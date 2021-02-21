Сколько стоит умный дом в России и можно ли на нём сэкономить

На рынке умных домов появился новый игрок — Сбер. Компания представила собственные умные лампочки и розетки, совместимые с её голосовым помощником. Вот только цена "дома от Сбера" выглядит завышенной. Какая экосистема наиболее выгодна по цене? И помогают ли умные дома экономить?

Умный дом от Сбера и "Салюта"

Сбер представил собственную платформу умного дома и устройства к нему — смарт-лампочки и смарт-розетки, синхронизированные с виртуальными ассистентами семейства "Салют". Взаимодействовать с новыми устройствами можно через мобильное приложение "Сбер. Салют", умный экран SberPortal или умную медиаприставку SberBox. Отдавать команды можно голосом или через интерфейс приложения или интерактивного экрана.

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Компания представила два устройства умного дома:

Умные лампы Sber (Е14 и E27). Они позволяют удалённо регулировать яркость света, цвет, насыщенность и цветовую температуру, включать и выключать их по таймеру.

Умные розетки Sber. Управляют работой электроприборов в доме, в частности включают и выключают их по таймеру.

Систем умного дома несколько. Какие есть?

Умные дома набирают популярность в России. По данным "Связного", с января по октябрь 2020 года продажи умных устройств выросли в четыре раза в натуральном выражении и в пять раз — в денежном по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Пользователи видят плюсы удалённого управления домашними приборами. Перед возвращением домой можно включить свет в мобильном приложении до открытия двери — не придётся искать выключатель. Включить обогреватель за десять минут до прихода — он заранее прогреет помещение, вам не придётся мёрзнуть. Если вы встаёте рано, умный чайник к этому времени может сам вскипятить воду — достаточно установить таймер.

В России уже есть конкуренция между экосистемами, Сбер выходит на "подогретый" рынок. Три основных голосовых ассистента — Siri, Алиса и Маруся. С ними придётся конкурировать "Салюту". Главные бренды устройств — "Яндекс" и Xiaomi.

Сколько стоит базовый комплект умного дома у разных брендов?

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Устройства умного дома от разных экосистем отличаются друг от друга по цене. Сравним, во сколько обойдётся комплект базовых компонентов (умная розетка, умная лампочка) у "Яндекса", Xiaomi, Сбера или если собрать его из доступных устройств с AliExpress.

В среднестатистической однокомнатной квартире находится 25 розеток с учётом комнаты (10), кухни (12), санузла (2) и коридора (1). Лампочек — восемь на кухне, одна — в санузле, одна — в коридоре и пять — в гостиной. Всего их 15. На основании этого можно вычислить стоимость экосистемы умного дома.

Итого для базовой комплектации умного дома нужно 25 розеток и 15 лампочек. Вот во сколько обойдётся такой комплект у четырёх разных брендов:

За что мы переплачиваем?

За совместимость с экосистемой. В России пользоваться стоит прежде всего Алисой, Марусей и Siri. Они лучше других понимают русский язык, с ними совместимо наибольшее количество устройств.

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Также на рынке есть голосовые помощники Amazon Alexa и Google Assistant. Первый не поддерживает русский язык, второй анализирует его хуже, чем российские ассистенты. Соответственно, эти два помощника хуже справляются с задачами. Такой экосистемой удобно управлять со смартфона и гораздо сложнее — с помощью голоса. Так, заказывая с AliExpress комплект с поддержкой этих ассистентов, вы получаете экосистему с ограничениями.

Это ограничение — возможность укрепления монополии. Российские компании продвигают только собственные устройства и те бренды, что сотрудничают с ними и платят комиссию за интеграцию в умный дом. В защиту компаний можно сказать, что совместимые бренды и устройства проходят проверку качества и являются более безопасными для пользователя. Впрочем, это не отменяет возможности сильнее продвигать собственные разработки или получать комиссию от партнёров.

Как умный дом позволяет экономить?

С умным домом можно экономить путём сокращения затрат на электроэнергию. Есть три основных способа воздействия на них:

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Более современные источники освещения с возможностью регулировать мощность света.

Автоматическое выключение света с помощью датчиков движения или в мобильном приложении, когда человека нет в комнате или в квартире.

Работа в периоды низких тарифов на электроэнергию. Ночью она дешевле, можно задать таймер на включение, например, стиральной машины, тогда она потратит энергии меньше обычного.

Возможная экономия при условии грамотного использования системы может составить от 10 до 40 процентов. Чем больше дом и чем больше устройств и приборов в нём используется, тем этот процент выше.

Какую экосистему выбрать?

Самая удобная экосистема для россиян — у "Яндекса" из-за удобства использования голосового ассистента. Это кросс-платформенная система, совместимая со всеми существующими операционками. Ею можно управлять с любого устройства на iOS, Android, Windows, macOS.

На втором месте — HomeKit от Apple. Здесь главное отличие от умного дома "Яндекса" — в реализации сервиса. Он доступен в приложении Apple. Следовательно, управлять умным домом от HomeKit можно лишь на устройствах от компании из Купертино: iPhone, iPad, Mac.

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Что будет со Сбером, пока трудно предположить. Компания не предлагает уникальных возможностей, а лишь становится альтернативой "Яндексу" и Mail.ru. Переход же от одного бренда к другому для пользователя — всегда стресс, переманить его можно лишь уникальными функциями. И выберет пользователь скорее устройства "Яндекса" и Mail.ru, потому что в этом направлении они популярнее.

С другой стороны, рынок умных домов лишь набирает обороты. Для новых пользователей Сбер не отличается от "Яндекса" и Mail.ru. Но, если вам интересна не только понятная экосистема, но и экономия при сборке самого умного дома и самостоятельный подбор компонентов, посмотрите в сторону AliExpress. В этом интернет-гипермаркете можно подобрать устройства, совместимые с отечественными голосовыми помощниками.

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