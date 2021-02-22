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Категорий: 18

Tesla с буквой Ё: почему "Ё-мобиль" никуда не поехал и зачем этот проект купил Сбер

22 февраля 2021, 11:00

Фото © Wikipedia, ТАСС / dpa / Britta Pedersen

<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a>, ТАСС / dpa / Britta Pedersen</p>

Судьбу машины нельзя назвать лёгкой. Первый российский серийный гибрид должен был появиться ещё десять лет назад, но оказался никому не нужен. Теперь разработчиков "Ё-мобиля" купил Сбербанк, однако более прозрачным и понятным будущее машины от этого не становится.

Почему не смогли?

Российский бизнесмен Михаил Прохоров представил "Ё-мобиль" в 2010 году. Производить первый российский серийный гибрид хотели в трёх модификациях — хетчбэк, фургон и кросс-купе. Технической стороной вопроса занималась компания "Ё-авто", созданная "Онэксимом" Прохорова и ЗАО "Яровит моторс" Андрея Бирюкова. Производить планировали по 20 тысяч машин в год, и после масштабных анонсов даже удалось собрать более 200 тысяч заявок на заказ. В 2011 году проект оценил премьер-министр [тогда ещё] Владимир Путин, а к 2012 году было запланировано строительство специального завода в Санкт-Петербурге.

Андрей Бирюков. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Андрей Бирюков. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Однако по неизвестным причинам в 2014 году создатели "Ё-мобиля" официально остановили все работы над проектом. Как поясняет бывший гендиректор "Ё-авто" Андрей Бирюков, реально вся работа над автомобилем остановилась двумя годами ранее.

Всё последующее время было связано с продажей активов — зданий, земли, а также с изготовлением нескольких образцов электромобилей для подарков. В течение этого периода команда, которая работала над проектом и представляла самую большую ценность, разделилась на четыре части. Каждая из них начала жить своей жизнью и не могла решать задачи по комплексной реализации проекта в одиночку.

Андрей Бирюков

Бывший гендиректор "Ё-авто"

<p>Всё последующее время было связано с продажей активов — зданий, земли, а также с изготовлением нескольких образцов электромобилей для подарков. В течение этого периода команда, которая работала над проектом и представляла самую большую ценность, разделилась на четыре части. Каждая из них начала жить своей жизнью и не могла решать задачи по комплексной реализации проекта в одиночку. </p>
<p>Всё последующее время было связано с продажей активов — зданий, земли, а также с изготовлением нескольких образцов электромобилей для подарков. В течение этого периода команда, которая работала над проектом и представляла самую большую ценность, разделилась на четыре части. Каждая из них начала жить своей жизнью и не могла решать задачи по комплексной реализации проекта в одиночку. </p>

Покупка компании Сбером, по словам Бирюкова, вызывает много вопросов.

Мы владели брендом 50 на 50 с "Онэксимом". Схема новой сделки до конца непонятна и наши юристы сейчас будут по ней разбираться, поскольку "Ё-Инжиниринг" как структура была долгое время заморожена и сам факт её продажи нас неприятно удивил. При этом надо отметить, что компания «ё-Инжиниринг» была только частью проекта.

Андрей Бирюков

Бывший гендиректор "Ё-авто"

<p>Мы владели брендом 50 на 50 с "Онэксимом". Схема новой сделки до конца непонятна и наши юристы сейчас будут по ней разбираться, поскольку "Ё-Инжиниринг" как структура была долгое время заморожена и сам факт её продажи нас неприятно удивил. При этом надо отметить, что компания «ё-Инжиниринг» была только частью проекта. </p>
<p>Мы владели брендом 50 на 50 с "Онэксимом". Схема новой сделки до конца непонятна и наши юристы сейчас будут по ней разбираться, поскольку "Ё-Инжиниринг" как структура была долгое время заморожена и сам факт её продажи нас неприятно удивил. При этом надо отметить, что компания «ё-Инжиниринг» была только частью проекта. </p>

Что уже было сделано?

Бирюков добавил, что реальная технологическая готовность продукта, инвестиции в который вместе со строительством завода составили порядка 130 млн. евро, не позволяла запустить серийное производство.

Продукт, который был разработан на том этапе, не был готов на 100% для серийного выпуска. Дополнительно требовалось несколько лет для подготовки производства, сертификации и ещё прядка 190 млн. евро инвестиций.

Андрей Бирюков

Бывший гендиректор "Ё-авто"

<p>Продукт, который был разработан на том этапе, не был готов на 100% для серийного выпуска. Дополнительно требовалось несколько лет для подготовки производства, сертификации и ещё прядка 190 млн. евро инвестиций.</p>
<p>Продукт, который был разработан на том этапе, не был готов на 100% для серийного выпуска. Дополнительно требовалось несколько лет для подготовки производства, сертификации и ещё прядка 190 млн. евро инвестиций.</p>

Но были и светлые стороны. По словам бывшего гендиректора "Ё-авто" Андрея Бирюкова, удалось проработать ключевые конструкторские и технологические решения, которые лежали в основе развития проекта.

