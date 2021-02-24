Земляне притихли: почему крымский радиотелескоп больше не будет посылать сигналы в космос

Радиообсерватория РТ-70 в Евпатории долгие годы была одним из трёх средств связи человечества с далёким космосом.

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Это одна из первых страниц обширного послания, отправленного к звёздам в 1999 году. Здесь зашифрованы числа для ознакомления братьев по разуму с основами земной математики.

Язык придумали канадские астрофизики Иван Дютил и Стефан Дюма, они назвали его Lexique. По сути, это двоичный код. Его запустил в космос передатчик, установленный на 70-метровом телескопе в Евпатории.

Телескоп РТ-70 в Евпатории. Фото © Wikipedia

Кроме чисел гипотетическим жителям других цивилизаций таким образом сообщили о самых значительных научных знаниях землян, о географии планеты и её живых существах. Всё это улетело к звезде Глизе 777 A в созвездии Лебедь (почти 52 световых года от нас), тройной системе 16 Лебедя (70 световых лет), звёздам 15 Стрелы (57 световых лет) и HD 178428 (тоже созвездие Стрелы, 68 световых лет). Все они более-менее похожи на наше Солнце, а у некоторых к тому моменту уже нашли экзопланеты. Послание Cosmic Call 1999, по расчётам, долетит до адресатов в 2051, 2069, 2057 и 2067 годах соответственно.

А вот что услышат в 2040–2070-х годах в созвездиях Большой Медведицы, Дельфина, Близнецов, Девы, Гидры и Дракона.

seti.housenet.org (https://web.archive.org/web/20020114141235fw_/http://seti.housenet.org/tamapp/tam_sonogram.html)

Знаменитая Summertime Джорджа Гершвина исполнена на самом, пожалуй, космическом музыкальном инструменте — терменвоксе. Его изобрёл советский физик Лев Термен. Звук рождается при движении руки в электромагнитном поле между двумя антеннами. Так вот, в 2001 году дети и подростки устроили для инопланетян целый терменвокс-концерт. Для "Детского послания" сыграли и Вивальди, и Рахманинова, и Бетховена, и даже "Калинку-малинку".

Запись терменвокс-концерта для детского послания. Фото © Wikipedia

В 2003 году земляне снова отправили в космос ещё один блок научных данных и огромную коллекцию "приветов" от обычных людей плюс фотографии, рисунки, изображения флагов (интересно, как все эти полоски, звёзды и месяцы расценят представители внеземного разума). На этот раз выбрали звёзды чуть поближе. Например, до HIP 4872 в созвездии Кассиопеи сигнал дойдёт уже к 2036 году.

Именно мощный радиопередатчик делал телескоп РТ-70 уникальным и придавал ему всепланетное значение, подчеркнул в интервью Лайфу доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Александр Зайцев, который и руководил проектами Cosmic Call и "Детское послание".

Там уникальный передатчик с водяным охлаждением, а они его не собираются доводить до ума. Волноводы с водяным охлаждением, всё это медное, посеребрённое, и я так понял, что это всё растаскивается сейчас. У него мощность была 200 киловатт в непрерывном режиме, сейчас всего-навсего 50 от неё осталось. В четыре раза меньше. Маловато для межзвёздных посланий. Александр Зайцев Доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова

Принимающих антенн много, добавил он, а вот посылать сигналы за всю историю человечества могли лишь три обсерватории: Аресибо в Пуэрто-Рико, Голдстоун в Калифорнии и РТ-70 в Евпатории. Как мы знаем, Аресибо больше нет. Кстати, именно "послание Аресибо" к созвездию Геркулеса вдохновило на "Космический зов". Впрочем, всё-таки первым с космосом заговорил Советский Союз. Сообщение было таким: "Мир. Ленин. СССР". Оно было передано азбукой Морзе в 1962 году в сторону Венеры — впрочем, не совсем для "венерианцев", а для демонстрации возможностей Евпаторийского планетарного радара с передатчиком мощностью в 50 киловатт: антенна должна была принять отражённый от соседней планеты сигнал, что она и сделала. Интересно, что на этом общение со Вселенной не закончилось: сигнал проследовал дальше в космос и до сих пор летит к созвездию Весов, в сторону звезды в 800 световых годах от Земли.

Попытки сообщить Вселенной о существовании землян прекратились после того, как в США поднялась волна опасений по этому поводу, посетовал учёный.

