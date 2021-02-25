В центре Москвы сильно избили участника "Машины времени"

Трубача группы "Машина времени" Александра Дитковского сильно избили в центре Москвы. Об этом сообщает "Пятый канал".

Сейчас музыканта госпитализировали. Представители музыканта уже обратились в полицию. Что стало причиной конфликта и его обстоятельства выясняются. По данным Mash, инцидент произошёл около 9 часов вечера 25 февраля на парковке на Комсомольском проспекте.

Добавим, что помимо "Машины времени", Дитковский играет в группе "Квартал", а с 2003 года является её директором. В разные годы он сотрудничал с Валерием Меладзе, Николаем Басковым, группами "Би-2", "Несчастный случай" и другими.

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