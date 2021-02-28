ЭР200: скоростной поезд, который никуда не спешил

1 марта 1984 года пассажиры на Ленинградском вокзале в Москве и на Московском вокзале в Ленинграде сели в новый поезд ЭР200 и спустя всего четыре с небольшим часа москвичи вышли в центре Ленинграда, а ленинградцы — в центре Москвы. В СССР впервые началась регулярная эксплуатация высокоскоростных электропоездов. Строили первый скоростной поезд в СССР почти 20 лет. Как в анекдоте, лучше одну пятую века потерять, потом за четыре часа долететь.

В 2019 году Рижский машиностроительный завод (RER) получил чистую прибыль в размере 6,7 миллиона евро. Во времена расцвета этого предприятия в СССР его оборот составлял миллиарды советских рублей, а продукция с берегов Балтики была распространена в половине Европы и на территории всего Советского Союза. От былого величия почти ничего не осталось. В условиях свободной рыночной конкуренции продукция латышей оказалась особо никому не нужна, и в настоящее время предприятие специализируется на производстве вспомогательного электрооборудования для общественного транспорта как железнодорожного, так и обычного.

Эскиз головного вагона нового электропоезда ЭР200. Разработан коллективом Бюро художественного конструирования Рижского вагоностроительного завода под руководством Романа Яновича Озолса. Экспресс проектировался из 25-метровых алюминиевых вагонов для линии Москва — Ленинград. СССР. Латвийская ССР. Рига. 1 октября 1968 г. Фото © Фотохроника ТАСС

С помощью ЭР200 советским конструкторам удалось опередить эпоху, и скоростные поезда в нашей стране начали курсировать практически одновременно с Францией — европейским лидером в создании высокоскоростных поездов. Движение TGV между Парижем и Лионом было открыто в 1981 году, лишь на три года раньше, чем это сделали в СССР. А забегая чуть вперёд, можно сказать, что на самом деле в СССР эксплуатация скоростных поездов началась на два года раньше, чем во Франции, хоть и не стала тогда регулярной.

Специалисты, участвовавшие в разработке и создании нового электропоезда ЭР200 (слева направо) руководитель группы Ян Виксе, инженер-конструктор Ян Шаудыньш и руководитель группы Сергей Кузнецов. Рижский ордена Трудового Красного Знамени вагоностроительный завод. 18 января 1973 г. Фото © Фотохроника ТАСС / Граубиц Жан

При этом французам не нужно было решать тех задач, которые стояли перед нашими конструкторами, и их поезда не эксплуатировались в непосредственной близости (географической) от полярного круга и вообще не были знакомы с русской зимой.

ЭР200 пробивался через зимнюю вьюгу на скорости свыше 200 км/ч и во многом опередил время, хотя выглядел в 1984 году безусловно устаревшим гостем из прошлого. Он был больше похож на паровой экспресс эпохи дизельпанка и казался гостем с советских плакатов 1930–1940-х годов, в которых пропагандисты мечтали о светлом высокотехнологичном будущем.

Причина этого проста: задачу разработать скоростной электропоезд Министерство путей сообщения СССР поставило перед конструкторами ещё в 60-е годы прошлого столетия. В 1973 году RER и Рижский вагоностроительный завод (ныне ликвидирован) выпустили первый опытный состав из двух головных вагонов и четырёх моторных.

Международная выставка "Железнодорожный транспорт — 77". Московская область. Щербинка. 13 июля 1977 г. Один из экспонатов выставки — высокоскоростной электропоезд ЭР200. Фото © Фотохроника ТАСС / Хухлаев Валентин

И вплоть до 1976 года испытания поезда проводились на юге СССР, а вместе с появлением ЭР200 на магистрали Москва — Ленинград выяснилось, что к зиме поезд всё ещё не готов. На скорости свыше 180 км/ч электрооборудование, расположенное в нижней части вагонов, подвергалось обледенению и требовало дополнительного внимания со стороны экипажа поезда и путевых бригад, обслуживающих поезд по пути. Достаточно сказать, что скоростной электропоезд в первые годы коммерческой эксплуатации обязательно останавливался на 10 минут в Бологом, где проводилась проверка колёсных тележек и состояния состава.

