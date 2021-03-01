Замужняя учительница совратила школьника, оказавшегося родственником одного из подчинённых шерифа
Руководство школы уже отстранило провинившуюся сотрудницу от работы.
Фото © Facebook / Aaron Mccluskey
27-летняя преподавательница в средней школе Эштон Алана Маккласки из городка Киллен, Алабама, США, весьма своеобразно подошла к процессу обучения. Бывшая чирлидерша вела математику в седьмом классе, и один из учеников стал жертвой её повышенного внимания.
Любвеобильную учительницу обвинили в совращении подростка младше 17 лет и заключили под стражу, однако пока выпустили под залог в размере 50 тысяч долларов. Эштон запретили контактировать с жертвой, также ей грозит от 2 до 20 лет в тюрьме и постоянный запрет на преподавание, пишет Daily Mail. Дело передали в бюро расследований штата, так как пострадавший ученик — член семьи сотрудника офиса шерифа.
Эштон преподавала в школе в течение трёх лет, столько же она состояла в браке — счастливый муж периодически делился совместными фото у себя в "Фейсбуке". Когда Маккласки сама была ученицей, она удостоилась стипендии "Выдающиеся молодые женщины", выдаваемой старшеклассницам.
Выбор редакции
Учительница из Екатеринбурга лишилась жилищной субсидии из-за "неудачной" фамилии
Мать троих детей соблазнила 14-летнего подростка, заманив его домой на стакан воды
От всемирной славы к забвению: как погибшая экс-участница Little Big спасалась после ухода из группы
Россиянка с ковидом медленно умирала от удушья, пока врачи отказывалась забирать её в реанимацию — видео
Без трусов и тормозов: чем известен сын строительного короля Астрахани, сбивший военного прокурора и его жену
Комментариев: 0