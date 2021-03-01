Экс-президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу задержан по делу о коррупции
По версии следствия, он использовал футбольный клуб для личного обогащения.
Жозеп Бартомеу. Фото © ТАСС / EPA
В главном офисе ФК "Барселона" прошли обыски, после чего полиция Каталонии задержала бывшего президента клуба Жозепа Бартомеу, исполнительного директора Оскара Грау и главу юридического департамента Романа Понти. Им предъявили обвинение в коррупции. Об этом сообщает Diario Sport.
Следствие полагает, что функционеры использовали "Барселону" для личного обогащения. Сам Бартомеу настаивает на своей невиновности. Ночь он проведёт в полицейском участке.
Жозеп Мария Бартомеу-и-Флорета занимал пост президента "Барселоны" с 23 января 2014 года по 27 октября 2020 года. Причиной его отставки стало плохое финансовое положение клуба и низкие спортивные результаты. Выборы нового президента назначены на 17 марта 2021 года.
Ранее Лайф писал о том, что "Барселона" решила судиться с газетой, раскрывшей баснословную зарплату Месси.
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