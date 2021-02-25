"Новые люди" дали старт политическому реалити-шоу "Дебаты кандидаты"

Подать заявку на участие в проекте можно на сайте https://kandidat.newpeople.ru/.

— Наш проект открывает начинающим политикам новые возможности. Мы хотим привести в политику тех, кто в ней раньше не участвовал, — рассказал председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

Конкурсантов разделят на три команды и поселят в один дом наподобие TikTok-хауса. Известные журналисты и блогеры проведут для них тренинги по развитию персонального бренда и публичным выступлениям. Участникам предстоит пройти испытания, в которых они смогут проявить себя и получить полезный для политиков опыт.

Шоу "Дебаты кандидаты" будет транслироваться на YouTube-канале партии "Новые люди" и в "Инстаграме".

В финальный этап конкурса выйдут трое лучших конкурсантов. Их определят не только члены жюри, но и зрители реалити-шоу.

Имена победителей будут объявлены на съезде "Новых людей" летом 2021 года. Выигранную часть призового фонда они смогут потратить на реализацию своих социальных проектов.

— Примите участие в проекте "#ДебатыКандидаты" и докажите, что ваша идея достойна реализации, — сказал Алексей Нечаев.

Помимо призового фонда победители реалити-шоу получат возможность стать кандидатами от партии "Новые люди" на предстоящих выборах в Госдуму РФ и заксобрания регионов.

Это далеко не первая масштабная инициатива "Новых людей". В конце февраля партия объявила федеральный конкурс "Марафон идей". Любой желающий может предложить, как улучшить жизнь своего города, края или всей страны. За две недели в партию поступило более 3000 заявок. Авторы наиболее интересных проектов получат до 300 тысяч рублей на их реализацию.

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