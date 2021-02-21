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Гороскоп подарков: что подарить разным знакам зодиака

Выбирать подарки стоит, ориентируясь не только на интересы человека, но и на характеристику его знака зодиака. Астролог Светлана Драган рассказала про особенности представителей различных знаков и про то, что им можно преподнести в качестве подарка.

21 февраля 2021, 21:40
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock</p>

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Овны очень спортивные и мужественные, и подарки, которые им будут дарить, тоже должны соответствовать ощущению брутальности. Это могут быть подарки, связанные с оружейным искусством, или спортивные вещи, говорит астролог Светлана Драган. Всё, что связано с тонусом или возможностью борьбы за своё лидерство и подчёркивает их готовность вступать в бой, будет Овнам по душе.

Тельцы практичные и предпочитают полезные подарки. Поэтому всё, что им дарят, должно быть применимо в обычной жизни. Это может быть что-то хозяйственное или что-то приятное из одежды, обязательно с тактильным приятным эффектом. Тельцы любят натуральные вещи, ни в коем случае это не должна быть какая-то синтетика.

Мужчины-Близнецы большие путешественники, очень динамичные люди. Им понравится всё, что связано с динамикой и общением, — гаджеты или предметы, напоминающие им о частых поездках. Тот же чемодан или спортивная обувь. Эти люди оценят технические приборы и особенно всё, что связано с машинами: любые детали, мелочи, которые напомнят им, какие они прекрасные водители.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Раки очень чувствительные, поэтому подарок, по словам астролога, должен быть сделан от всей души.

Даже если этот подарок красив, но холоден по своей сути, он не будет оценён. Поэтому здесь стоит полностью вложить всю душу в поиск подарка, — рассказала Светлана Драган.

Львы — мужчины демонстративные и любящие всё яркое и игривое. Подарок для них должен быть красиво упакован, в блестящей обёртке и с бантом. Им нравится всё, что выглядит помпезно. Они будут рады чему-то вдохновляющему и творческому.

Девы очень практичные и детализированные. Их лучше спросить, что они хотели бы получить. Они лучше знают, что им самим нужно. Могут оценить всё, что связано со здоровым образом жизни и с рабочим направлением.

Весы большие эстеты и нуждаются в подарках, подобранных с тонким вкусом. Астролог отметила, что это должно быть что-то красивое, тонкое, ни в коем случае не вульгарное, но подчёркивающее их статус.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Что касается Скорпионов, то это мужчины очень необычные и иногда они охотно принимают подарки, похожие на некий актив.

Ему можно подарить сертификат на какие-то процедуры или что-то подобное. Но вот именно сертификат, а не деньги. Потом они ещё любители эзотерики и всего мистического. Если вы им подарите книгу или какой-то артефакт, это им будет очень интересно, особенно если расскажете о его магической силе, — говорит Светлана Драган.

Стрельцы очень идеологичны и большие любители дальних поездок. Если подарок будет связан с какими-то дальними краями, культурами, то придётся им по душе.

Козероги — люди конкретные, абстрактные подарки им не подойдут. Им нужно что-то фундаментальное, функциональное: дорогая ручка, которой они будут пользоваться, или дорогой аксессуар.

А Водолеи, по мнению астролога, эксцентричные, и им нужно что-то необычное. У представителей этого знака есть одна слабость — их интересует всё техническое. Кроме того, они любители воздуха, полётов, парашютов.

Рыбы очень тонкие и интуитивные. Они ценители хорошей музыки и изысканных парфюмов. Астролог отметила, что подарок должен погружать их в мир ощущений. Это может быть картина или же мистическая литература.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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