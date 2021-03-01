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"Газпром нефть" и альянс энергетических компаний поддержат стартапы российских вузов

Цель сотрудничества — отбор перспективных разработок для бизнес-проектов компаний, а также поддержка развития технологического предпринимательства в вузах.

1 марта 2021, 14:09

Фото © ТАСС / Усманов Замир

Компании "Газпром нефть", Baker Hughes, "Хевел", "Россети Ленэнерго" и Отраслевой бизнес-акселератор "Росатома" (АО "ТВЭЛ-КЦ") стали партнёрами проекта EnergyHUB — startup competition, организованного сообществом студенческих энергетических клубов Санкт-Петербурга.

Фото © Газпром нефть

Фото © Газпром нефть

Заявки стартапов в EnergyHUB принимаются до 31 марта. В финале конкурса десять наиболее перспективных команд сразятся за главный приз — один миллион рублей. Энергетические компании, выступающие партнёрами проекта, также окажут содействие лучшим разработчикам в создании бизнес-планов для успешного вывода новых технологических продуктов на рынок.

Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев

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