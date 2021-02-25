В Сети появилось сообщение, что Милана Тюльпанова находится в реанимации после попытки суицида
Об этом рассказала её помощница в "Инстаграме", выложив тревожный текст в сториз.
Недавно 27-летняя Милана Тюльпанова рассказывала о том, как её обманул парень, с которым она сыграла свадьбу на Мальдивах, и выглядела при этом очень воинственно и решительно. Поэтому новости о том, что девушка пыталась покончить с собой, вызвали у её подписчиков шок. В сториз бывшей жены футболиста Кержакова появился текст, который, судя по всему, написала её помощница. Там она пояснила, что произошло.
По словам девушки, Милану обнаружил её брат, который не захотел поднимать шумиху, решив справиться самостоятельно. Скорую вызвала помощница, возмущённая до глубины души таким поведением парня. Милана сейчас находится в реанимации, за её жизнь борются врачи, хотя брат всем рассказывает, что всё в порядке и под контролем. Также девушка попросила фанатов поддержать Милану в это непростое время.
Однако, как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, с 20 февраля к ним не поступало звонков с такими данными. Сомневается в попытке суицида и подруга Миланы — Мария Погребняк, жена футболиста Павла Погребняка, которая рассказала, что накануне у девушки не было никаких проблем.
Милана не берёт трубку, я не могу дозвониться до неё. Я в курсе, но думаю, что с ней ничего не произошло, потому что, судя по выставленной сториз, это не её вообще сториз. Вчера у Миланы было всё нормально
Инстаграм экс-жены Кержакова никак не намекнул фанатам о её грядущем поступке: день назад Милана выложила старые фото с сыном, поздравив так всех мужчин с Днём защитника Отечества. В поздравлении она пожелала в том числе отвечать за свои слова, в чём поклонники усмотрели намёк на её бывшего парня Евгения. С ним Милана встречалась пять месяцев и даже сыграла свадьбу на Мальдивах, но после узнала, что её возлюбленный скрывает тёмное прошлое.
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