Нашей команде тогда удалось решить вопрос проектирования электрических машин, которые не уступали бы лучшим зарубежным аналогам, например, тем, которые делала Toyota. Мы научились их изготавливать в мелкосерийном масштабе и понимали, что можем организовать их серийное производство самостоятельно. Также мы получили опыт и навыки в производстве инверторов и программного обеспечения. То есть всё, что нужно было для их серийного производства, было посильной задачей. При этом цели создать классический электромобиль не было никогда".

Андрей Бирюков

Бывший гендиректор "Ё-авто"

<p>Нашей команде тогда удалось решить вопрос проектирования электрических машин, которые не уступали бы лучшим зарубежным аналогам, например, тем, которые делала Toyota. Мы научились их изготавливать в мелкосерийном масштабе и понимали, что можем организовать их серийное производство самостоятельно. Также мы получили опыт и навыки в производстве инверторов и программного обеспечения. То есть всё, что нужно было для их серийного производства, было посильной задачей. При этом цели создать классический электромобиль не было никогда".</p>
<p>Нашей команде тогда удалось решить вопрос проектирования электрических машин, которые не уступали бы лучшим зарубежным аналогам, например, тем, которые делала Toyota. Мы научились их изготавливать в мелкосерийном масштабе и понимали, что можем организовать их серийное производство самостоятельно. Также мы получили опыт и навыки в производстве инверторов и программного обеспечения. То есть всё, что нужно было для их серийного производства, было посильной задачей. При этом цели создать классический электромобиль не было никогда".</p>

Про стоимость владения и надёжность конструкции стоит сказать отдельно. Один из самых известных владельцев "Ё-мобиля" — лидер думской партии ЛДПР Владимир Жириновский. Мы позвонили ему и выяснили, в каком состоянии сейчас находится автомобиль, подаренный Михаилом Прохоровым много лет назад. По словам Жириновского, машина давно сломалась и стоит без движения.

Из-за того, что она редко ездила, там испортился аккумулятор, ремонт стоит несколько сотен тысяч рублей. Но пока ездила — я на ней изредка катался. Она отлично ехала, у неё очень плавный разгон, никакого рычания мотора. Приятные ощущения. Конечно, было бы хорошо производить свой собственный электромобиль. Сейчас во всём мире обсуждают марку "Тесла", а могли бы и наш "Ё-мобиль".

Владимир Жириновский

Лидер думской партии ЛДПР

<p>Из-за того, что она редко ездила, там испортился аккумулятор, ремонт стоит несколько сотен тысяч рублей. Но пока ездила — я на ней изредка катался. Она отлично ехала, у неё очень плавный разгон, никакого рычания мотора. Приятные ощущения. Конечно, было бы хорошо производить свой собственный электромобиль. Сейчас во всём мире обсуждают марку "Тесла", а могли бы и наш "Ё-мобиль".</p>
<p>Из-за того, что она редко ездила, там испортился аккумулятор, ремонт стоит несколько сотен тысяч рублей. Но пока ездила — я на ней изредка катался. Она отлично ехала, у неё очень плавный разгон, никакого рычания мотора. Приятные ощущения. Конечно, было бы хорошо производить свой собственный электромобиль. Сейчас во всём мире обсуждают марку "Тесла", а могли бы и наш "Ё-мобиль".</p>

Проданное будущее

Предполагалось, что серийные машины, оснащённые гибридными силовыми установками, обойдутся покупателям примерно в 400–450 тысяч рублей. Итоговая стоимость новых автомобилей, готовых к серийному производству, превысила этот показатель вдвое и составила около миллиона рублей. Высокая цена и низкая рентабельность стали одной из причин, по которым "Ё-авто" в 2014 году передали исключительные права на кузов и шасси ФГУП "НАМИ" всего за один евро.

И хотя до производства дело так и не дошло, скандал с закрытием проекта прибавил "ёшкам" стоимости. В 2018 году несколько прототипов в Минске распродали по пять миллионов рублей за машину.

© Auto.ru

© Auto.ru

Но проданные в Минске прототипы — это лишь возможность прикоснуться к истории одной из попыток создания "русской модели Tesla". А что в реальности? Автоэксперт и телеведущий Ярослав Левашов уверен, что воспринимать "Ё-мобиль" как успешный бизнес-проект не стоило изначально.

"Ё-мобиль" со дня создания проекта был потёмкинской деревней, одной из карт в игре. Сначала — в колоде бизнеса и политики Прохорова, теперь — Сбербанка. Он навеки замер в макетах из кривых реек, палок и уголков в стеклопластике, каким я его видел на Франкфуртском автосалоне десять лет назад. Сделать из него что-то современное, что приносило бы прибыль, сегодня нельзя.

