Собянин поздравил москвичей с Днём защитника Отечества

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Днём защитника Отечества и поблагодарил ветеранов за мирное небо над головой. Он пожелал жителям столицы крепкого здоровья, благополучия и мира.

Собянин напомнил, что в этом году в России будет отмечаться праздник 80-летия Битвы за Москву. Это ожесточённое противостояние стало первым шагом к великой Победе, уверен мэр. По его мнению, ветераны "задали высокую планку" будущим поколениям защитников Родины. Благодаря им сегодня военные профессии являются одними из самых почётных в стране. Собянин признался в гордости за российских солдат и офицеров.