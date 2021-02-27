Большунов впервые в карьере стал чемпионом мира

"На последнем подъёме бежал и при каждом движении говорил себе: "Я должен стать чемпионом мира", — сказал Большунов в эфире "Матч ТВ". — На финишном спуске даже появились слёзы на глазах. Понимал, что вот она, победа. Всё время контролировал гонку. Главным было отцепить Клебо, чтобы на финише было попроще".