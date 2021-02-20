Загадка для партнёра: что хотят мужчины и как распознать их намёки

Мужчины предпочитают говорить обо всём открыто не только между собой, но и с женщинами. Однако при определённых обстоятельствах они ведут себя странно. Например, психолог и профессиональная сваха Татьяна Тасуева отмечает у мужчин стеснение и даже отстранение, когда они влюблены. По её словам, у них учащается сердцебиение, расширяются зрачки, немного дрожит голос, может показаться, что они даже не очень-то и заинтересованы в партнёрше.

— Если мужчина влюблён, ему любой подарок от девушки будет дорог, даже самая мелочь. Но я бы советовала девушкам не переусердствовать с подарками, — говорит Татьяна Тасуева.

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Чтобы не прогадать с подарком, следует обратить внимание на увлечения мужчин. Как правило, они хотят подарок, который связан с их интересами, говорит психолог Илья Шабшин. Это может быть какой-то вид спорта или, к примеру, рисование.

— Обращайте внимание, как проводит он своё свободное время и какую информацию предпочитает читать, — говорит Илья Шабшин.

Также он советует задавать наводящие вопросы и следить за реакцией, которая может оказаться подсказкой. А семейный психолог Светлана Бояринова отметила, что женщинам стоит моделировать ситуации, чтобы получить ответы на волнующие их вопросы.

— К примеру, можно придумать ситуацию с подругой, которая ломает голову над подарком своему парню, и попросить дать совет своего мужчину. Но такие разведки лучше делать заранее. Если делать накануне праздника, то он обо всём догадается, — говорит Бояринова.

Илья Шабшин советует прибегнуть к открытости в отношениях, несмотря на желание сделать сюрприз мужчине. По его мнению, лучше спросить напрямую, что нравится человеку, чем сделать подарок, который потом будет стоять на полке и пылиться.

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