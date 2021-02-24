Российских легкоатлетов не пустили на чемпионат Европы
Спортсменам не дали даже нейтральный статус.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
С 5 по 7 марта в польском городе Торунь пройдёт чемпионат Европы по лёгкой атлетике. Однако российских спортсменов на нём не будет. Из-за допинговых скандалов Всероссийская федерация лёгкой атлетики ограничена в правах и россияне могут заявляться на турниры только как нейтральные спортсмены. Однако в этот раз им не разрешили даже этого.
"ВФЛА сделала всё возможное, чтобы наши чистые атлеты могли принять участие в чемпионате Европы в помещении. Однако возможность возвращения нейтрального статуса российским спортсменам с большой долей вероятности будет рассмотрена на совете World Athletics 17–18 марта, но не ранее. Таким образом, россияне не смогут принять участие в чемпионате Европы в помещении", — сообщает пресс-служба ВФЛА.
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