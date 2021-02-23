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Собянин поздравил москвичей с Днём защитника Отечества

Глава города выразил гордость за российских солдат и офицеров.

23 февраля 2021, 08:36
<p>Сергей Собянин. Фото © Агентство новостей "Москва"</p>

Сергей Собянин. Фото © Агентство новостей "Москва"

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Днём защитника Отечества и поблагодарил ветеранов за мирное небо над головой. Он пожелал жителям столицы крепкого здоровья, благополучия и мира.

"Дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества — праздником мужества, стойкости и патриотизма", — написал мэр в соцсети "ВКонтакте".

Собянин напомнил, что в этом году в России будет отмечаться праздник 80-летия Битвы за Москву. Это ожесточённое противостояние стало первым шагом к великой Победе, уверен мэр. По его мнению, ветераны "задали высокую планку" будущим поколениям защитников Родины. Благодаря им сегодня военные профессии являются одними из самых почётных в стране. Собянин признался в гордости за российских солдат и офицеров.

"Волевые, отважные и сильные духом": Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём защитника Отечества

"Волевые, отважные и сильные духом": Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём защитника Отечества

Напомним, сегодня в девяти городах-героях пройдёт праздничный салют, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Минобороны РФ опубликовано расписание красочных залпов в Москве.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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