В России начнётся производство ударных беспилотников "Альтиус"
Эту машину по заказу военных разрабатывали с 2011 года.
Фото © Минобороны РФ
Минобороны заключило первый контракт на поставку партии тяжёлых ударных беспилотников "Альтиус", сообщает "Интерфакс". Производство установочной партии включено в задачи Уральского завода гражданской авиации на 2021 год. В документах к контракту не уточняется объём установочной партии, однако источники Лайфа поясняют, что речь может идти о пяти машинах, способных проводить в воздухе больше суток.
Испытания машины, управляемой по спутниковому каналу, завершились ещё в январе 2020 года. "Альтиус" — проект российского тяжёлого разведывательного дрона с ударными возможностями. Главная особенность машины — способность нести разведывательное оборудование, корректируемые бомбы и ракеты общей массой до двух тонн.
В 2011 году конкурс на его разработку выиграло казанское ОКБ им. Симонова, однако в 2018 году Минобороны сменило подрядчика по этой программе на Уральский завод гражданской авиации (УЗГА).
Выбор редакции
Украинский генерал рассказал об ослаблении армии и потере 70 тысяч военнослужащих
"Выстрелил — забыл": в России разрабатывают первый в мире ракетный комплекс, способный сбивать беспилотники
"Потешные у них самолётики". В Сети оценили видео перехвата французских "Миражей" российскими Су-27 над Чёрным морем
Няня из Татарстана шесть лет воспитывала чужого ребёнка и теперь пытается вернуть его под свою опеку — видео
В ФСБ раскрыли причину задержания топ-менеджеров энергетической компании ТГК-2
Комментариев: 0