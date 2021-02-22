Личный блог и нефтяной бизнес: в каких профессиях мужские знаки зодиака обретут финансовое благополучие

Для раскрытия денежного потенциала Овнам следует быть инициативными, смелыми, решительными, стоит проявлять независимость и вкладывать в своё развитие. В итоге есть возможность стать успешным предпринимателем или управленцем в таких профессиях, как строительство, машиностроение, военное и оружейное дело, рассказала астролог Тиана Атлас. Если выбор пал на медицину, то хорошо стать хирургом или травматологом. Стремление к лидерству даст успехи в профессиональном спорте.

Тельцам рекомендуется планировать и выверять каждый шаг на пути к карьерному росту, что часто даёт положительный финансовый результат. Тельцы становятся успешными банкирами, политиками, рестораторами, ювелирами, но их можно встретить и на престижном аукционе по продаже предметов искусства. Трудолюбие и коммерческая жилка дают успех в агропромышленности и фермерстве. Своя сыроварня, пивоварня, кулинарная лавка или кофейня будут радовать не только душу, но и пополнят бюджет.

Врождённый дух предпринимателя имеется у Близнецов. Задача — быть подвижным, коммуникабельным, активным и не тратить много времени на планирование. Ловить идеи следует посредством коммуникаций, нарабатывать и использовать связи, контакты, знакомства.

— Близнецов успех ожидает в продажах, маркетинге, связях с общественностью, посреднической деятельности, журналистике, педагогике и преподавании, писательстве, ораторском искусстве в качестве спикера, например, — рассказала Тиана Атлас.

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Дух семьянина представителей знака Рак позволяет создать успешный семейный бизнес, работать с родственниками. Но ошибочно думать, что мужчины-Раки не стремятся достигать карьерных высот. Часто как раз амбиции являются двигателем на профессиональном поприще. Успешной считается сфера недвижимости, в том числе ремонт и дизайн интерьера, госслужба, медицина. По словам Тианы Атлас, такие тонко чувствующие психологи, как Раки, умеют расположить и оказать поддержку женщинам-клиентам. Но в финансовых институтах и политической карьере Раков также ожидает успех.

Львам прежде всего стоит развивать личный бренд и смело проявлять себя. Это прекрасные управленцы, бизнесмены, твёрдо стоящие на ногах, часто публичные личности. Денежный успех ожидает при организации и проведении масштабных мероприятий, свадеб, детских праздников. Ювелирное дело, собственный бренд одежды, юриспруденция, а также творческие профессии шоу-бизнеса, кино, телевидения, радиовещания подойдут им. Из Львов, по словам астролога, получаются талантливые актёры и музыканты, художники и поэты.

Практичные Девы любят и умеют работать, причём как руками, так и головой. Часто среди Дев встречаются предприниматели, но и на наёмной службе эти трудолюбивые сотрудники имеют прекрасный потенциал для хорошего заработка.

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— Среди них как ценные управленцы-хозяйственники, так и талантливые экономисты и администраторы. Среди успешных профессий — медицина, фармакология, ветеринария, инжиниринг, аналитика и научная деятельность. Широкий спектр — от владельца розничного магазина до хозяина клининговой компании, — объясняет Тиана Атлас.

Весы могут не сразу определиться, какая профессия будет по душе, но с уверенностью можно сказать, что стоит искать добросовестных партнёров и работать в содружестве, а не одному. Склонность к дипломатии позволяет сделать карьеру в этом направлении. Астролог уверяет, что Весы прекрасные переговорщики, специалисты по связям с общественностью, юристы, консультанты, брокеры. Богатый внутренний мир и способность видеть красоту позволяют им быть успешными в творческих профессиях — от архитектуры до бьюти-индустрии.

Самые лучшие антикризисные управляющие — представители знака Скорпион. Чем больше такой мужчина занят в теме инвестиций, финансов, созидательных рискованных проектов, тем больше ёмкость денежного потока. Экстремальный спорт и военное дело, корпоративный менеджмент, добывающие и производственные компании, нефтяной бизнес, управление человеческими ресурсами — наиболее выигрышные направления. Также благодаря детективному складу ума из Скорпионов получаются лучшие сыщики и проверяющие инспекторы.

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Стрельцов можно назвать своего рода счастливчиками, потому что именно они могут попасть в ситуацию внезапной удачи в финансах. Вкладывать стоит в своё образование и расширение кругозора. При хорошем стечении обстоятельств есть прекрасная возможность масштабировать свой бизнес на международном рынке. Астролог отмечает, что из профессий им прекрасно подойдёт юриспруденция, академическое преподавание, реклама, логистика, переводческая деятельность, а также будет иметь успех личный блог про путешествия.

Задача Козерогов — планировать, выверять и учитывать каждый финансовый ход. Прекрасные возможности для карьерного роста ждут их в сфере государственного и муниципального управления, в системе иерархии с чинами и званиями. Талант создавать стратегические проекты будет реализован в строительстве недвижимости и дорог, девелопменте, геологической и горной разведке. Козероги становятся отличными политиками, владельцами бизнеса, а также профессиональными спортсменами там, где требуется выносливость (хоккей, лыжи, скалолазание).

Какая бы работа ни была у Водолея, очень важно, чтобы чувствовалась доля свободы — ненормированный график или фриланс. И часто именно для представителей этого знака согласовывают индивидуальные условия, потому что это может быть редкий и ценный сотрудник, например программист, блестяще разбирающийся в алгоритмах искусственного интеллекта.

— Прекрасно подойдёт работа в авиации, кибернетике, робототехнике, работа с электронной музыкой (диджей, звукорежиссёр), журналистика и деятельность социальных фондов, — рассказывает астролог.

Мужчины-Рыбы интуитивно знают, какая сфера для них наиболее прибыльная. Это тот знак, который, если держит нос по ветру, может случайно оказаться в нужное время в нужном месте. Может иметь сразу несколько существенных источников дохода. Прибыльными профессиями будут все творческие направления — от фотографии до написания сценариев. Медицинские центры и учреждения нетрадиционной медицины, социальные фонды и собственная конеферма принесут не только удовлетворение, но и ощутимый финансовый поток.

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