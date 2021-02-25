Утиные истории. Биолог назвал свою версию появления птичьего гриппа H5N8 в России

Лайф разбирался, откуда в страну залетел этот вирус и насколько он опасен для людей.

Семь человек заразились птичьим гриппом H5N8 в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, заболевшие — сотрудники птицефабрики на юге России. Это был первый случай, когда данный подтип птичьего гриппа перешёл от птицы к человеку, то есть преодолел межвидовой барьер. Попова отметила, что у заболевших инфекция протекала легко и сейчас все они уже здоровы. Тем не менее эпидемиологи не исключают возникновения новых вспышек и призывают людей на всякий случай принимать меры предосторожности: не допускать контакта сырого мяса птицы с другими продуктами и не есть плохо прожаренное и вообще недостаточно термически обработанное мясо.

— С учётом нынешней динамики распространения вируса нельзя исключать появления новых очагов на территории нашей страны, — сказала руководитель Роспотребнадзора.

Она добавила, что специалисты новосибирского центра "Вектор" собрали образцы вируса у заражённых, чтобы разработать вакцину.

Пока птичий грипп H5N8 не опасен для людей, заявил инфекционист, вакцинолог, главный врач медицинского центра Евгений Тимаков.

— В данный момент ситуация неопасна, потому что сразу был выявлен источник инфекции, быстро удалось проследить все пути распространения инфекции, — заверил он в интервью Лайфу.

О патогенности этого вируса для людей можно судить только на основе данных о том, как он действует при передаче от человека к человеку, подчеркнул он, а такое развитие событий в России пока что предотвращено.

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— Вирус не сразу начинает переходить от человека к человеку. Когда он передаётся от животного к человеку, ему тоже нужно адаптироваться к его защитно-иммунным механизмам, потому что они различны у животных и у нас. Для этого вирус должен претерпеть определённые мутации, изменения, для этого тоже должно пройти определённое время. Так как сразу был установлен очаг, люди дальше не передавали вирус и он не имел возможность мутировать, в данный момент ситуация совершенно не опасна, — подчеркнул Евгений Тимаков.

Подтип птичьего гриппа H5N8 известен с 1983 года. Впервые его выявили в Ирландии на двух птицефермах. Тогда пришлось уничтожить 270 тысяч уток, 28 тысяч кур и 8 тысяч индюков. У заболевших птиц начиналась диарея, нервозность, угнетённое состояние, многие погибали. Летальность этого вируса среди птиц — около 56%, то есть больше половины заражённых умирают.

С 80-х годов H5N8 распространился по всей Евразии и за её пределами. Вспышки были в Южной Корее, Японии, Саудовской Аравии и даже в Зимбабве. В 2016–2017 годах этот птичий вирус прокатился по Европе. И ситуация снова повторилась там несколько месяцев назад. Как сообщали в ноябре 2020 года в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний, в октябре того же года инфекция охватила три куриных и одну утиную ферму в Нидерландах и примерно в это же время H5N8 зафиксировали в Великобритании, Германии, Ирландии, Бельгии, Дании, Франции и Швеции.

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Эпидемиологи обратили внимание, что ранее — летом 2020 года — этот же вирус выявили в западной части России и в Казахстане. Специалисты уверены, что инфекцию разносят дикие перелётные птицы. Это подтверждает обнаружение H5N8 в трупах найденных в Европе диких птиц. Сообщается, что преимущественно это были белощёкие казарки (вид гусей), а также серые гуси, утки-свиязи, кряквы и ещё несколько особей обыкновенного канюка — хищной птицы из семейства ястребиных. В центре кольцевания птиц Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова Лайфу подтвердили, что некоторые из этих птиц действительно замечены в распространении этого гриппа.

— Насчёт белощёких казарок мне сомнительно, потому что они северные птицы, они зимуют в Англии, в Западной Европе, а гнездятся на нашем европейском севере до самого Таймыра. А этот вирус не любит холод, и я бы без проверки не стал говорить, что они разносят его. Остальные — да. Про свиязей это широко известно. В общем, утки обычные, — пояснил ведущий научный сотрудник Центра кольцевания птиц, доктор биологических наук Сергей Харитонов.

Стоит отметить, что не далее как в январе 2021 года вспышка H5N8 случилась в Индии, там нашли 2700 мёртвых перелётных птиц. Тогда же несколько инфицированных уток обнаружили в Японии.

— Считается, что вирус движется с Дальнего Востока, со стороны Китая, где возникает в плотных курятниках. Там у них есть традиция плотно содержать уток и кур. В 2014-м или 15-м году была прослежена цепочка, как из Китая он шёл через нашу Якутию, потом в Новосибирской области обнаружился без заражения тамошних курятников, а из Новосибирска они летят в Западную Европу, и через некоторое время он обнаружился в Западной Европе, Голландии, Германии, — рассказал Сергей Харитонов.

По словам биолога, в Швеции есть специальный центр, где регулярно берут на анализ биоматериалы мигрирующих уток, и у довольно многих обнаруживают этот вирус. Однако в большинстве случаев он низкопатогенный, то есть неопасный, подчеркнул учёный. А вот чтобы птичий грипп перешёл в категорию высокопатогенных, требуется особо плотное скопление птиц на ферме.

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— Чтобы у нас в Краснодарском крае он сам возник, это маловероятно. Если в Краснодарском крае обнаруживается этот вирус, то скорее надо копать, откуда туда были привезены птицы, какие могли быть производители, какие новые породы, — полагает доктор биологических наук.

Он отметил, что внутри птицефабрик высокопатогенный птичий грипп возникает только в Китае, а в другие страны он так или иначе занесён. Или завезён.

— У нас же каждый производитель скрывает, где чего купил. И вполне возможно, что они купили уток и кур в Китае. Может быть, купили нелегально или серым способом, это тоже возможно и такое наблюдалось именно в Краснодарском крае. Были случаи, когда покупали специально выведенных уток для охоты в утиных хозяйствах в Китае и привозили в тот же Краснодарский край. И таким образом этот грипп мог быть занесён, — предположил зоолог.

А из перелётных птиц самыми вероятными подозреваемыми можно считать обыкновенных крякв, добавил учёный. Маршруты их миграций охватывают весь евразийский континент, а зимуют они в Западной Европе.

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