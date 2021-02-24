Российских легкоатлетов не пустили на чемпионат Европы

С 5 по 7 марта в польском городе Торунь пройдёт чемпионат Европы по лёгкой атлетике. Однако российских спортсменов на нём не будет. Из-за допинговых скандалов Всероссийская федерация лёгкой атлетики ограничена в правах и россияне могут заявляться на турниры только как нейтральные спортсмены. Однако в этот раз им не разрешили даже этого.