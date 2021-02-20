Навальный против государства и ветерана Игната Сергеевича Артёменко: день четвёртый — приговор

Первое заседание

20 февраля в Бабушкинском районном суде Москвы прошло два заседания, посвящённых Алексею Навальному. Первым стало рассмотрение его апелляции на решение суда о замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Напомним, что поводом для этого стало нарушение блогером условий приговора, в том числе и нежелание регулярно отмечаться во ФСИН. Вообще-то, это заседание должно было проходить в Мосгорсуде, однако для удобства обвиняемого и его адвокатов (которые могли бы не успеть переместиться из одного здания в другое) суд приехал в Бабушкинский. — Если бы слушали в Мосгорсуде, то вам бы пришлось выступать по видео-конференц-связи, что, согласитесь, тоже для вас было бы неудобно, — пояснил судья.

К удивлению многих наблюдателей, Навальный вёл себя гораздо адекватнее, чем на предыдущих заседаниях. Не кричал, не бился в истерике, не оскорблял судью, в трёх своих выступлениях был краток. Видимо, потому, что понимал: на этом деле сильно не попиаришься, ведь собственная вина очевидна даже для его соратников. Они могут считать его поведение дерзким, антисистемным, но оно очевидно противозаконно.

Фото © ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда

Навальный банально не соблюдал условия испытательного срока. И его болезнь (если она, конечно, была) тут ни при чём. Прокуратура напомнила и о его нарушениях до попадания в клинику Charite (причём перечислила все эти случаи), и о том, что он не являлся во ФСИН после выписки из больницы (то есть после 23 сентября). Все аргументы о том, что "не мог", "находился на амбулаторном лечении", были опровергнуты, причём самим Алексеем Навальным. Соскучившийся по соцсетям блогер фиксировал свои развлекательные передвижения. "3 октября — прогулка по Берлину, 22 октября — отдых у озера, 25 октября — отдых в лесу, 27 октября — пробежка" и прочее. То есть фактически речь шла о систематическом злостном нарушении условий испытательного срока. Притом что суд имел право отменить этот условный срок не то что по совокупности нарушений (а их было более 50), а даже за отдельно взятые из них. Что всегда в аналогичных случаях и делалось. Навальный это прекрасно знал — и всё равно нарушал. Что, говоря языком правоохранительных структур, означает отказ подсудимого встать на путь исправления. Так что, по словам прокурора, дело было не в Навальном, а в "верховенстве закона и равенстве перед законом".

Бить эти карты прокуратуры обвиняемому было нечем. Попытки заявить о том, что это, мол, ФСИН должна была искать Навального или что он по желанию мог не являться в ведомство, выглядели вяло. Намёки на собственную исключительность тоже не прошли. Намёки на "политическое преследование" не помогли. Дело "Ив Роше" (по которому Навальному дали срок) имело чисто криминальный характер. Напомним, что чиновник Почты России Олег Навальный (он же брат Алексея) уговорил французскую компанию заключить договор не с госпредприятием, а с фирмой-"прокладкой" своего брата Алексея. И это не первый раз, когда Навальный применял такую схему. Он пользовался ею в деле "Кировлеса" (когда, будучи советником губернатора, заставил госпредприятие продавать лес специально созданной им фирме-"прокладке"). Даже Европейский суд по правам человека в 2017 году признал, что в деле политической составляющей нет.

Пытаясь превратить заседание в абсурдный спектакль, обвиняемый вспомнил то ли наиболее впечатлившую его в жизни книгу, то ли попытался выражаться на более доступном западным коллегам и школьникам языке — заговорил на языке Джоан Роулинг. Как будто политик в своём сознании навечно застрял в сказочных рассказах английской писательницы.

Фото © ТАСС / АР / Alexander Zemlianichenko

— Власть пытается сказать: ты одиночка. Эта вещь про одиночество важна как цель власти. Отлично по этому поводу сказала философ Полумна Лавгуд из "Гарри Поттера". Она сказала, как важно не чувствовать себя одиноким, потому что именно этого хотел бы Волан-де-Морт. Но я совершенно этого не чувствую, — окончательно расчувствовался блогер.

Однако финальные попытки цитировать книжки о Гарри Поттере прошли "мимо кассы", и в итоге суд оставил приговор о реальном сроке в силе. При этом было решено учесть просьбу прокурора и засчитать Навальному срок отбывания под домашним арестом с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года. В итоге, по расчётам защиты блогера, окончательный срок для него составит чуть более двух с половиной лет и истечёт в конце июля – начале августа 2023 года.

