Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Российских легкоатлетов не пустили на чемпионат Европы

Спортсменам не дали даже нейтральный статус.

24 февраля 2021, 12:21
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

С 5 по 7 марта в польском городе Торунь пройдёт чемпионат Европы по лёгкой атлетике. Однако российских спортсменов на нём не будет. Из-за допинговых скандалов Всероссийская федерация лёгкой атлетики ограничена в правах и россияне могут заявляться на турниры только как нейтральные спортсмены. Однако в этот раз им не разрешили даже этого.

"ВФЛА сделала всё возможное, чтобы наши чистые атлеты могли принять участие в чемпионате Европы в помещении. Однако возможность возвращения нейтрального статуса российским спортсменам с большой долей вероятности будет рассмотрена на совете World Athletics 17–18 марта, но не ранее. Таким образом, россияне не смогут принять участие в чемпионате Европы в помещении", сообщает пресс-служба ВФЛА.

Лучший легкоатлет России вляпался в допинговый скандал. Что теперь будет?

Лучший легкоатлет России вляпался в допинговый скандал. Что теперь будет?

Авторы
Дмитрий Садылко
Дмитрий Садылко

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Квинси Промес вернулся в "Спартак" из "Аякса"

сегодня в 13:07

"Вечный рекорд" Бубки пал. Шведский вундеркинд взобрался на небывалые высоты — видео

17 сентября, 20:37

Жизнь на 30 тысяч в месяц: как Широков путешествует, содержит поместье и автопарк на обычную зарплату россиянина

вчера в 21:40

Врач назвал категории людей, для которых резкая смена погоды смертельно опасна

сегодня в 13:29

В Кизляре произошла массовая драка со стрельбой — видео

сегодня в 13:28

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1