Топ-10: самые кассовые фантастические фильмы, которые мы долго ждали

Год премьер, собранных после коронавирусного тайм-аута. Кто и когда напомнит нам о будущем и прошлом других миров.

В этом году нас ожидает всемирная эпидемия ремейков, сиквелов и приквелов. Закрытые кинотеатры, остановка кинопроизводства, гигантские финансовые убытки. 2020 год ударил по "важнейшему из искусств" сильнее всех. Но к финансовым потерям я бы добавил ещё такой аспект, как кризис оригинальных идей и сценариев. Если взглянуть на список самых ожидаемых фильмов (уже нового, 2021 года), то вы поймёте, что кино тоже хандрит вместе с нами. Давайте убедимся в этом.

"Майор Гром: Чумной Доктор", 1 апреля

Фото © Bubble Studios

Отдельное внимание российскому комиксу. Герой комикса — Майор Игорь Гром. Неподкупный и умный полицейский из Питера. Согласитесь, уже интересно! Известен всему городу пробивным характером и непримиримой позицией к преступникам. По сюжету его главным врагом становится человек в маске Чумного Доктора, который начинает убивать людей, в своё время ушедших от наказания при помощи взяток.

Смертельная битва Mortal Kombat, 8 апреля

Фото © Marvel

Созданную в 1995 году первую часть фильма про брутальное рукоприкладство уже, наверное, никто бы и не вспомнил, если бы не режиссёр Саймон Маккуойд и ставшая уже легендарной компьютерная игра, которая пользуется популярностью по сей день. Главный вопрос: сможет ли Коул Янг раскрыть в себе могущественную силу души, чтобы не только спасти свою семью, но и остановить врагов из космоса раз и навсегда?

"Чёрная вдова", 6 мая

Фото © Marvel

Супергероине Marvel Чёрной Вдове предстоит ещё раз встретиться с собственным прошлым и выяснить, в какой заговор втянуты её старинные друзья. В главной роли: Скарлетт Йоханссон.

"Веном: Да будет Карнаж", 24 июня

Фото © Venom

Журналист, превратившийся в симбиота (внеземная форма жизни), продолжит битву с вновь прибывающими на нашу планету сородичами. Кто поможет получеловеку-полупришельцу, почувствовавшему вкус земной жизни, а кто встанет на его пути, зритель сможет узнать в ходе июльской премьеры. В главных ролях: Том Харди и Мишель Уильямс.

"Отряд самоубийц. Миссия навылет", 5 августа

Фото © DC Films

"Отряд самоубийц" привык рисковать своими жизнями, но на этот раз лёгкой прогулки не будет. Некоторым предстоит даже не вернуться домой. Злодеи-самоубийцы спасают наш мир от полного уничтожения, за что им большое спасибо. В главных ролях: Марго Робби, Тайка Вайтити, Сильвестр Сталлоне.

"Дюна", 30 сентября

Фото © Warner Bros

Новая экранизация романа Фрэнка Герберта от режиссёра Дени Вильнёва "Бегущий по лезвию 2049" и "Прибытие". В центре космического противостояния между людскими кланами оказывается пустынная планета Арракис. Там обитают гигантские песчаные черви, а в пещерах затаились скитальцы-фримены. В главных ролях: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон.

"Карамора", 23 сентября

Фото © DK Entertainment Premier

Альтернативная история предреволюционной России начала ХХ века. Молодой русский анархист по прозвищу Карамора теряет возлюбленную, столкнувшись с представителями секретной организации, которая стоит на страже интересов тайных властителей мира, узнаёт о неведомой силе, скрытой от человечества. В главных ролях: Данила Козловский, Дарья Балабанова, Филипп Янковский.

"Матрица. Возрождение", 23 декабря

Фото © The Matrix 4

Прошло уже столько времени с последней матрицы, что режиссёры братья Вачовски стали сёстрами, но, несмотря на это, в 2021 году собираются представить нам четвёртую часть культового фильма. Хотя студия Warner заявила, что у продолжения пока нет утверждённого названия, в Сеть просочился, вероятно, один из его вариантов благодаря художнику по гриму, который работал с актёрами. Похоже, что в новом фильме вернутся как минимум два мёртвых персонажа "Матрицы". В главных ролях: Киану Ривз, Керри-Энн Мосс.

Вот такое простое кино в непростые времена. Надеюсь, никто ещё за это время не забыл, где находится ближайший кинотеатр.

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