лёша идёт домой, ни с кем не попрощавшись. Удивительные фантазии. Прям какое-то хождение по воде аки посуху. И что даже не поцелует на прощание? А Rolls-Royce Phantom к крыльцу не подогнать? Нет?

Но бог с ним, с блогером. Но просто интересно: в других случаях ЕСПЧ работает на самом деле годами, десятилетиями? Разбирают каждую бумажку, взвешивают каждый грамм доказательств? Кстати, именно поэтому Россия всегда платит по судам, проигранным в ЕСПЧ, если какие граждане России чувствуют, что их права нарушены.

Но не всем так везёт. Когда к русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и "Sputnik Латвия", приходят с пятичасовым обыском и выносят обвинения, ЕСПЧ молчит как рыба. Когда даже Конституционный суд Армении выносит вердикт, что арест экс-президента страны Кочаряна незаконен, никаким ЕСПЧ там и не пахло — его всё равно потащили уже второй раз под арест. Где знаменитая оперативность ЕСПЧ, которая уникально проявилась только в уникальном случае с уникальным гражданином РФ с двумя условными сроками параллельно? Арест журналиста РИА "Новости" Вышинского на Украине тоже остался в тени внимания Брюсселя — как будто ничего не было и это не расправа со свободой прессы и свободой голоса. Потому что свобода голоса может быть только у Алексея Анатольевича. Почему? Не спрашивайте — распространяйте. Потому что уникальный гражданин.

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