Боятся, что нас засекут и могут нам навредить. Но это чушь собачья, конечно. Причём они (противники посланий. — Прим. Лайфа) не дремлют, они ужасно въедливые и вездесущие. Книжки пишут на этот счёт. Я так понял, что американцы, которые против излучения, они в Главкосмос (организация-предшественник "Роскосмоса". — Прим. Лайфа) что-то там написали. А там и рады стараться. Раз есть такое письмо, которое против. И растащили все эти передающие части. Александр Зайцев Доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова

Теперь достаточно мощный передатчик остался только в обсерватории Голдстоун, но для межзвёздного общения он тоже больше не используется — учёные ограничились активной радиолокацией комет и астероидов, то есть телескоп посылает сигнал, допустим, к комете и ловит его же после того, как он от кометы отразится.

Фото © Wikipedia

Шансы найти такое же применение передатчику на РТ-70 Александр Зайцев считает довольно сомнительными.

Мы в своё время использовали, но у американцев есть быстро действующий переключатель с излучения на приём, а у нас его нет, и приходится привлекать вторую антенну, которая бы принимала отражённый сигнал. Это не совсем удобно. Александр Зайцев Доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова

Вне зоны доступа

РТ-70 построили в 1978 году для амбициозных советских программ по исследованию планет Солнечной системы. И в первую очередь — для приёма сигналов межпланетных станций "Марс". Напомним, в общей сложности СССР запустил к Красной планете 18 аппаратов, но благополучно сели на поверхность только "Марс-3" и "Марс-6".

Зато Советскому Союзу очень повезло с Венерой, хотя окружающая среда там гораздо хуже, чем на Марсе: давление в 90 с лишним земных атмосфер, жара в районе +500 градусов по Цельсию и кислотные дожди. Вот снимок из этого ада, полученный с межпланетной станции "Венера-13" в 1982 году. Аппаратом с Земли управляли с помощью евпаторийского радиотелескопа РТ-70.

Снимок поверхности Венеры, сделанный межпланетной станцией "Венера-13". Фото © Wikipedia

За следующие несколько десятилетий крымский радиотелескоп в числе прочего:

следил за движением станций "Вега-1" и "Вега-2" (изучали Венеру и комету Галлея);

управлял космической обсерваторией "Астрон";

управлял аппаратами "Фобос-1" и "Фобос-2";

участвовал в проведённом на станции "Салют-6" первом в истории эксперименте по наблюдению за объектом с нескольких радиотелескопов, расположенных на очень больших расстояниях друг от друга (метод называется радиоинтерферометрией со сверхдлинными базами);

изучал взаимодействие магнитосферы Земли с солнечным излучением в рамках международного проекта "Интербол";

участвовал в работе станции "Марс-экспресс";

принимал сигналы со станции "Розетта" (изучала комету Чурюмова – Герасименко и в 2014 году совершила мягкую посадку на неё);

определил параметры движения астероида Таутатис;

помогал составлять карты небесной сферы;

наблюдал за космическим мусором.

Отдельно стоит упомянуть о работе с запущенной в 2011 году обсерваторией "Радиоастрон". РТ-70 служил для неё средством связи вместе с телескопами ТНА-1500 в Тверской области и РТ-22 в подмосковном Пущине. К сожалению, участие евпаторийского телескопа в этой работе прекратилось в 2014 году из-за известных событий. Руководитель проекта, известный на весь мир астрофизик Николай Кардашёв сетовал, что с тех пор учёным перекрыли доступ к РТ-70. Телескоп перешёл в ведение Минобороны России и стал средством радиолокации для военных командно-измерительного комплекса Главного испытательного космического центра имени Германа Титова ВКС России.

А меж тем с 2019 года в полутора миллионах километров от Земли работает обсерватория, которая стала следующим этапом развития после "Радиоастрона" — "Спектр-РГ". Именно он составил самую точную на сегодняшний день в мире карту звёздного неба. И ситуация такова, что каждый год в течение нескольких недель он находится вне зоны видимости всех наземных антенн, которые за ним наблюдают. "Спектр-РГ" в это время может видеть только РТ-70. Так было весной 2020 года, но подключить Евпаторию тогда не удалось: в Институте космических исследований РАН в июле 2020-го выражали надежду, что вернуть крымскую антенну к научной работе удастся лишь в августе. Однако и в августе этого, похоже, не произошло.

— В настоящий момент антенный комплекс не используется, — заявил агентству Ruptly начальник отдела КИС (комплекса "Квант-Д") Андрей Бродовский.

Фото © ТАСС/Алексей Павлишак

По его словам, недавно началась модернизация радиотелескопа, а именно заменили шпилечные узлы (проще говоря, крепления вроде болтов), далее планируют провести лакокрасочные работы, а затем по-новому отрегулировать зеркальную систему. Предполагается, что всё это позволит использовать РТ-70 для радиолокации "Спектра-РГ" в апреле-мае 2021 года. О передатчике при этом ни слова. По мнению Александра Зайцева, всё, что остаётся мощной антенне, — пассивная радиолокация: приём сигналов, идущих из космоса.

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