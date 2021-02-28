Пособия, дачи, суперсервисы на "Госуслугах": как изменится жизнь россиян с 1 марта

Первый месяц весны никогда не был богат на различные нововведения со стороны государства. Однако 2021 год станет в этом плане исключением. Наряду с появлением новых сервисов в работу старых будут внесены серьёзные изменения. Лайф выяснял, как изменится жизнь россиян с 1 марта 2021 года.

Государственные суперсервисы

Самым заметным нововведением марта станут обновления на портале государственных услуг. С наступлением весны власти обещают запустить кардинально обновлённый портал, который будет предоставлять доступ не к обычным, а к суперсервисам.

— Суперсервисы — это следующий шаг в развитии электронных услуг, когда государство берёт на себя заботу о документах, пока гражданин занят своими делами. Сервис распознаёт, что нужно человеку в жизненной ситуации, подбирает услуги, напоминает о положенных выплатах и присылает уведомление, когда всё готово. Без бумажных документов и очередей, точно вовремя, — отмечается на самом портале госуслуг.

Всего планируется запустить 25 суперсервисов, два из которых — "Поступление в вуз онлайн" и "Оформление европротокола онлайн" — уже начали свою работу. В режиме онлайн можно будет подать заявление на соцподдержку. Все вопросы, как обещают в Минцифры, будут решаться онлайн без визитов в ведомства, так как данные чиновники смогут получать из единого цифрового профиля граждан. По тому же принципу можно будет решить вопросы переезда в другой регион всей семьёй, получения и начисления пенсий, оформления инвалидности, получить статус безработного и оформить в связи с этим выплаты.

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С помощью суперсервиса "Рождение ребёнка" можно будет в пару кликов оформить документы на нового члена семьи, а во время беременности прикрепиться к поликлинике или воспользоваться электронной записью в роддом и детский сад. Там же можно будет оформить все льготы, чтобы получать пособия сразу на карту без походов по инстанциям и траты времени.

Необходимость запуска обновлённого портала показала пандемия. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, при запуске оформления первых детских выплат онлайн весной прошлого года справиться с нагрузкой порталу госуслуг оказалось не под силу. Посещаемость ресурса достигала 17 млн человек. — Портал госуслуг — высоконагруженный сервис, и он демонстрирует, что востребованность цифровых услуг и сервисов растёт, — отметил вице-премьер.

Детские пособия

Несмотря на обещания перевести всё в режим онлайн, в марте многим родителям придётся столкнуться с некоторыми неудобствами. Со второго числа возвращается привычный порядок оформления некоторых пособий на детей. Если в период пандемии пособия автоматически перечислялись на карту, то теперь членам малообеспеченных семей вновь придётся обивать пороги госучреждений. Семьям с ребёнком, родившимся после 1 января 2018 года, со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов снова придётся самостоятельно подавать заявления в органы соцзащиты. Кроме того, им придётся самостоятельно уведомлять госорганы о смене места жительства и других изменениях, из-за которых выплаты должны прекратиться.

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В конце марта истекает и срок приёма заявлений на выплату единовременных пособий на детей до 8 лет. Тем, кто не успел получить обещанные государством 5000 рублей, самое время обратиться в органы соцзащиты за пособием.

Продление "дачной амнистии"

1 марта должна была подойти к концу так называемая дачная амнистия, когда в упрощённом порядке можно было оформить права на постройки, расположенные на земельных участках в садоводческих товариществах. Однако в декабре прошлого года президент подписал закон о продлении амнистии ещё на пять лет.

Для оформления дома понадобится предоставить документы о праве собственности на землю, техплан постройки и заявление владельца объекта недвижимости. При этом дачный домик должен соответствовать определённым требованиям. Так, Градостроительный кодекс не позволяет строить дачу более трёх этажей и высотой свыше 20 метров.

Карты "Мир" будут принимать везде

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С 1 марта вступают в силу дополнения в "Закон о защите прав потребителей". Они касаются повсеместного введения платёжных карт "Мир". Теперь под требование принимать платежи в рамках национальной платёжной системы будет попадать значительно большее число онлайн сервисов. Так, с 1 марта по 30 июня внедрить приём платежей по картам "Мир" будут обязаны компании с объёмом годовой выручки в 30 миллионов рублей. С 1 июля этот порог снизится до 20 миллионов рублей, а уже с 1 ноября оплату картами национальной платёжной системы должны будут принимать в сети повсеместно.

Новое ТО перенесли на осень

Вступление в силу кардинально новых правил техосмотра, намеченное на 1 марта, перенесли на осень. Новые правила введут с 1 октября, заявил на заседании правительства 25 февраля глава кабмина Михаил Мишустин. — Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки. Например, неравномерное распределение нагрузки, очереди. В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это несёт определённые риски, в том числе и для здоровья людей. Считаю, мы не должны этого допустить, — отметил премьер-министр. — В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября. Обращаю внимание министерств и ведомств: нужно сделать всё, чтобы с 1 октября система заработала без сбоев, ещё раз посмотреть на процедуры и их техническую реализацию. Никаких неудобств для граждан быть не должно. В нашей стране миллионы автолюбителей. Сделать всё надо по-человечески.

Новые правила техосмотра не позволят автолюбителям пройти его “онлайн” или заказать диагностическую карту. Законодатели закрыли лазейку для многочисленных "предпринимателей", которые грешили оказанием подобных услуг. По новым правилам процедура прохождения ТО будет фиксироваться на фото. Сотрудники автосервиса, где автолюбители будут проходить техосмотр, должны будут сделать две фотографии машины: до и после техосмотра. При этом на снимке в обязательном порядке нужно будет указать не только время съёмки, но и локацию места, где она проводилась. Координаты, указанные на снимке, должны будут совпадать с координатами авторизованного пункта проведения техосмотра.

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При этом сами пункты техосмотра теперь будут контролировать сотрудники ГИБДД. Соответствующий указ был подписан 19 февраля Президентом России. Согласно документу, сотрудники автоинспекции смогут осуществлять внеплановые проверки операторов техосмотра, проводить контрольные закупки и другие мероприятия в порядке надзора за дорожным движением.

Помимо этого, президентский указ предусматривает обязательное присутствие сотрудников ГИБДД при техосмотре автобусов. За липовый техосмотр теперь будут штрафовать. Согласно поправкам в КоАП, которые вступают в силу с 1 марта, сотрудники ГИБДД смогут аннулировать диагностические карты, если установят, что техосмотр не проводился.

Выборы в регионах

Несмотря на то что "большие выборы" в России традиционно проходят в Единый день голосования, который в этом году запланирован на 19 сентября, жителям некоторых регионов предстоит выбрать мэров, глав и депутатов сельских поселений или муниципальных образований. Такие выборы пройдут 14, 21 и 28 марта в Удмуртии, Коми, республиках Алтай и Саха (Якутия), Дагестане, Алтайском, Забайкальском, Краснодарском и Хабаровском краях, Амурской, Астраханской, Волгоградской, Курганской, Оренбургской, Томской и Челябинской областях. О том, где именно пройдут выборы в этих регионах, можно прочитать на официальном сайте Центризбиркома.

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