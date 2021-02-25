Почему тунеядец Федя из "Операции "Ы" и других приключений Шурика" избегал женщин

7 мая 1979 года от разрыва сердца умер актёр Алексей Смирнов, которого многие зрители не знают по имени, но роли которого помнят все. В причинах затянувшейся депрессии артиста и его вечного одиночества разобрался Лайф.

Недотёпа, добряк и хулиган — именно таким его помнят миллионы зрителей по фильмам "Операция "Ы", "Полосатый рейс", "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён", "Свадьба в Малиновке". Он всегда мечтал быть "серьёзным" актёром, но так сложилось, что брали его в основном на комические, неглавные роли. Смирнова-трагика удалось раскрыть его близкому (и единственному) другу, режиссёру Леониду Быкову, в картине "В бой идут одни старики", где тот сыграл роль механика Макарыча. Именно этот герой оказался и наиболее близким Смирнову, ведь мало кто знает, но он сам не просто прошёл почти всю Великую Отечественную, но и отличился в нескольких боях. Впрочем, именно эти четыре года своей жизни он никогда не вспоминал, ведь полученное ранение стоило ему личного счастья.

Рана, ставшая судьбой

Вряд ли кто-то из простых кинозрителей разглядит в дурашливом тунеядце Феде мужественного героя боевых действий, меж тем как в шкафу его после войны скромно лежали медали "За отвагу", орден Красной Звезды, медаль "За боевые заслуги" и ордена Славы III и II степени.





В самом начале войны он поступил в армию добровольцем как химинструктор, вскоре его назначили командиром огневого взвода артиллерийской батареи Житомирской дивизии в звании старшего сержанта, затем лейтенанта. Он неоднократно ходил в разведку в тыл врага. В начале 1944 года в двух боях он вместе со своим взводом уничтожил миномётную батарею, три станковых пулемёта и около полусотни немцев. Смирнов лично взял в плен не один десяток немцев.

Бой в районе деревни Эйхенрид стал последним для Смирнова — он был тяжело контужен взрывом снаряда. В госпитале врачи сообщили ему шокирующую новость: "Вы никогда не сможете иметь детей".

Свадьба отменяется

А дома Смирнова ждала невеста. Молодая девушка Лидия Маслова, жившая неподалёку, всё время получала с фронта письма от Алексея. За полгода до начала войны, в новогоднюю ночь 1941 года, Смирнов сделал любимой предложение. Но после своего ранения он твёрдо решил, что не имеет права портить жизнь девушке. Когда он вернулся из больницы домой, он даже не позвал её в гости. Сообщение о том, что Лёша дома, она получила от его матери.

Я на скорую руку испекла яблочный пирог и побежала к Смирновым. Ведь я столько лет его ждала! Я знала, что Лёша жив, он мне каждый месяц весточку с фронта отправлял. Так вот открыла я дверь в комнату и остолбенела. Лёша даже не поднялся с кровати. "А, это ты", — лениво повернулся он в мою сторону. — "Ну, как дела?" Я так и застыла на месте. "Лёшка, я тебе пирог принесла", — "Да не хочу я твоего пирога, и вообще, кто тебя звал?!" — вскипел он Лидия Маслова

Говорят, что спустя два года девушка вышла замуж, а Смирнов, узнав об этом, подложил ей под дверь букет цветов и записку с пожеланием счастья. Об истинной причине их расставания она узнала только спустя много лет.

Единственная в жизни женщина

Алексей Смирнов умер в 59 лет и был похоронен рядом со своей матерью. Инна Ивановна так и осталась главной женщиной в жизни актёра. Некоторые коллеги полагали, что мама оберегала сына и не давала ему жениться, другие, напротив, считают, что она мечтала о внуках.

Так или иначе, Смирнов был физически привязан к матери, которая обезумела после потери на войне второго сына Аркадия — брата Алексея. Она нуждалась в опеке и уходе, и актёр все свои деньги тратил на неё.

Отличившемуся на войне, имеющему мать-инвалида — Смирнову полагалась двухкомнатная квартира в Петербурге. Но из-за природной скромности он не мог ходить по кабинетам и просить за себя. Поэтому до конца своих дней они ютились в крошечной комнате в коммунальной квартире.

Ролан Быков Я не знаю судьбы более печальной. Он жил только на съёмках, от кадра к кадру

О войне Алексей Смирнов практически никогда не говорил, а о его боевых заслугах вообще мало кто из коллег-актёров знал. Дочь однополчанина, жизнь которому Смирнов спас во время одного из боёв, рассказывала, что с боевыми товарищами он никогда больше не общался, не отвечал на их звонки и письма. По всей видимости, он не хотел вспоминать о войне, которая так дорого ему обошлась. Актёр очень тяжело переживал гибель своего самого близкого друга – Леонида Быкова, в результате чего угодил в больницу с ишемической болезнью сердца.

Алексей Макарович скончался вечером 7 мая, в день выписки из больницы, где пролежал две недели. Он выпил бутылку коньяка, и сердце его не выдержало.

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