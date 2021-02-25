В Сети появилось сообщение, что Милана Тюльпанова находится в реанимации после попытки суицида

Недавно 27-летняя Милана Тюльпанова рассказывала о том, как её обманул парень, с которым она сыграла свадьбу на Мальдивах, и выглядела при этом очень воинственно и решительно. Поэтому новости о том, что девушка пыталась покончить с собой, вызвали у её подписчиков шок. В сториз бывшей жены футболиста Кержакова появился текст, который, судя по всему, написала её помощница. Там она пояснила, что произошло.

Фото © Instagram / milana_tulpanova

По словам девушки, Милану обнаружил её брат, который не захотел поднимать шумиху, решив справиться самостоятельно. Скорую вызвала помощница, возмущённая до глубины души таким поведением парня. Милана сейчас находится в реанимации, за её жизнь борются врачи, хотя брат всем рассказывает, что всё в порядке и под контролем. Также девушка попросила фанатов поддержать Милану в это непростое время.

Фото © Instagram / milana_tulpanova

Однако, как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, с 20 февраля к ним не поступало звонков с такими данными. Сомневается в попытке суицида и подруга Миланы — Мария Погребняк, жена футболиста Павла Погребняка, которая рассказала, что накануне у девушки не было никаких проблем.

Милана не берёт трубку, я не могу дозвониться до неё. Я в курсе, но думаю, что с ней ничего не произошло, потому что, судя по выставленной сториз, это не её вообще сториз. Вчера у Миланы было всё нормально Мария Погребняк

Фото © Instagram / milana_tulpanova

Инстаграм экс-жены Кержакова никак не намекнул фанатам о её грядущем поступке: день назад Милана выложила старые фото с сыном, поздравив так всех мужчин с Днём защитника Отечества. В поздравлении она пожелала в том числе отвечать за свои слова, в чём поклонники усмотрели намёк на её бывшего парня Евгения. С ним Милана встречалась пять месяцев и даже сыграла свадьбу на Мальдивах, но после узнала, что её возлюбленный скрывает тёмное прошлое.

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