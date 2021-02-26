5 технологий и гаджетов, которые были для нас обыденностью, а дети их уже забыли

Время движется вперёд так быстро, что вчерашние прорывные технологии, сегодня уже кажутся чем-то совершенно устаревшим. Давайте немного поностальгируем и вспомним, что было для нас чудом техники, а для наших детей стало головоломкой. Возьмите платочек, чтобы промокать уголки глаз.

5 дюймов и 3 дюйма памяти

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Если быть точными, то 5,25 и 3,5 дюйма. Заветные цифры, знакомые всем родившимся ещё в 50-е годы. Большая часть информации переносилась с одного компьютера на другой с помощью этих дискет.

Сегодня диагональ обычного смартфона больше, чем диагональ мягкой дискеты. О том, как отличается память в тех дискетах и в современных смартфонах, и говорить не приходится. 720 Кбайт вмещалось на пятидюймовую дискету и 1,4 Мбайта на трёхдюймовую. Ходили легенды о том, что были специальные трёхдюймовые дискеты, на которые вмещалось вдвое больше данных, но в жизни обычных советских и постсоветских граждан эти дискеты встречались редко.

Зато каждый из нас легко может вспомнить, как на 10–15 дискетах игры с 286-го пентиума переезжали из одной квартиры в другую.

Бобины и магнитные кассеты

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Магнитные кассеты? Ну как же, помним, их ещё можно было карандашом или ручкой перематывать.

Чтобы что? Правильно, чтобы сэкономить батарейки. Особенно если речь идёт о выезде на природу. Потому что батарейки — ресурс дорогостоящий, хватает их ненадолго, а пикник должен продолжаться.

И ещё более древняя технология — бобины. По сути, те же самые магнитные кассеты, только не замкнутые в едином корпусе. Да и музыки на них вмещалось не так уж много. Были получасовые магнитные кассеты, кассеты на 45 минут и на 90 минут. Бобины из нашего детства в среднем хранили около 35 минут звукозаписи.

Кстати, в 80-е и ещё в начале 90-х многие артисты встраивались в формат накопителя и именно под продолжительность кассет планировали продолжительность своих музыкальных альбомов.

Кроме того, вы это тоже наверняка помните, магнитные кассеты стали одними из первых цифровых носителей данных для персональных компьютеров. О которых поговорим далее.

ZX-Spectrum и "Микроша"

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Залезаем на антресоль, закапываемся поглубже, чихаем, чертыхаемся, долго шуршим среди мусора, который давным-давно пора выкинуть, достаём маленькую запылившуюся клавиатуру и торжественно вручаем ребёнку: "На! Подключай к своей OLED-панели!"

Именно эти компьютеры стали для многих из нас окном в мир современных технологий. "Микроша" был доступен в основном москвичам и жителям крупных городов СССР. Редко и за очень большие деньги.

А чуть позже появился ZX-Spectrum и его многочисленные реплики, которые собирались не только и не столько в Великобритании, где был изобретён этот персональный компьютер, но и во многих других странах мира. В СССР — а позже в Россию — в основном поступали реплики из стран Восточной Европы.

Насколько ZX-Spectrum был понятен нам с вами (язык программирования Basic — по сути, первая ступень в программировании для большинства советских граждан), настолько же он сейчас непонятен нашим детям.

Что, нужно запускать программу через ручной ввод текстовых команд? Эту клавиатуру нужно подключить к телевизору и кассетному магнитофону? Нет никакой мышки или тачпада? Да вы с ума сошли?

Мы нет. А сэру Клайву Синклеру по ходатайству Маргарет Тэтчер в 1983 году даруется дворянский титул рыцаря-бакалавра. Человек, который изменил мир не меньше, а скорее даже больше, чем Стив Джобс и прочие Безосы с Гейтсами. Да без нкакего их бы и не было.

Пейджеры, или биперы

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Они промелькнули мимо нас буквально кометой. В США и странах Западной Европы у них был более долгий век, их в основном использовали различные службы — от полицейских до спасателей и врачей скорой помощи. Именно в США их называли не только пейджерами (это больше наше название), а биперами, или, ещё проще, моторолами (именно компания Motorola была лидером в производстве этих устройств).

Нам с вами не нужно объяснять, что такое пейджер, но что если нашу статью прочитает кто-то из поколения Z или из будущего? В общем, пейджер — маленький экран с принимающей антенной и пальчиковой батарейкой. В городе устанавливалось несколько антенн, организовывался call-центр, принимающий звонки, а операторы в этом call-центре отправляли владельцам пейджеров ваши сообщения, переводя их в текст. По сути, пейджер работал как мгновенная телеграмма. Впрочем, не будем про телеграмму, а то ещё придётся объяснять, что телеграмма — это вовсе не Telegram, а совсем другое.

Факс и телетайп

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Ладно, про телетайп особенно распространяться не будем. Вы знаете не хуже нас, что с его помощью в милиции и других учреждениях передавались и принимались небольшие текстовые сообщения.

Для нас с вами телетайп важен в первую очередь потому, что с его помощью была налажена связь между СССР и США в годы холодной войны. О том, чтобы не бомбить друг друга во время Карибского кризиса, договаривались в том числе и по телетайпу. Спасибо ему за то, что он был. Сейчас, конечно, это совсем кино и ретро.

А вот факс — это да. Это признак достатка и успеха, если факс стоял у вашего друга дома, а не просто на работе. Опять же, для того чтобы остаться в истории и быть понятными для всех, коротко и просто поясним: факс позволял передать копию листа А4 с одного устройства на другое.

"Коммерческое предложение вышлем вам по факсу", — наверное, одна из самых запоминающихся фраз бизнеса 90-х.

Правда, потом факс освоили спамеры, и он пал их жертвой. Уже в середине 2000-х факс можно было располагать прямо над шредером или корзиной для бумаг. Ничего полезного из него не выходило, сплошной спам.

Так что сейчас факс, конечно, не меньший рудимент, чем всё остальное, о чём мы ностальгировали.

А ведь были ещё мобильные телефоны. Не то что сейчас, сплошные чёрные прямоугольники, прямо легендарные. Но о них в другой раз.

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