Приговор — второе заседание

Но окончательный ли? Ведь Навального ждёт ещё не одно судебное дело. В частности, дело о клевете на ветерана Игната Артёменко, которого блогер в своём ролике назвал холуём и другими нелицеприятными словами. 20 февраля прошло четвёртое — финальное — заседание, где должно было быть выслушано последнее слово блогера и оглашён ему приговор. И на этом заседании (в отличие от апелляции по решению о несоблюдении испытательного срока) Навальный стал самим собой. Оскорблял, хамил, выражал презрение, но делал это умнее и технологичнее, чем на предыдущих трёх заседаниях.

Фото © ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда

По всей видимости, социологи и пиарщики из его команды (а там работают профи — деньги на свой главный оппозиционный проект Запад выделяет щедро) сообразили наконец, что безудержное хамство и оскорбления ветеранов на предыдущих заседаниях привели не к тому эффекту, на который рассчитывали. Команда Навального была готова потерять людей среднего возраста (для которых персона ветерана сакральна), а точнее тех немногих из них, кто ещё остался с Навальным после его предательства и участия в западной постановке "Отравление "Новичком". Они рассчитывали, что дерзкий, хамоватый и низвергающий "навязываемые стариками мифы о войне" "ниспровергатель" окажется притягательным для молодёжи и несовершеннолетних. Необразованных (привет ЕГЭ), развращённых безнаказанностью Интернета, которую они считают свободой. То есть для той группы населения, которая не поможет на выборах, но может выйти на улицы и стать там "сакральными жертвами". Однако, по всей видимости, выяснилось, что у этой молодёжи есть бабушки и дедушки, которых внуки уважают. И оскорбления ветерана со стороны Навального не приемлют.

— Вы каждый божий день обкрадываете этого ветерана, а потом его же вытаскиваете, трясёте им и говорите: "Мы будем у власти всегда, потому что мы его защищаем". И это просто чудовищно, — чуть изменил риторику блогер.

Поэтому в последнем слове Навальный модифицировал свой образ. Да, он точно так же хамил судье, прокурору, но в то же время попытался изобразить себя защитником ветерана, которого государство не только якобы использует, но и вообще бросает на произвол судьбы. Однако при этом передёргивал — например, когда выудил на свет главное "доказательство". — Листочек — справка из отдела социального обеспечения. И они там пишут, какую помощь оказали ветерану Артёменко. Последний раз получил продуктовый набор 06.07, а за последние четыре года получил помощь семь раз: набор продуктов, сертификат на продукты. Общая стоимость сертификатов за четыре года — 11 тысяч рублей. Вот и вся ваша забота о ветеранах, лицемерные вы негодяи! — кричал Навальный.

Словно забыв при этом и многочисленные денежные выплаты ветерану на десятки тысяч рублей, и солидную ежемесячную пенсию. Ну и дальше все аргументы были в таком духе — из серии "сколько ветеранов можно прокормить на один дворец". Приплёл преступления в станице Кущёвской, да и любыми другими способами пытался доказать, что фашист не он, а власть.

Должно ли государство больше помогать ветеранам? Безусловно, их всего-то осталось несколько десятков тысяч по всей стране. Должно ли государство делать так, чтобы они не чувствовали себя одинокими? Безусловно, ведь одиночество убивает пожилых быстрее, чем болезнь. Однако не Навальному об этом говорить.

Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Сколько миллионов, сотен тысяч или хотя бы десятков тысяч рублей Навальный перечислил на нужды ветеранов? Жертвовал ли деньги, потраченные на роскошный отдых или на обучение дочки в Стэнфорде (абсолютно неприемлемое для политика, который критикует чиновников за то, что те отправляют своих детей учиться за границу)? Вряд ли. Для блогера и Игнат Артёменко, и Великая Отечественная война, а точнее её поливание всем, что извергает его рот, являются исключительно инструментами пиара.

Именно поэтому поток сознания Навального, вероятно, не впечатлил общество, как не впечатлил он судью. Блогер был признан виновным в клевете на ветерана. Самым тонким моментом в этом деле является такой пункт: знал ли подсудимый заранее о том, что распространяет заведомо ложные сведения. Судья пришла к выводу, что Навальный это знал. В какой-то степени отказ блогера извиниться перед ветераном подтвердил это. Кроме того, в ходе процесса не нашли подтверждения различные обвинения Навального. Например, из серии о том, что за ветерана расписываются другие. Игнат Сергеевич подтверждал, что всё делал сам. В итоге Навальный был приговорён к штрафу в 850 тысяч рублей (на 100 тысяч меньше, чем запрашивал прокурор). И вопрос в том, из каких средств "берлинский пациент" заплатит этот штраф. Из своих собственных, из присланных с Запада биткоинов или же бросит клич о сборе денег среди своих "хомячков"?

Так или иначе, Навальный признан виновным по ещё одной уголовной статье, пусть и небольшой тяжести. Однако это не последний приговор. Вероятно, в ближайшее время блогера ждёт новое дело — за оскорбление суда (где срок ареста — до полугода). Так что у Навального будет ещё один шанс опозориться на всю страну.

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