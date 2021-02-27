Большунов впервые в карьере стал чемпионом мира
Для России это первая медаль на ЧМ в Оберстдорфе.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Российский лыжник Александр Большунов стал чемпионом мира в скиатлоне с результатом 1:11.33,9. Второе место досталось норвежцу Симену Хегстад Крюгеру, а замкнул тройку лидеров его соотечественник Ханс Кристер Холунн.
"На последнем подъёме бежал и при каждом движении говорил себе: "Я должен стать чемпионом мира", — сказал Большунов в эфире "Матч ТВ". — На финишном спуске даже появились слёзы на глазах. Понимал, что вот она, победа. Всё время контролировал гонку. Главным было отцепить Клебо, чтобы на финише было попроще".
Отметим, что Большунов впервые в карьере стал чемпионом мира.
Чемпионат мира.
Мужчины. Скиатлон, 2x15 км
1. Александр Большунов (Россия) — 1:11.33,9.
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — отставание 1,1.
3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — +1,7.
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