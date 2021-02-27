7 топ-рецептов: завтрак на любой вкус за 3-5 минут и заготовки на неделю

Лайф собрал рецепты вкусных и простых завтраков, которые помогут сэкономить время по утрам и зарядить организм энергией на весь день.

В жизни современного человека время - пожалуй, самый ценный и ограниченный ресурс. Именно его постоянно не хватает большинству из нас, особенно по утрам. Нехватка времени заставляет многих порой отказываться даже от завтрака, хотя именно этот прием пищи специалисты называют самым важным за весь день. По данным ученых, те, кто успевает перекусить с утра, не только остаются в форме намного дольше, но и при наличии лишнего веса имеют больше шансов его потерять.

Смузи: завтрак в стакане за 5 минут

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Смузи - это настоящая панацея для тех, кому некогда. Ведь нет ничего проще, чем взбить в блендере несколько ингредиентов. К тому же такой завтрак можно всегда взять с собой. О пользе правильно приготовленного смузи говорить не приходится. Этот напиток позволит сохранить все витамины и минералы входящих в его состав овощей и фруктов, будет способствовать поддержанию тонуса и иммунитета, а при наличии продуктов с пищевыми волокнами и клетчаткой не оставит тяжести в желудке.

Рецепт этого смузи по праву можно назвать сбалансированной энергетической бомбой. Манго и банан дадут необходимое количество углеводов для работы мозга, йогурт обеспечит тело нужными протеинами, а семена дополнят завтрак необходимым количеством жирных кислот, витаминов, минералов и микроэлементов.

Ингредиенты: Спелый манго - 1 шт. Банан - 1 шт. Питьевой или обезжиренный йогурт - 150 г. Куркума - 1 кофейная ложка. Молотый черный перец - 1 щепотка. Арахисовая или миндальная паста - 1 столовая ложка. Цедра половины лимона. Семена чиа - 1 столовая ложка. Черника и клубника - по вкусу. Несмотря на то, что для приготовления большинства смузи достаточно взбить все ингредиенты в блендере, в этом рецепте есть одно исключение. Взбить нужно всё, кроме семян чиа и ягод. Если первые нужно будет добавить в блюдо в самый последний момент, то ягоды и вовсе будут служить для украшения.

Зеленый смузи для веганов

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Этот завтрак идеально подойдет не только тем, кто полностью отказался от продуктов животного происхождения, но и для тех, кто тщательно следит за формой. В зависимости от консистенции этот смузи можно подавать как напиток или в качестве освежающего летнего десерта в пиале.

Ингредиенты: Спелый киви - 1 шт. Банан - 1 шт. Ананас - 1 кольцо. Овсяные хлопья - 1 столовая ложка. Руккола - 1 пучок. Соевое или овсяное молоко. Молотые семена чиа, мака или кунжута - 1 чайная ложка. Клубника или черешня - для украшения. Чтобы не тратить время утром и насладиться прохладным напитком с утра, киви и банан можно почистить и накануне вечером положить в морозилку. Утром нужно будет взбить все ингредиенты в блендере, постепенно добавляя молоко для доведения напитка до желаемой консистенции.

Без глютена для спортсменов

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Этот смузи идеально подойдет тем, кто придерживается безглютеновой диеты. Его простой рецепт содержит всего лишь 390 калорий. В составе напитка 34% углеводов, 55% жиров и 11% протеинов. В нем содержится большое количество калия, а значит, рецепт этого смузи будет идеальным средством восстановления для спортсменов после тренировок.

Ингредиенты: Кокосовое молоко - 100 мл. Кокосовая стружка - 3 столовых ложки. Миндаль - 20 г. Ананас - 3 кольца. Черешня и клубника - по 3 ягоды на порцию (для украшения). Главным ингредиентом этого блюда является ананас, поэтому перед приготовлением ломтики следует охладить, чтобы напиток получился освежающим. В блендере рекомендуется взбить кокосовое молоко, кокосовую стружку.

Заготовки на неделю

Несмотря на то, что многих из нас перекормили овсяной кашей в детстве, эти рецепты по-настоящему изменят ваше представление не только о самой овсянке, но и способах ее приготовления. Оказывается, овсянку вовсе необязательно варить. Главное - использовать в рецепте только цельнозерновые хлопья.

