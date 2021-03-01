"Газпром нефть" и альянс энергетических компаний поддержат стартапы российских вузов

Заявки стартапов в EnergyHUB принимаются до 31 марта. В финале конкурса десять наиболее перспективных команд сразятся за главный приз — один миллион рублей. Энергетические компании, выступающие партнёрами проекта, также окажут содействие лучшим разработчикам в создании бизнес-планов для успешного вывода новых технологических продуктов на рынок.