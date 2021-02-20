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В России начнётся производство ударных беспилотников "Альтиус"

Эту машину по заказу военных разрабатывали с 2011 года.

20 февраля 2021, 12:58

Фото © Минобороны РФ

Минобороны заключило первый контракт на поставку партии тяжёлых ударных беспилотников "Альтиус", сообщает "Интерфакс". Производство установочной партии включено в задачи Уральского завода гражданской авиации на 2021 год. В документах к контракту не уточняется объём установочной партии, однако источники Лайфа поясняют, что речь может идти о пяти машинах, способных проводить в воздухе больше суток.

Испытания машины, управляемой по спутниковому каналу, завершились ещё в январе 2020 года. "Альтиус" — проект российского тяжёлого разведывательного дрона с ударными возможностями. Главная особенность машины — способность нести разведывательное оборудование, корректируемые бомбы и ракеты общей массой до двух тонн.

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В 2011 году конкурс на его разработку выиграло казанское ОКБ им. Симонова, однако в 2018 году Минобороны сменило подрядчика по этой программе на Уральский завод гражданской авиации (УЗГА).

Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев

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