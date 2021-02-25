"Новые люди" дали старт политическому реалити-шоу "Дебаты кандидаты"
Участником реалити-шоу может стать любой человек старше 21 года, который до этого профессионально не занимался политикой. До 24 марта жюри отберёт 30 лучших активистов по всей стране, которые поборются за призовой фонд в 30 млн рублей.
Фото © Новые люди
Подать заявку на участие в проекте можно на сайте https://kandidat.newpeople.ru/.
— Наш проект открывает начинающим политикам новые возможности. Мы хотим привести в политику тех, кто в ней раньше не участвовал, — рассказал председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев.
Конкурсантов разделят на три команды и поселят в один дом наподобие TikTok-хауса. Известные журналисты и блогеры проведут для них тренинги по развитию персонального бренда и публичным выступлениям. Участникам предстоит пройти испытания, в которых они смогут проявить себя и получить полезный для политиков опыт.
Шоу "Дебаты кандидаты" будет транслироваться на YouTube-канале партии "Новые люди" и в "Инстаграме".
В финальный этап конкурса выйдут трое лучших конкурсантов. Их определят не только члены жюри, но и зрители реалити-шоу.
Имена победителей будут объявлены на съезде "Новых людей" летом 2021 года. Выигранную часть призового фонда они смогут потратить на реализацию своих социальных проектов.
— Примите участие в проекте "#ДебатыКандидаты" и докажите, что ваша идея достойна реализации, — сказал Алексей Нечаев.
Помимо призового фонда победители реалити-шоу получат возможность стать кандидатами от партии "Новые люди" на предстоящих выборах в Госдуму РФ и заксобрания регионов.
Это далеко не первая масштабная инициатива "Новых людей". В конце февраля партия объявила федеральный конкурс "Марафон идей". Любой желающий может предложить, как улучшить жизнь своего города, края или всей страны. За две недели в партию поступило более 3000 заявок. Авторы наиболее интересных проектов получат до 300 тысяч рублей на их реализацию.
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