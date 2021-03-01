Без трусов и тормозов: чем известен сын строительного короля Астрахани, сбивший военного прокурора и его жену

За неповиновение требованиям полицейского Кировский райсуд Астрахани отправил на 10 суток под арест 26-летнего Артёма Леванова — сына бывшего депутата областной думы Василия Леванова. Накануне он пьяный и голый гонял за рулём своей Toyota Camry по городу, врезался в другую машину и сбил пешеходов — военного прокурора Астрахани Казбека Кудаева и его жену. У обоих — тяжёлые травмы и переломы. Против лихача возбудили уголовное дело. Лайф выяснял, чем семья Левановых известна в Астрахани.

Напомним, что в воскресенье утром около мужского клуба "Провокатор" на улице Адмиралтейской чёрный автомобиль Toyota Camry на большой скорости врезался в Hyundai Solaris, после чего сбил двух пешеходов. Удар был настолько сильным, что Solaris буквально впечатался в электрический столб. Пешеходы и водитель корейской иномарки получили серьёзные травмы. Их доставили в больницу. А вот за водителем Toyota Camry Артёмом Левановым, который в то утро был в куртке на полностью голое тело, пришлось побегать. Он успел добраться до магазина "Элко Мегастор", где его скрутили гаишники.

Артём Леванов в момент задержания. Фото © bloknot.ru

Для Артёма Леванова последствия ДТП могут оказаться очень серьёзными. ДТП произошло на пешеходном переходе, пострадавшие в тяжёлом состоянии попали в больницу. Кроме того, при задержании гонщик оказал сопротивление сотрудникам полиции. УМВД РФ по Астраханской области возбудило уголовное дело по второй части статьи 264 УК ("Нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). Виновнику грозит до семи лет лишения свободы.

По словам очевидцев, молодой человек вёл себя неадекватно, хотя запаха алкоголя от него никто не почувствовал. От медосвидетельствования Леванов отказался. Экспертиза установит, что именно он употреблял перед поездкой.

История в Астрахани быстро стала резонансной. Отец лихача — Василий Леванов. Строитель по образованию и роду деятельности, он в 2011–2016 годах был депутатом местной областной думы от "Единой России".

Сейчас Леванов-старший владеет рядом строительных компаний, среди которых основным его активом является УСК "Стройкомплекс", выручившая на рынке жилья в 2019 году более 100 миллионов рублей.

Фирма известна строительством крупного ЖК в Астрахани — микрорайона "Европейский", который возводится с начала нулевых, и под этот проект ей даже создавались несколько дочерних подрядных организаций.

Жильё располагается в самом престижном и развивающемся районе города: напротив храма Святого Владимира и вблизи набережной Приволжского затона. Застройщики возвели более 15 жилых домов.

Василий Леванов. Фото © astroy-sro.ru

Впрочем, судя по данным СПАРК, дела у бизнесмена идут не лучшим образом: недавно "Стройкомплекс" попал в фокус внимания УФНС как неплательщик налогов. Кроме того, только в прошлом году компания стала ответчиком по 15 арбитражным делам, связанным с исполнением обязательств подряда и договорам оказания услуг.

А на портале "Авито" сейчас висит объявление о продаже кирпичного завода мощностью до 15 млн штук в год и расположенного на территории площадью более 36,5 гектара. Это одно из тех самых созданных "Стройкомплексом" подрядных предприятий. Стать кирпичным королём в Астрахани сейчас можно за 50 млн рублей.

У двух других фирм — завода металлоконструкций и УК "Индустрия ЖКХ" — налоговики заморозили счета, а завод железобетонных конструкций перманентно отбивается от исков различных ресурсоснабжающих компаний, налоговиков и областной администрации. В мае 2019 года ФНС даже подала иск о банкротстве, но тогда предприятие удалось спасти.

ЖК "Европейский". Фото © european30.ru

ДТП Леванова-младшего может обернуться для его отца проблемами. Секретарь областной ячейки "Единой России" Геннадий Орденов заявил, что рассчитывает на беспристрастное расследование и справедливое наказание для виновника.

Впрочем, Василий Леванов, несмотря на то, что во времена своего депутатства входил во фракцию ЕР, членом партии никогда не являлся: в 2011 году на выборах "Единая Россия" активно привлекала общественных лидеров по квотам ОНФ. По окончании созыва в 2016 году в депутаты Леванов-старший больше не избирался.

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Леванов-младший тоже занимается бизнесом. На пару с братом Глебом они контролируют 40% микропредприятия "Комфорт С". Фирма специализируется на отделочных работах и по итогам 2019 года показала выручку более чем в 30 млн рублей. Впрочем, чистая прибыль компании оказалась отрицательной: минус 53 тыс. рублей. Ранее она измерялась в десятках миллионов рублей.

Возможно, речь может идти о попытке вывода средств, и потому сейчас счета компании заморожены налоговиками. Кроме этого, "Комфорт С", как и фирмы Леванова-старшего, увязает в судебных исках, в отношении компании открывалось 45 производств на сумму почти в пять миллионов рублей.

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