Ярослав Левашов

Автоэксперт, телеведущий

<p>"Ё-мобиль" со дня создания проекта был потёмкинской деревней, одной из карт в игре. Сначала — в колоде бизнеса и политики Прохорова, теперь — Сбербанка. Он навеки замер в макетах из кривых реек, палок и уголков в стеклопластике, каким я его видел на Франкфуртском автосалоне десять лет назад. Сделать из него что-то современное, что приносило бы прибыль, сегодня нельзя.</p>
<p>"Ё-мобиль" со дня создания проекта был потёмкинской деревней, одной из карт в игре. Сначала — в колоде бизнеса и политики Прохорова, теперь — Сбербанка. Он навеки замер в макетах из кривых реек, палок и уголков в стеклопластике, каким я его видел на Франкфуртском автосалоне десять лет назад. Сделать из него что-то современное, что приносило бы прибыль, сегодня нельзя.</p>

А что Сбер?

На момент публикации пресс-служба компании не ответила на запрос Лайфа относительно перспектив и применения технологий "Ё-мобиля". Чтобы прояснить ситуацию, мы попросили бывшего гендиректора "Ё-авто" Андрея Бирюкова прокомментировать историю с покупкой. По его словам, нужно внимательно изучать, что конкретно планирует сделать с этой технологией Сбер.

С той поры, когда была проделана основная работа, прошло восемь лет, поэтому здесь большой вопрос, что предлагается с точки зрения каких-то уникальных решений. Также пока непонятно, что же на самом деле хочет Сбер. Нужен электромобиль? Или беспилотник? Тема беспилотника либо какой-то интеллектуальной системы — это совершенно другая история, которой ни одна из команд не владеет на серьёзном уровне. При этом перспективу применения беспилотник имеет в других областях — тяжёлая техника на закрытых территориях или сельхозтехника, где отсутствует другой транспорт. А что касается дорог общего пользования, там беспилотники ещё лет 20 не будут актуальны. Даже с точки зрения юридической ответственности этот вопрос пока не имеет решения. Допустим, что произошла авария и погибли люди, а водителя нет. Помните, у "Самсунга" сгорело несколько десятков смартфонов? Им это стоило 17 млрд.

Андрей Бирюков

Бывший гендиректор "Ё-авто"

<p>С той поры, когда была проделана основная работа, прошло восемь лет, поэтому здесь большой вопрос, что предлагается с точки зрения каких-то уникальных решений. Также пока непонятно, что же на самом деле хочет Сбер. Нужен электромобиль? Или беспилотник? Тема беспилотника либо какой-то интеллектуальной системы — это совершенно другая история, которой ни одна из команд не владеет на серьёзном уровне. При этом перспективу применения беспилотник имеет в других областях — тяжёлая техника на закрытых территориях или сельхозтехника, где отсутствует другой транспорт. А что касается дорог общего пользования, там беспилотники ещё лет 20 не будут актуальны. Даже с точки зрения юридической ответственности этот вопрос пока не имеет решения. Допустим, что произошла авария и погибли люди, а водителя нет. Помните, у "Самсунга" сгорело несколько десятков смартфонов? Им это стоило 17 млрд.</p>
<p>С той поры, когда была проделана основная работа, прошло восемь лет, поэтому здесь большой вопрос, что предлагается с точки зрения каких-то уникальных решений. Также пока непонятно, что же на самом деле хочет Сбер. Нужен электромобиль? Или беспилотник? Тема беспилотника либо какой-то интеллектуальной системы — это совершенно другая история, которой ни одна из команд не владеет на серьёзном уровне. При этом перспективу применения беспилотник имеет в других областях — тяжёлая техника на закрытых территориях или сельхозтехника, где отсутствует другой транспорт. А что касается дорог общего пользования, там беспилотники ещё лет 20 не будут актуальны. Даже с точки зрения юридической ответственности этот вопрос пока не имеет решения. Допустим, что произошла авария и погибли люди, а водителя нет. Помните, у "Самсунга" сгорело несколько десятков смартфонов? Им это стоило 17 млрд.</p>

Многие корпорации, по словам Бирюкова, пытаются найти большую и "сочную" тему, на которой можно сделать больше пиара, либо потратить больше денег из бюджетов разных уровней, либо потратить больше вкладов одураченных частных акционеров. Бывший гендиректор "Ё-Авто" отметил, что пока непонятно, как именно "Сбер" будет распоряжаться технологическим наследием "Ё-мобиля". В заключение Бирюков добавил, что создавать чистый электромобиль сейчас нет смысла, и точки в эффективности технологий "чистой электрички" будут расставлены в ближайшие несколько лет.

Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев

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