В 1979 году ЭР200 перевёз первых пассажиров, однако полноценной эксплуатацией поезда это назвать нельзя, было осуществлено лишь несколько рейсов по маршруту, а затем ЭР200 снова отправился на доработку.

В салоне скоростного экспресса ЭР200. 1980 год, Москва. Фото © Фотохроника ТАСС / Игорь Сабадаш

Регулярно эксплуатировать поезд начали только 1 марта 1984 года. Расстояние между Москвой и Ленинградом электричка преодолевала в среднем за четыре часа и 40 минут. Теоретически ЭР200 мог бы двигаться быстрее, однако этому мешали не только его технические и конструкционные недостатки (тележки ЭР200 "уставали" значительно быстрее колёсных тележек обычных поездов), но и неготовность инфраструктуры самих железных дорог. Пути под ЭР200 модернизировались в авральном режиме, а тяжёлый высокоскоростной состав вынуждал путейщиков перестраивать главную железнодорожную линию страны чуть ли не каждый год.

ЭР200 — новый скоростной состав, 1995 г. Санкт-Петербург. От Московского вокзала Санкт-Петербурга в Москву отправился новый скоростной состав ЭР200 (на снимке). Он отличается надёжной системой управления двигателями, внутренней отделкой салонов, баров-буфетов. Фото © ИТАР-ТАСС / Иван Куртов

Фактически ЭР200, который в конце своего земного пути успел встретиться с "Сапсаном" на Московском и Ленинградском вокзалах, готовил инфраструктуру именно для современного высокоскоростного движения.

Скоростной экспресс ЭР200 в пути. Ленинградская область. Фото © Фотохроника ТАСС / Юрий Белинский и Олег Пороховников

Эксплуатация ЭР200 была прекращена в 2009 году, к этому моменту он уже серьёзно устарел как технически, так и морально. А комиссии, проверявшие состояние поезда, отмечали повсеместную усталость металла в различных частях конструкции, которые требовали капитального ремонта и существенных затрат на поддержание работоспособности.

20 февраля 2009 года ЭР200 перевёз последних пассажиров на регулярном рейсе. 28 февраля на борт ЭР200 поднялись работники РЖД, журналисты и чиновники, чтобы 1 марта 2009 года участвовать в церемонии передачи эстафеты скоростного железнодорожного движения в России от ЭР200 "Сапсану". Для которого он в течение четверти века готовил пассажиров, саму железную дорогу и общественное мнение.

Состоялся первый рейс электропоезда ЭР200 с увеличенной скоростью по маршруту Москва — Петербург. Россия. Москва. 3 августа. Электропоезд ЭР200 (слева) на Ленинградском вокзале перед первым рейсом по маршруту Москва — Санкт-Петербург. После модернизации пути продолжительность поездки снижена до 3 часов 55 минут. Фото © ИТАР-ТАСС / Григорий Тамбулов

Сегодня легендарный состав вы можете увидеть на Рижском вокзале в Москве как часть музейной экспозиции. Кроме того, ЭР200 находятся в экспозиции железнодорожного музея в Петербурге, Новосибирске и, возможно, появятся в Екатеринбурге.

Пассажиры в вагоне скоростного экспресса ЭР200. 1995 год. Москва. Фото © ИТАР-ТАСС / Иван Куртов

Сменить ЭР200 на посту отечественных скоростных поездов должен был "Сокол", создававшийся специально для отдельной скоростной железной дороги Петербург — Москва. Но эта железная дорога так и не была построена, а сам "Сокол" был признан недоработанным и не готовым к регулярной эксплуатации. Впрочем, история недостроенной высокоскоростной магистрали между Петербургом и Москвой — отдельный большой детектив.

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