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Большунов впервые в карьере стал чемпионом мира

Для России это первая медаль на ЧМ в Оберстдорфе.

27 февраля 2021, 14:14

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Российский лыжник Александр Большунов стал чемпионом мира в скиатлоне с результатом 1:11.33,9. Второе место досталось норвежцу Симену Хегстад Крюгеру, а замкнул тройку лидеров его соотечественник Ханс Кристер Холунн.

"На последнем подъёме бежал и при каждом движении говорил себе: "Я должен стать чемпионом мира", — сказал Большунов в эфире "Матч ТВ". На финишном спуске даже появились слёзы на глазах. Понимал, что вот она, победа. Всё время контролировал гонку. Главным было отцепить Клебо, чтобы на финише было попроще".

Отметим, что Большунов впервые в карьере стал чемпионом мира.

Чемпионат мира.

Мужчины. Скиатлон, 2x15 км

1. Александр Большунов (Россия) — 1:11.33,9.

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — отставание 1,1.

3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — +1,7.

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Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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