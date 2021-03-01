"Газпром нефть" и альянс энергетических компаний поддержат стартапы российских вузов
Цель сотрудничества — отбор перспективных разработок для бизнес-проектов компаний, а также поддержка развития технологического предпринимательства в вузах.
Фото © ТАСС / Усманов Замир
Компании "Газпром нефть", Baker Hughes, "Хевел", "Россети Ленэнерго" и Отраслевой бизнес-акселератор "Росатома" (АО "ТВЭЛ-КЦ") стали партнёрами проекта EnergyHUB — startup competition, организованного сообществом студенческих энергетических клубов Санкт-Петербурга.
Фото © Газпром нефть
Заявки стартапов в EnergyHUB принимаются до 31 марта. В финале конкурса десять наиболее перспективных команд сразятся за главный приз — один миллион рублей. Энергетические компании, выступающие партнёрами проекта, также окажут содействие лучшим разработчикам в создании бизнес-планов для успешного вывода новых технологических продуктов на рынок.
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