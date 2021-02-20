Загадка для партнёра: что хотят мужчины и как распознать их намёки
Есть стереотип, что женщин трудно понять. Но и разгадать желания мужчин сможет не каждая, особенно когда дело касается подарка. Сделать удачную покупку можно в том случае, если хорошо знать своего партнёра. Психологи рассказали, как распознать намёки мужчин и понять, чего они хотят.
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Мужчины предпочитают говорить обо всём открыто не только между собой, но и с женщинами. Однако при определённых обстоятельствах они ведут себя странно. Например, психолог и профессиональная сваха Татьяна Тасуева отмечает у мужчин стеснение и даже отстранение, когда они влюблены. По её словам, у них учащается сердцебиение, расширяются зрачки, немного дрожит голос, может показаться, что они даже не очень-то и заинтересованы в партнёрше.
— Если мужчина влюблён, ему любой подарок от девушки будет дорог, даже самая мелочь. Но я бы советовала девушкам не переусердствовать с подарками, — говорит Татьяна Тасуева.
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Чтобы не прогадать с подарком, следует обратить внимание на увлечения мужчин. Как правило, они хотят подарок, который связан с их интересами, говорит психолог Илья Шабшин. Это может быть какой-то вид спорта или, к примеру, рисование.
— Обращайте внимание, как проводит он своё свободное время и какую информацию предпочитает читать, — говорит Илья Шабшин.
Также он советует задавать наводящие вопросы и следить за реакцией, которая может оказаться подсказкой. А семейный психолог Светлана Бояринова отметила, что женщинам стоит моделировать ситуации, чтобы получить ответы на волнующие их вопросы.
— К примеру, можно придумать ситуацию с подругой, которая ломает голову над подарком своему парню, и попросить дать совет своего мужчину. Но такие разведки лучше делать заранее. Если делать накануне праздника, то он обо всём догадается, — говорит Бояринова.
Илья Шабшин советует прибегнуть к открытости в отношениях, несмотря на желание сделать сюрприз мужчине. По его мнению, лучше спросить напрямую, что нравится человеку, чем сделать подарок, который потом будет стоять на полке и пылиться.
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