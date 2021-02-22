Tesla с буквой Ё: почему "Ё-мобиль" никуда не поехал и зачем этот проект купил Сбер

Судьбу машины нельзя назвать лёгкой. Первый российский серийный гибрид должен был появиться ещё десять лет назад, но оказался никому не нужен. Теперь разработчиков "Ё-мобиля" купил Сбербанк, однако более прозрачным и понятным будущее машины от этого не становится.

Почему не смогли?

Российский бизнесмен Михаил Прохоров представил "Ё-мобиль" в 2010 году. Производить первый российский серийный гибрид хотели в трёх модификациях — хетчбэк, фургон и кросс-купе. Технической стороной вопроса занималась компания "Ё-авто", созданная "Онэксимом" Прохорова и ЗАО "Яровит моторс" Андрея Бирюкова. Производить планировали по 20 тысяч машин в год, и после масштабных анонсов даже удалось собрать более 200 тысяч заявок на заказ. В 2011 году проект оценил премьер-министр [тогда ещё] Владимир Путин, а к 2012 году было запланировано строительство специального завода в Санкт-Петербурге.

Андрей Бирюков. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Однако по неизвестным причинам в 2014 году создатели "Ё-мобиля" официально остановили все работы над проектом. Как поясняет бывший гендиректор "Ё-авто" Андрей Бирюков, реально вся работа над автомобилем остановилась двумя годами ранее.

Всё последующее время было связано с продажей активов — зданий, земли, а также с изготовлением нескольких образцов электромобилей для подарков. В течение этого периода команда, которая работала над проектом и представляла самую большую ценность, разделилась на четыре части. Каждая из них начала жить своей жизнью и не могла решать задачи по комплексной реализации проекта в одиночку. Андрей Бирюков Бывший гендиректор "Ё-авто"

Покупка компании Сбером, по словам Бирюкова, вызывает много вопросов.

Мы владели брендом 50 на 50 с "Онэксимом". Схема новой сделки до конца непонятна и наши юристы сейчас будут по ней разбираться, поскольку "Ё-Инжиниринг" как структура была долгое время заморожена и сам факт её продажи нас неприятно удивил. При этом надо отметить, что компания «ё-Инжиниринг» была только частью проекта. Андрей Бирюков Бывший гендиректор "Ё-авто"

Что уже было сделано?

Бирюков добавил, что реальная технологическая готовность продукта, инвестиции в который вместе со строительством завода составили порядка 130 млн. евро, не позволяла запустить серийное производство.

Продукт, который был разработан на том этапе, не был готов на 100% для серийного выпуска. Дополнительно требовалось несколько лет для подготовки производства, сертификации и ещё прядка 190 млн. евро инвестиций. Андрей Бирюков Бывший гендиректор "Ё-авто"

Но были и светлые стороны. По словам бывшего гендиректора "Ё-авто" Андрея Бирюкова, удалось проработать ключевые конструкторские и технологические решения, которые лежали в основе развития проекта.

Нашей команде тогда удалось решить вопрос проектирования электрических машин, которые не уступали бы лучшим зарубежным аналогам, например, тем, которые делала Toyota. Мы научились их изготавливать в мелкосерийном масштабе и понимали, что можем организовать их серийное производство самостоятельно. Также мы получили опыт и навыки в производстве инверторов и программного обеспечения. То есть всё, что нужно было для их серийного производства, было посильной задачей. При этом цели создать классический электромобиль не было никогда". Андрей Бирюков Бывший гендиректор "Ё-авто"

Про стоимость владения и надёжность конструкции стоит сказать отдельно. Один из самых известных владельцев "Ё-мобиля" — лидер думской партии ЛДПР Владимир Жириновский. Мы позвонили ему и выяснили, в каком состоянии сейчас находится автомобиль, подаренный Михаилом Прохоровым много лет назад. По словам Жириновского, машина давно сломалась и стоит без движения.

