Пропаганда Великого Турана в РФ: Турция начала обработку народа России при помощи собственного интернет-канала

В мае исполнится год, как турецкая государственная телекомпания TRT запустила новый проект, направленный на постсоветское пространство — "TRT на русском". Цифровая платформа позиционирует себя как альтернативная точка зрения традиционной новостной повестки, а в крупнейшем турецком информационном агентстве "Анадолу" заявили о высокой популярности новостной платформы в мире как источника, заслуживающего доверия.

Концепция телеканала "TRT на русском" демонстрирует исключительно тесный альянс как между Азербайджаном и Турцией, так и между Турцией и Украиной. "TRT на русском" уделяет большое внимание развитию дружественных отношений с Украиной, которую называет стратегическим партнёром Турции. Информация подаётся в ракурсе "заключения взаимовыгодных сделок" в военной сфере — совместное производство БПЛА.

Сотрудники TRT не забывают упоминать и о новом импульсе развития турецко-украинских отношений после "аннексии" Крыма. По версии турецкого ресурса, в России практически отсутствует позитив, а жизнь похожа на сплошную череду трагедий и страданий. Жизнь в Крыму освещается исключительно с негативной точки зрения, пропаганда использует весьма скудный набор тем.

Например, ссылаясь на слова "подконтрольного Москве главы аннексированного полуострова Сергея Аксёнова", в статье "Крым готовится к "худшему сценарию" с водоснабжением" сообщают, что "2020 год стал самым засушливым за последние 150 лет". Или, освещая проблемы с водоснабжением, которые начались на полуострове "после его аннексии в 2014 году", публикуют материал с заголовком "Из кранов симферопольцев льётся коричневая вода" или "Утро начинается не с кофе, а с "горячего шоколада".

Телеканал "ТРТ на русском", обещавший альтернативную точку зрения, в качестве достоверного источника новостей с заметной регулярностью публикует новости о блогере Алексее Навальном, несанкционированных митингах 23 и 31 января, а также материалы исключительно оппозиционных СМИ. Одно из них — "Открытые медиа" (зарегистрировано в Эстонии, финансируется Михаилом Ходорковским) — сообщает, что "ФСИН потратит почти 400 млн рублей на бронежилеты, гранаты и патроны".

И это лишь один из каналов неприкрытой турецкой пропаганды. В самой Турции информация давно уже подаётся в определённом ключе. Достаточно вспомнить эфир общенационального телеканала TGRT Haber, когда была показана карта с прогнозом расширения сферы влияния Турции, подготовленная американской разведывательно-аналитической компанией Stratfor, именуемой теневым ЦРУ. Согласно прогнозу компании, к 2050 году турецкое влияние будет расширено на Ближний Восток, Литву, Египет, Закавказье, Ирак, Сирию, Саудовскую Аравию, Кипр, Грецию, Грузию, Армению, Азербайджан, ОАЭ, Йемен, Северную Африку, Балканы, Среднюю Азию, а также на части азиатских республик бывшего СССР. В зону интересов Турции попали и Крым, республики Северного Кавказа, Краснодарский и Ставропольский края, Калмыкия, Ростовская и Астраханская области, а также части других регионов, которые расположены на юге европейской территории РФ.

На фоне поступающей информации отнюдь не дружественного характера, вероятно, следует задуматься об определённой системе фильтрации и блокировок, ограждающих российских пользователей от откровенно "враждебных" площадок. Забота об информационной безопасности — первостепенный фактор стабильности государства. В качестве положительных работающих примеров можно привести эффективные интернет-ограничения, действующие в Иране, и "Великий китайский файрвол", успешно оградивший пользователей от Google, Youtube и "Фейсбука".

Появление знаменитого китайского "Золотого щита" обеспечило Пекину резкий рывок для создания необходимых отечественных приложений, конкурирующих с мировыми IT–гигантами, что вполне можно перевести и в российскую плоскость. Китай проводит политику фильтрации нежелательного контента, так, каналу BBC World News запретили вещание на материковой территории Китая за серьёзные нарушения правил освещения новостей, так как последние подрывали национальные интересы и этническую солидарность Китая.

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