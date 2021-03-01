Ограбление или месть: за что мигрант расправился с целой семьей под Нижним Новгородом

Сотрудники Следственного комитета по Нижегородской области допрашивают Шарофиддина Амирова — главного подозреваемого в жестоком убийстве семьи: пожилой пары, их дочери и шестилетнего внука. Известно, что уроженец Узбекистана работал у них на участке, после чего решил ограбить. Вместе с мигрантом задержаны ещё двое мужчин, которые могут быть его сообщниками.

Во вторник суд в Нижнем Новгороде должен избрать меру пресечения для 26-летнего уроженца Узбекистана Шарофиддина Амирова, который был задержан по подозрению в убийстве четырёх человек. Следственный комитет уже опубликовал видео первого допроса. Возбуждено уголовное дело по второй части статьи 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц, малолетнего), за что ему может грозить пожизненный срок.

Убийство было совершено 28 февраля в посёлке Кудьма, расположенном в Приокском районе Нижегородской области. Участок и два дома, где разыгралась трагедия, были записаны на 65-летнего Анатолия Королёва. Он жил здесь с 63-летней женой, 41-летней дочерью Еленой Малаховой, её мужем и двумя внуками. По хозяйству семье помогал приезжий из Узбекистана — Шарофиддин Амиров.

Как выяснилось, в злополучный день 14-летняя внучка Королёва ушла на тренировку — она занималась конным спортом. Девочка не смогла дозвониться домой, поэтому связалась с отцом, который был в командировке в другом городе. Он в свою очередь попросил соседа сходить в коттедж, проверить обстановку. Мужчина и обнаружил в одном доме тела Анатолия Королёва, его дочери и внука, а в другом — жену пенсионера. Причём Королёвых-старших преступник задушил, а Елену забил ножом.

Елена Малахова была директором нижегородского центра флористики "Королевская лилия", а также занималась созданием свадебного декора. Она любила путешествовать с семьёй и тоже увлекалась конным спортом.

Как выяснилось, гастарбайтер регулярно вступал в споры с хозяевами коттеджа, потому что считал, что ему якобы недоплачивают. Именно поэтому он решил наказать семью.

После жестокой расправы он собрал в коттедже все деньги и ценности, а затем скрылся. На поиски злодея бросили лучших сыщиков угрозыска. Первоначально в ориентировках упоминался и 30-летний Шомастон Темиров, который трудился в коттедже садовником. Федеральная автотрасса М7, связывающая два региона, проходит рядом с посёлком. Мигрант, предположительно, скрылся на автомобиле VW Passat, но полицейские также искали машину KIA.

В понедельник утром машину с подозреваемым задержали в Судогодском районе Владимирской области. В автомобиле находились Амиров, ранее судимый Михаил Аванесов, а также Армен Атабекян. По предварительным данным, двое последних помогали скрыться предполагаемому убийце. Мужчины не оказали сопротивления, оружия при них не было.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Сыщики проверяют задержанных на причастность к другим преступлениям. Уже назначены специальные экспертизы, которые помогут выяснить обстоятельства убийства семьи, в том числе — была ли убитая 41-летняя Елена Малахова перед смертью изнасилована.

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