Из-за того, что она редко ездила, там испортился аккумулятор, ремонт стоит несколько сотен тысяч рублей. Но пока ездила — я на ней изредка катался. Она отлично ехала, у неё очень плавный разгон, никакого рычания мотора. Приятные ощущения. Конечно, было бы хорошо производить свой собственный электромобиль. Сейчас во всём мире обсуждают марку "Тесла", а могли бы и наш "Ё-мобиль". Владимир Жириновский Лидер думской партии ЛДПР

Проданное будущее

Предполагалось, что серийные машины, оснащённые гибридными силовыми установками, обойдутся покупателям примерно в 400–450 тысяч рублей. Итоговая стоимость новых автомобилей, готовых к серийному производству, превысила этот показатель вдвое и составила около миллиона рублей. Высокая цена и низкая рентабельность стали одной из причин, по которым "Ё-авто" в 2014 году передали исключительные права на кузов и шасси ФГУП "НАМИ" всего за один евро.

И хотя до производства дело так и не дошло, скандал с закрытием проекта прибавил "ёшкам" стоимости. В 2018 году несколько прототипов в Минске распродали по пять миллионов рублей за машину.

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Но проданные в Минске прототипы — это лишь возможность прикоснуться к истории одной из попыток создания "русской модели Tesla". А что в реальности? Автоэксперт и телеведущий Ярослав Левашов уверен, что воспринимать "Ё-мобиль" как успешный бизнес-проект не стоило изначально.

"Ё-мобиль" со дня создания проекта был потёмкинской деревней, одной из карт в игре. Сначала — в колоде бизнеса и политики Прохорова, теперь — Сбербанка. Он навеки замер в макетах из кривых реек, палок и уголков в стеклопластике, каким я его видел на Франкфуртском автосалоне десять лет назад. Сделать из него что-то современное, что приносило бы прибыль, сегодня нельзя. Ярослав Левашов Автоэксперт, телеведущий

А что Сбер?

На момент публикации пресс-служба компании не ответила на запрос Лайфа относительно перспектив и применения технологий "Ё-мобиля". Чтобы прояснить ситуацию, мы попросили бывшего гендиректора "Ё-авто" Андрея Бирюкова прокомментировать историю с покупкой. По его словам, нужно внимательно изучать, что конкретно планирует сделать с этой технологией Сбер.

С той поры, когда была проделана основная работа, прошло восемь лет, поэтому здесь большой вопрос, что предлагается с точки зрения каких-то уникальных решений. Также пока непонятно, что же на самом деле хочет Сбер. Нужен электромобиль? Или беспилотник? Тема беспилотника либо какой-то интеллектуальной системы — это совершенно другая история, которой ни одна из команд не владеет на серьёзном уровне. При этом перспективу применения беспилотник имеет в других областях — тяжёлая техника на закрытых территориях или сельхозтехника, где отсутствует другой транспорт. А что касается дорог общего пользования, там беспилотники ещё лет 20 не будут актуальны. Даже с точки зрения юридической ответственности этот вопрос пока не имеет решения. Допустим, что произошла авария и погибли люди, а водителя нет. Помните, у "Самсунга" сгорело несколько десятков смартфонов? Им это стоило 17 млрд. Андрей Бирюков Бывший гендиректор "Ё-авто"

Многие корпорации, по словам Бирюкова, пытаются найти большую и "сочную" тему, на которой можно сделать больше пиара, либо потратить больше денег из бюджетов разных уровней, либо потратить больше вкладов одураченных частных акционеров. Бывший гендиректор "Ё-Авто" отметил, что пока непонятно, как именно "Сбер" будет распоряжаться технологическим наследием "Ё-мобиля". В заключение Бирюков добавил, что создавать чистый электромобиль сейчас нет смысла, и точки в эффективности технологий "чистой электрички" будут расставлены в ближайшие несколько лет.

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