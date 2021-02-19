Мешал общению и угрожал пистолетом: в Москве таксист устроил стрельбу в тоннеле
Сейчас агрегатор ограничил ему доступ к новым заказам.
В Лефортовском тоннеле в Москве водитель такси устроил стрельбу после того, как прямо в пути повздорил с пассажирами. Подробности инцидента стали известны "Вечерней Москве".
"Таксист влез в разговор между мной и моим спутником, мешал общению. Дважды мы просили его не вмешиваться, затем ответили резко. Он выхватил предмет, похожий на пистолет, и стал им прямо в машине угрожать. Я перехватил его руку с оружием и заблокировал. Он выскочил из машины", — рассказал один из пассажиров по имени Алексей.
После этого разгневанный таксист решил остановиться прямо в тоннеле, хотя это запрещено ПДД. Он выставил пассажиров из салона, а вот их личные вещи остались внутри. Как только двое мужчин напомнили водителю об этом, он тут же уехал с места происшествия. При этом вещи выбросил прямо на дорогу, через 300 метров.
"Когда мы к ним подошли, то увидели, что платёжный терминал и ноутбук раздавлены проезжающими машинами", — добавил участник истории.
Как заявили Лайфу в ГУ МВД РФ по Москве, по факту случившегося проводится проверка. В результате инцидента никто не пострадал. В сервисе "Яндекс.Такси" сообщили, что водитель работает в таксопарке "Дакс-драйв", однако сейчас ему ограничили доступ к заказам.
Ранее Лайф рассказывал историю из Новосибирска, где женщина-таксист высадила пассажиров, возвращавшихся с похорон, из-за банки безалкогольного тоника. При этом, когда её начали снимать, она в ответ стала угрожать, что посадит своих клиентов за это в тюрьму.
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