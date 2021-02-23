Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Глава государства почтил память всех погибших защитников родины минутой молчания.
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены, чтобы почтить память павших воинов. Глава государства каждый год приезжает в Александровский сад 23 февраля.
По традиции военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок с триколором. Российский лидер поправил ленты на венке, а затем склонил голову и почтил память погибших защитников Родины минутой молчания. Церемония завершилась военным маршем под звуки оркестра.
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