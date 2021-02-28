Убийства собак: как в соцсетях агитируют за жестокость

За годы в социальных сетях я видела много пугающего, шокирующего и безобразного. Но то, с чем столкнулась совсем недавно, потрясло настолько, что невозможно молчать.

В то время как "Фейсбук" банит Трампа, популярных блогеров и даже автора этой колонки за неосторожные высказывания, в социальной сети существует группа, агитирующая истреблять бездомных собак. Называется она "Зоорадикалам — нет!" и маскируется под кинологическое сообщество.

Один из верхних постов — чудовищное видео: убитые домашние собаки, женщина кричит и плачет в кадре в собственном дворе, глядя на мёртвое животное — своё, родное. Комментарии такие:

Если выпускали на самовыгул, то и нечего теперь выть Надежда Линник Организатор группы

У "кастрюль" (местная лексика, то есть сочувствующие бездомным животным. — Прим. автора) понятие "домашние" очень странное Дарья Сандлер

А зачем они труп себе оставили? Они сами закапывать будут в минус 20? Алла Кобцова

И это ещё не самые сладострастно-восторженные комментарии. Кто это пишет, думаете? Дворовые отморозки? Зэки? Нет же. Приличные с виду женщины в возрасте, в основном заводчики породистых псов. Например, одна из главных активисток группы — некая Ирина Коба — владелица питомника болонок. То есть всей этой агитацией фактических убийств занимаются люди, зарабатывающие на разведении собак. Такой животной ненависти к беспородным и бездомным я не видела никогда и нигде. Оно, впрочем, абсолютно понятно: когда речь идёт про деньги, люди звереют.

Откуда я, собственно, вообще взяла всю эту информацию? На моих глазах участники этого откровенно догхантерского сообщества набросились на приятельницу, которая спасает бездомных собак. Именно за её волонтёрскую деятельность. Звучали угрозы, оскорбления. В целом то, что я увидела, было самой настоящей травлей. И да, что самое уж поразительное — агрессия была направлена не только на дворняжек, но и на породистых собак, по тем или иным причинам оказавшихся на улице. Особую ненависть вызывают почему-то собаки-инвалиды, которых участники сообщества предлагают убивать на месте. Хотя, казалось бы, эти-то кому могут причинить вред?

Я осмелилась возразить коллективу на странице приятельницы, и через пять минут на мою страницу посыпались жалобы. Агитаторы за убийство собак — очень плотная, очень слаженная группировка, они действуют сообща и по команде. Ещё через полчаса я была забанена на неделю за пост многолетней давности, в котором иронично обозвала близкую подругу змеёй. То есть догхантеры перелопатили все мои публикации за много лет.









Я уверена, что и после этой колонки они предпримут подобное. Но я не боюсь блокировки. Перефразируя одну партизанку — всех не перебаните. В данный момент борцы сообщества заняты "важным делом" — травят Владимира Бурматова, главу экологического комитета Госдумы, оскорбляя его и издавая петиции, призывающие к его отставке. За что, спросите вы? За поддержку приютов, за финансирование организаций по спасению бездомных животных.

Зато они же горячо поддерживают народных избранников, призывающих фактически к массовому уничтожению бездомных собак. Так, список предложенных одним из них поправок в федеральный закон нормальному человеку даже читать неловко: сократить время пребывания отловленных собак в питомнике (время до фактического убийства), отказаться от массовой стерилизации (сразу истреблять) и многое-многое другое.

Два года назад я прочла пост своей подруги по соцсетям — блестящего автора Дианы Удовиченко. Её абсолютно невинную домашнюю собаку, бульдога по кличке Носорог, похожего на игрушку, убили вот такие активисты. Собака, не сделавшая никому никакого зла, умирала долго и в страшных муках. Кто, спрашивается, это сделал и зачем? А вот эти самые активисты и их последователи. И ни один из них никогда за это не ответит.

Я надеюсь, что эту колонку прочтёт как можно больше людей. Я глубоко убеждена, что агитация за жестокость по отношению к животным есть не что иное, как подстрекательство. И очень надеюсь дожить до того дня, когда в Уголовный кодекс будут внесены соответствующие поправки.

А пока Ирина Коба и её подруги не просто освобождены от ответственности за свои высказывания — они получают постоянный доход с разведения собак. Элитных, чистокровных, не мёрзнущих на помойках, не примерзающих к сугробам и не ищущих пропитание.

Таким собакам не место на улицах, всё, чего они достойны, — смерти, считают Ирина и её товарки. Может, оно и логично, только вот что-то безвозвратно потерялось во всех этих рассуждениях. Какое-то важное звено. Нужное слово... Ах, да. Человечность.

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