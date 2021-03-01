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Замужняя учительница совратила школьника, оказавшегося родственником одного из подчинённых шерифа

Руководство школы уже отстранило провинившуюся сотрудницу от работы.

1 марта 2021, 14:00

Фото © Facebook / Aaron Mccluskey

27-летняя преподавательница в средней школе Эштон Алана Маккласки из городка Киллен, Алабама, США, весьма своеобразно подошла к процессу обучения. Бывшая чирлидерша вела математику в седьмом классе, и один из учеников стал жертвой её повышенного внимания.

Эштон Алана Маккласки с мужем. Фото © Facebook / Aaron Mccluskey

Эштон Алана Маккласки с мужем. Фото © Facebook / Aaron Mccluskey

Любвеобильную учительницу обвинили в совращении подростка младше 17 лет и заключили под стражу, однако пока выпустили под залог в размере 50 тысяч долларов. Эштон запретили контактировать с жертвой, также ей грозит от 2 до 20 лет в тюрьме и постоянный запрет на преподавание, пишет Daily Mail. Дело передали в бюро расследований штата, так как пострадавший ученик — член семьи сотрудника офиса шерифа.

Эштон Алана Маккласки с мужем. Фото © Facebook / Aaron Mccluskey

Эштон Алана Маккласки с мужем. Фото © Facebook / Aaron Mccluskey

Эштон преподавала в школе в течение трёх лет, столько же она состояла в браке — счастливый муж периодически делился совместными фото у себя в "Фейсбуке". Когда Маккласки сама была ученицей, она удостоилась стипендии "Выдающиеся молодые женщины", выдаваемой старшеклассницам.

Учительницу арестовали, когда она сняла видео, как удовлетворяет себя в присутствии второклассников

Учительницу арестовали, когда она сняла видео, как удовлетворяет себя в присутствии второклассников

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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