Замужняя учительница совратила школьника, оказавшегося родственником одного из подчинённых шерифа

27-летняя преподавательница в средней школе Эштон Алана Маккласки из городка Киллен, Алабама, США, весьма своеобразно подошла к процессу обучения. Бывшая чирлидерша вела математику в седьмом классе, и один из учеников стал жертвой её повышенного внимания.

Эштон Алана Маккласки с мужем. Фото © Facebook / Aaron Mccluskey

Любвеобильную учительницу обвинили в совращении подростка младше 17 лет и заключили под стражу, однако пока выпустили под залог в размере 50 тысяч долларов. Эштон запретили контактировать с жертвой, также ей грозит от 2 до 20 лет в тюрьме и постоянный запрет на преподавание, пишет Daily Mail. Дело передали в бюро расследований штата, так как пострадавший ученик — член семьи сотрудника офиса шерифа.

Эштон Алана Маккласки с мужем. Фото © Facebook / Aaron Mccluskey

Эштон преподавала в школе в течение трёх лет, столько же она состояла в браке — счастливый муж периодически делился совместными фото у себя в "Фейсбуке". Когда Маккласки сама была ученицей, она удостоилась стипендии "Выдающиеся молодые женщины", выдаваемой старшеклассницам.

Авторы