Замороженная каша из овсянки

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Ингредиенты на 5 дней: Овсяные хлопья - 300 г. Овсяное или соевое молоко - 500 мл. Банан - 2 штуки. Мед - 1 столовая ложка. Сироп агавы - 1 столовая ложка. Сахар или сахарозаменитель - по вкусу. Любимое варенье - 1 столовая ложка. Дробленые орехи, кунжут, маковые зерна, семена льна или чиа - по 1 столовой ложке на каждую порцию. Кокосовая стружка - по 1 столовой ложке на порцию. Сухофрукты (инжир, финики, курага или изюм) - 50 г. Какао-порошок - по вкусу. Специи (например, корица) - по вкусу. Арахисовая паста - 1 столовая ложка. Фрукты и ягоды (в зависимости от предпочтений) - 300 г. Секрет приготовления такого завтрака на неделю максимально прост. Емкости для завтрака - это могут быть баночки или пищевые контейнеры - на треть заполняем овсянкой. Затем добавляем подсластитель. Для этого можно использовать как обычный сахар, так и сахарозаменитель, будь то сироп агавы, стевия или мед. Далее следуют заранее размятый банан и злаки. Последние с легкостью можно заменить дроблеными орехами. В зависимости от предпочтений в каждую из баночек добавляем специи или какао-порошок. Наконец, оставшуюся треть емкости заполняем фруктами или ягодами. Это могут быть яблоки с корицей, инжир или замороженная малина. Любители фитнеса могут добавить и протеиновый порошок. Он отлично сбалансирует завтрак и продлит чувство сытости. После того, как емкости заполнены их нужно залить подогретым молоком, тщательно перемещать, закрыть и убрать в холодильник.

Овсяные оладьи с морковкой

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Вариантов оладьев существует великое множество. Однако большинство из них далеки от идеалов здорового завтрака. Этот же рецепт без сомнения станет одним из любимейших на каждой кухне. Попробовав эти оладушки, вы будете удивлены, насколько быстрым и вкусным может быть здоровый завтрак!

Ингредиенты: Яйца - 1 штука. Тертая морковка - 50 г. Обычное или растительное молоко - 30 г. Овсяная мука - 50 г. Быстрые дрожжи - 2 грамма (половина чайной ложки). Молотая корица - по вкусу. Жидкий подсластитель - по вкусу. Щепотка соли. Растительное масло - 10 мл. В миске взбиваем яйцо и добавляем заранее натертую морковь. Если нужно, чтобы тесто получилось более нежным можно добавить дополнительно белок одного яйца. В получившуюся смерть добавляем овсянку, дрожжи, соль и корицу по вкусу. Чтобы оладьи получились послаще, в тесто можно добавить несколько капель жидкого подсластителя. Получившуюся массу надо жарить на разогретой сковороде, как и любые другие оладьи. На приготовление этого блюда уйдет не более 15 минут, зато результат превзойдет любые ожидания. Подавать на стол такое блюдо можно с кленовым сиропом или медом, посыпав блюдо грецкими орехами.

Средиземноморские завтраки: секреты долголетия

Отличным дополнением к освежающим смузи на завтрак станут рецепты средиземноморских завтраков. Простые в приготовлении, они по праву считаются секретом здоровья и долголетия жителей Испании, Португалии или Италии.

Испания: хлеб, томаты и масло на завтрак

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Хорошенько поджаренный тост, томаты и оливковое масло - всё, что нужно для идеального испанского завтрака. Интересно, что в зависимости от региона, его рецепт может разниться. Наиболее популярным как у большинства испанцев, так и у туристов, стал каталонский вариант. Там тосты натирают помидором и чесноком в то время, как в других регионах страны принято класть на хлеб мелко натертые томаты. Кроме того, классическая каталонская закуска к завтраку не может обойтись без хамона, хотя традиция эта исходит из провинции Уэльва, где находится главная фабрика элитного хамона - муниципалитет Хабуго.

Италия: завтрак с рикоттой и фруктами

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В основе еще одного классического средиземноморского завтрака - из Италии - лежат два простых ингредиента - рикотта и фрукты. Несмотря на то, что итальянская кухня славится своей пастой и выпечкой, на завтрак итальянцы предпочитают вещи попроще.

Для приготовления классического завтрака понадобится размять этот нежный сливочный сыр и добавить любимые фрукты. Сочетания могут быть самыми разными. Например, рикотта замечательно сочетается с персиком, черешней и ежевикой. А любители блюд послаще могут добавить в рикотту кусочки банана, мяту и тростниковый сахар.

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