Гроза убийц: полицейских собак в Санкт-Петербурге натренируют на поиск расчленёнки

Поставщик имитаторов запахов для тренировок служебных собак МВД, ФСИН, ФТС и других ведомств разработал продукт, который поможет искать погибших людей и фрагменты тел. Санкт-Петербургская лаборатория средств индикации создала четыре комплекта для подготовки разыскных собак на обнаружение трупов, сообщил Лайфу представитель компании. Северная столица в последние годы заработала неоднозначную репутацию в связи с жестокими убийствами.

Каждый из комплектов идентичен запаху различных стадий разложения останков человека: "разлагающийся", "мумифицированный", "обожжённый", "свежая кровь". Собак, натренированных этими препаратами, могут использовать в случае стихийных бедствий, терактов, пандемий для поиска без вести пропавших или убитых людей.

Соавтором изобретения выступила гендиректор ЛСИ Татьяна Горохова, ей принадлежит 93,5% компании. За последние несколько лет фирма заключила контрактов с госведомствами на 130 млн рублей. Среди её главных клиентов — колонии системы ФСИН, региональные таможенные управления, МВД, в том числе Санкт-Петербурга и Ленобласти. По данным сервиса "Контур.Фокус", в 2019 году выручка ЛСИ составила 56,5 млн рублей, чистая прибыль заявлена на уровне 70 тыс. рублей.

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Каждая баночка имитатора запаха обходится бюджету в четыре тысячи рублей. Из взрывчатых веществ это тротил, гексоген, ТЭН, бездымный порох баллиститный, бездымный порох пироксилиновый, селитра, октоген. Из наркотических — героин, кокаин, амфетамины, каннабис, опий-сырец, крэк, спидбол. У таможенников успехом пользуются запахи сигарет, оружия.

— Наше основное производство — продукция химического назначения для нужд силовых ведомств: Минобороны, ФСБ, ФСО, ФТС, Росгвардии в рамках гособоронзаказа. Мы создаём препараты также для подводного флота и войск химзащиты. Есть составы для поиска наркотических веществ, которые используют все силовые ведомства, — рассказали Лайфу представители компании.

У каждого из четырёх имитаторов своя ароматическая добавка. Так, комплект с запахом разлагающегося трупа содержит кадаверин, а в состав, пахнущий мумифицированными и обожжёнными останками, добавляют смесь из измельчённых человеческих волос и ногтей с нанесённым стеаратом натрия. Причём во втором случае биоматериал предварительно подвергают воздействию огня. Ногти и волосы для препаратов, в частности, закупают у парикмахерских.

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

— Использование таких составов при обучении ищеек относительно новая технология, — отметил в разговоре с Лайфом руководитель клуба в Российской кинологической федерации Вячеслав Максименко. — Мне приходилось с такими имитаторами работать. Когда служебная собака подготовлена, на месте она не различает, имитатор это или нет. У неё есть цель — и нужно её достичь, а потом получить лакомство в виде поощрения. Системы и методики дрессировки могут быть разными. Самое трудное — найти пригодных животных для этой работы. Их отбирают методом тестирования. Потом подбирают вожатого, у которого есть желание и способности. И если расчёт получается, будет результат.

При осмотре места происшествия для поиска людей специалисты обычно используют гидролокаторы, звуковизоры, электрощупы, приборы химического действия. К животным прибегают в качестве дополнительной опции. В России есть ряд учебных заведений, где готовят кинологов для госструктур. Как правило, четвероногих помощников тренируют только по одному из направлений: поиск денег, наркотиков, оружия, взрывчатых веществ или человеческих останков и так далее.

Ранее в процессе обучения животных использовали образцы трупных тканей коровы, свиньи или собак различной степени разложения. Для этого биоматериал помещали в контейнеры из стекла или пластмассы с проделанными в стенках отверстиями. Изготавливать образцы по этому трудоёмкому методу приходилось кинологам. Кроме того, такие составы невозможно хранить длительное время. Для тренировок собак также использовали биоматериал от неопознанных трупов из моргов и судебно-медицинских экспертных учреждений. Но этот метод вызывал этические проблемы.

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