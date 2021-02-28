"Летучий голландец": почему советские военные смертельно боялись самолёта Ан-22

История одного из самых грузоподъёмных и надёжных самолётов до сих пор окутана завесой тайны. Первые несколько лет машина не доставляла никаких проблем — Ан-22 исправно возили грузы и технику и считались надёжными, как автомат Калашникова. Однако затем начали происходить аварии, причины которых до сих пор не установили.

Бегущий по аэродрому

Ан-22 "Антей", совершивший первый полёт 27 февраля 1965 года, стал для военных настоящим открытием. В отличие от всех своих предшественников (особенно Ан-8 и Ан-12) машина значительно лучше управлялась, принимала на борт до 60 тонн груза и почти никогда не ломалась. Самолёт получился по-настоящему огромным — почти 60 метров в длину и с размахом крыльев под 65 метров. За уникальные характеристики он заслужил не одно прозвище. Техники называли его "калашниковым" за безотказность, лётчики — "слоном" за способность летать на пять-шесть тысяч километров без дозаправки. Первые пять лет эксплуатации Ан-22 прошли без существенных потрясений — машина исправно летала, участвовала в учениях, садилась на сложные аэродромы и отрабатывала всё, что от неё требовали военные. Однако с 1970 года самолёты начали регулярно разбиваться.

Первая и одна из самых загадочных авиакатастроф произошла 18 июля 1970 года. Самолёт с бортовым номером 09303 исчез с экранов радаров через 47 минут после вылета из исландского города Кеблавика. Поисковой группе позднее удалось найти лишь небольшие фрагменты самолёта, однако ни части фюзеляжа, ни следов топлива обнаружить не удалось. Первая катастрофа Ан-22 унесла жизни 22 человек, а причины трагедии не названы до сих пор. На время расследования все полёты Ан-22 были прекращены, но после проверки всех систем никаких заводских дефектов на других бортах обнаружить не удалось. Меньше чем через полгода после разрешения на полёты произошла новая катастрофа.

Фото © ТАСС / Овчинников Александр

При заходе на посадку в индийском аэропорту Панагарх у Ан-22 с бортовым номером 09305 и грузом гуманитарной помощи отказали сразу три двигателя. Пытаясь спасти машину, груз и экипаж, командир воздушного судна допустил крен на правый борт, и уже у самой земли Ан-22 зацепился крылом за жилые дома. От чудовищного удара машина развалилась в нескольких метрах от поверхности и начала гореть. Все члены экипажа и сопровождавшие груз специалисты погибли на месте. После этой катастрофы все Ан-22, произведённые и поставленные как военным, так и зарубежным заказчикам, начали изучать практически под микроскопом. Авиационный инженер Игорь Беккер отметил, что проблема с первыми Ан-22 оказалась похожа на дефекты Boeing-737 MAX, из-за которых пассажирские авиалайнеры долго стояли без полётов.

По "боингам" история сугубо электронная — ошибки в программном обеспечении и датчиках. С Ан-22 всё было несколько сложнее. Проблему обнаружили там, где её, по сути, быть не должно — в управлении механизацией крыла. Часто случались непроизвольные отказы в гидроусилителях, с помощью которых отклонялись руль высоты, элероны и рули направления. После двух первых аварий самолёты модернизировали и поставили новые рулевые приводы — и проблему посчитали решённой Игорь Беккер Авиационный инженер

Доработали и двигатели — на "Антеях" новой пятой серии поставили более производительные и надёжные топливные насосы, благодаря которым риск отказа двигателей снижался до минимума.

Всё нужно менять

Фото © ТАСС / Черединцев Валентин

Шесть лет относительно беспроблемных полётов и доработок привели к тому, что самолёты пятой производственной серии практически перестали разбиваться и гораздо реже ломались. Ан-22 в ту пору сравнивали с огромным грузовиком, способным пробраться везде и запуститься даже после стоянки на тридцатиградусном морозе. Считалось, что разбить такой самолёт невозможно, однако 21 декабря 1976 года первый новый самолёт разбился в ходе испытательного полёта над аэродромом Сеща. Причиной стал перекос руля высоты, который "замер" в одном положении и заставил самолёт спикировать вниз. Ещё через год, 8 июня 1977-го, на том же аэродроме разбился ещё один борт. И снова причиной стал застопоренный руль высоты. После удара о землю экипаж чудом уцелел, однако конструкцию Ан-22 пришлось срочно менять.

На проверку и модернизацию всех систем потребовалось около двух лет, и уже к 1979 году машина была готова — все конструктивные элементы и бортовое оборудование перепроверили, исправили и усилили. Но это не помогло. В 1980 году при заходе на посадку в районе аэродрома Чкаловский внутри Ан-22 с бортовым номером 09311 взорвалась аккумуляторная батарея. Командир корабля приказал перейти на резервную систему электропитания, после чего случилось короткое замыкание — и самолёт был полностью обесточен. Без выпущенного шасси и с отключенными двигателями командир корабля решил посадить машину на грунт, но не рассчитал расстояния, и Ан-22, вспахав три сотни метров земли, свалился в овраг и загорелся. Командир корабля и ещё двое членов экипажа погибли.

"Летучий голландец"

Три самых страшных катастрофы Ан-22 произошли уже после распада Советского Союза. 11 ноября 1992 года во время взлёта с аэродрома Мигалово разбился первый "слон" ВВС РФ. Помимо преждевременной уборки закрылков причиной катастрофы был назван перегруз — вместо предельных 60 тонн самолёт загрузили почти на 90. Погибло 33 человека. Двумя годами позже на том же аэродроме произошла новая трагедия — из-за отказа системы управления разбился Ан-22 с бортовым номером 09331. После этой катастрофы за спонтанность в отказах и внезапные, совершенно не характерные для других самолётов поломки, машину назвали "Летучим голландцем" — в честь корабля-призрака из фламандской мифологии — и стали откровенно побаиваться.

Фото © ТАСС / Овчинников Александр

Однако не все лётчики считают, что "Антей" был проблемной машиной. Бывший командир Ан-22 подполковник запаса ВВС СССР Ярослав Куренов отметил, что, несмотря на катастрофы, самолёты этого типа отличались неприхотливостью и способностью летать почти в любых условиях.

Фото © ТАСС / Овчинников Александр

Много машин сгубило неправильное обслуживание и ошибки пилотирования. Мы на этих самолётах возили грузы в Афганистан, часто попадали под обстрелы, даже отказы двигателя случались иногда. Но это настоящий броневик. Он не летит по воздуху, он по нему плывёт. Его не болтает, у него очень большой запас прочности и даже в предельных режимах эта машина многое прощала. Всё сводилось к обслуживанию. Если на нём сэкономить — беды не миновать Ярослав Куренов Бывший командир Ан-22, подполковник запаса ВВС СССР

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Всего за время эксплуатации из 69 построенных Ан-22 разбилось десять бортов. Последняя катастрофа Ан-22 произошла 28 декабря 2010 года. Борт 09343 через несколько минут после выхода на эшелон внезапно спикировал вниз и вонзился в землю практически вертикально. Шансов на спасение не было — все 12 человек, находившихся на борту, погибли. Огромный самолёт, названный в честь непобедимого великана из древнегреческой мифологии, постоянно губил людей от спонтанных включений или выключений оборудования, природу которых до сих пор не могут понять и объяснить даже разработчики.

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