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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Глава государства почтил память всех погибших защитников родины минутой молчания.

23 февраля 2021, 09:32

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены, чтобы почтить память павших воинов. Глава государства каждый год приезжает в Александровский сад 23 февраля.

По традиции военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок с триколором. Российский лидер поправил ленты на венке, а затем склонил голову и почтил память погибших защитников Родины минутой молчания. Церемония завершилась военным маршем под звуки оркестра.

"Волевые, отважные и сильные духом": Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём защитника Отечества

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Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как президент Владимир Путин проведёт День защитника Отечества.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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