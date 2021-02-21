Гороскоп подарков: что подарить разным знакам зодиака

Овны очень спортивные и мужественные, и подарки, которые им будут дарить, тоже должны соответствовать ощущению брутальности. Это могут быть подарки, связанные с оружейным искусством, или спортивные вещи, говорит астролог Светлана Драган. Всё, что связано с тонусом или возможностью борьбы за своё лидерство и подчёркивает их готовность вступать в бой, будет Овнам по душе.

Тельцы практичные и предпочитают полезные подарки. Поэтому всё, что им дарят, должно быть применимо в обычной жизни. Это может быть что-то хозяйственное или что-то приятное из одежды, обязательно с тактильным приятным эффектом. Тельцы любят натуральные вещи, ни в коем случае это не должна быть какая-то синтетика.

Мужчины-Близнецы большие путешественники, очень динамичные люди. Им понравится всё, что связано с динамикой и общением, — гаджеты или предметы, напоминающие им о частых поездках. Тот же чемодан или спортивная обувь. Эти люди оценят технические приборы и особенно всё, что связано с машинами: любые детали, мелочи, которые напомнят им, какие они прекрасные водители.

Фото © Shutterstock

Раки очень чувствительные, поэтому подарок, по словам астролога, должен быть сделан от всей души.

— Даже если этот подарок красив, но холоден по своей сути, он не будет оценён. Поэтому здесь стоит полностью вложить всю душу в поиск подарка, — рассказала Светлана Драган.

Львы — мужчины демонстративные и любящие всё яркое и игривое. Подарок для них должен быть красиво упакован, в блестящей обёртке и с бантом. Им нравится всё, что выглядит помпезно. Они будут рады чему-то вдохновляющему и творческому.

Девы очень практичные и детализированные. Их лучше спросить, что они хотели бы получить. Они лучше знают, что им самим нужно. Могут оценить всё, что связано со здоровым образом жизни и с рабочим направлением.

Весы большие эстеты и нуждаются в подарках, подобранных с тонким вкусом. Астролог отметила, что это должно быть что-то красивое, тонкое, ни в коем случае не вульгарное, но подчёркивающее их статус.

Фото © Shutterstock

Что касается Скорпионов, то это мужчины очень необычные и иногда они охотно принимают подарки, похожие на некий актив.

— Ему можно подарить сертификат на какие-то процедуры или что-то подобное. Но вот именно сертификат, а не деньги. Потом они ещё любители эзотерики и всего мистического. Если вы им подарите книгу или какой-то артефакт, это им будет очень интересно, особенно если расскажете о его магической силе, — говорит Светлана Драган.

Стрельцы очень идеологичны и большие любители дальних поездок. Если подарок будет связан с какими-то дальними краями, культурами, то придётся им по душе.

Козероги — люди конкретные, абстрактные подарки им не подойдут. Им нужно что-то фундаментальное, функциональное: дорогая ручка, которой они будут пользоваться, или дорогой аксессуар.

А Водолеи, по мнению астролога, эксцентричные, и им нужно что-то необычное. У представителей этого знака есть одна слабость — их интересует всё техническое. Кроме того, они любители воздуха, полётов, парашютов.

Рыбы очень тонкие и интуитивные. Они ценители хорошей музыки и изысканных парфюмов. Астролог отметила, что подарок должен погружать их в мир ощущений. Это может быть картина или же мистическая литература.

Авторы